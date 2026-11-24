Un liderazgo nacido de la crisis. Alberto Núñez Feijóo tiene una amplia carrera de 35 años en la administración pública, centrada fundamentalmente en el ámbito regional. Ahora, es el hombre llamado a tomar el relevo del Gobierno español en las elecciones del 29 de noviembre.

Núñez Feijóo logró cuatro mayorías absolutas y fue electo para tres mandatos consecutivos en la presidencia de la Xunta de su Galicia natal, hasta que una crisis del Partido Popular lo llevó a asumir la presidencia de manos de Pablo Casado.

Su vida ha basculado precisamente entre esas mismas dos constantes: los grandes saltos y la respuesta a urgencias.

El primero de esos saltos fue salir de su aldea natal, una localidad de 200 habitantes en el municipio de La Peroja, en Orense, para ir a estudiar Derecho en Santiago de Compostela.

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Luego, cuando el entonces titular nacional del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrentaron en amargas disputas en 2022, y a Núñez Feijóo le tocó cambiar un liderazgo local consolidado en Galicia para asumir el control del partido a nivel nacional, el camino no se le hizo del todo extraño.

Y en cuanto a las urgencias, la primera de ellas le tocó a los 23 años, cuando su padre quedó sin trabajo y a él tuvo que abandonar la idea de hacer una carrera para convertirse en juez. En cambio, regresó a casa y se presentó a un concurso para un cargo público en el gobierno local. Así iniciaba el camino que le llevó poco después a la política.

Por eso, cuando debió abandonar el terreno provincial que tan bien conocía y tan claramente dominaba para apagar el incendio del PP nacional, él ya estaba entrenado en atender desafíos sobrevenidos.

Cuatro años después de rechazar la idea de encabezar el PP tras la renuncia de Mariano Rajoy, Núñez Feijóo dominó con 98,35% de los votos ese Congreso Nacional Extraordinario de 2022 que lo convirtió en el líder del partido y, naturalmente, en el nominado para la candidatura presidencial.

La oportunidad llegó al año siguiente con el adelanto de elecciones, luego de que Pedro Sánchez disolviera las Cortes en respuesta al retroceso del PSOE en los comicios municipales y autonómicos.

El PP se convirtió entonces en el principal partido del mapa político español, con 137 escaños, 48 más que los obtenidos en las elecciones de 2019, pero Núñez Feijóo no pudo cumplir con la encomienda del rey Felipe VI de formar gobierno, al quedarse solo a cinco votos de los 176 necesarios para la investidura.

Ahora, las encuestas señalan que el líder del PP se encamina a convertirse en el próximo presidente del Gobierno español, pues se espera que llegue a 190 escaños sumando los que obtenga su socio, el ultraderechista Vox.

Pero mientras llega ese día, Núñez Feijóo transita un delicado umbral: convencer a sus votantes con una ofensiva permanente contra el socialista PSOE y Sánchez, y al mismo tiempo mantener el necesario apoyo de Vox, pero sin permitir que los descontentos se desvíen demasiado hacia la extrema derecha.

Un administrador competente y moderado

Curiosamente, el primer voto de Alberto Núñez Feijóo no fue para el PP, sino para el PSOE al que ahora enfrenta. Él mismo ha reconocido que, en tiempos de “mucha ilusión y mucho activismo político”, apoyó a Felipe González para la presidencia en 1982, una decisión que sigue reivindicando 44 años después. "Me pareció que era lo que España necesitaba en aquel momento", ha asegurado en entrevistas.

Sus primeras oportunidades políticas, sin embargo, llegaron con el PP. En 1996 fue designado como presidente del Instituto Nacional de Salud, durante la primera presidencia de José María Aznar.

En la segunda, estuvo al frente de la estatal Correos y Telégrafos, precisamente en la época en que esta entidad se convirtió en sociedad anónima estatal y pasó de un monopolio público al modelo de libre competencia empresarial.

Su liderazgo regional se consolidó después de eso. Al frente de la Xunta de Galicia (2009-2022), el PIB per cápita creció 15,6%, cinco puntos por encima del aumento en España durante el mismo periodo, el paro retrocedió en 1,8 puntos y mejoraron las exportaciones y la balanza comercial.

Los desempeños tanto nacionales como regionales le ganaron la fama de administrador eficiente y político moderado. Durante un discurso en Barcelona en 2014, llegó a equiparar la autonomía de Cataluña con la de Galicia, al afirmar: “Históricamente tenemos muchos elementos para considerarnos lo que se llama una nación sin Estado”, una declaración a contracorriente de la histórica oposición del PP al independentismo catalán.

La obligada declaración patrimonial también le deja bien parado, tomando en cuenta las denuncias de corrupción que salpican a su rival: un apartamento en Madrid, una casa en Vigo y otra en La Coruña, así como una finca rústica en Ames, y ahorros e ingresos modestos, en tiempos de imputaciones por millonarias irregularidades contra el entorno de Pedro Sánchez.

Hermanos por conveniencia

Pese a estos puntos altos, la previsible alianza forzada con Vox ha permitido a Sánchez meter a Núñez Feijóo en el mismo saco político de Santiago Abascal y sus posiciones extremas. Durante un acto de campaña en las islas Canarias, el presidente de Gobierno apuntó que a las elecciones del 29 de noviembre no se presentaban dos derechas, sino “una única involución”, que "amenaza con derogar la ley de la eutanasia o recortar el derecho al aborto".

“El pacto entre estas dos formaciones es natural. De hecho, Vox surgió con una escisión del PP en su momento. Recordemos que Abascal fue concejal del PP y gran parte de sus cuadros y sus votantes son seguidores desencantados del PP”, apunta Juan Luis López Aranguren, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza.

“Actualmente, están gobernando juntos en muchas regiones, como Aragón o Andalucía, entonces la estrategia sería reeditar estos gobiernos autonómicos que han venido acordando desde 2023 en un gobierno nacional”, agrega López Aranguren.

A seis días de las elecciones, el político gallego entregaba este 23 de noviembre un reconocimiento implícito de la necesidad de un pacto con Vox, aunque intentaba trazar líneas rojas frente a una formación con una agenda contraria a las leyes de igualdad y los derechos de la comunidad LGBTIQ+, entre otros temas que la distancian de la legislación europea a la que España está obligada.

"Las leyes de igualdad para perseguir realmente el machismo es intocable. El colectivo LGTBI y sus derechos son intocables", aseguró, prometiendo que el suyo con Vox no sería un "un pacto encapuchado", como el que asegura que mantienen Sánchez y el PSOE con la coalición de partidos independentistas vascos Bildu.

Y es que para Núñez Feijóo, esa alianza obligada con miras a una investidura puede ser incluso una negación de su propia identidad política. En 2022, su elección como líder del PP se basaba en la imagen de un político moderado y en una reivindicación de la centroderecha frente al auge de los extremos.

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Sin embargo, en la medida en que la campaña se calienta, él ha tenido que echar mano de un lenguaje cada vez más duro en torno a temas como la inmigración, para cuestionar la postura de Sánchez y para no alejarse demasiado de los postulados del aliado necesario, Vox.

“Vamos a trabajar para que lo ilegal no pueda permitir derechos”, dijo este 23 de noviembre en una entrevista en ‘Telecinco’. En otro pasaje de la misma conversación, volvió a hacer equilibrio con su propia imagen de moderación, al marcar una nueva diferencia sobre el mismo tema: “Migración regular y ordenada, la que necesitemos; irregular y descontrolada, no”.

Otro tanto le ha pasado con el tema del aborto. En una entrevista en ‘Antena 3’ el 11 de noviembre, negó que tenga intenciones de cambiar la legislación vigente, pero luego, ante una repregunta sobre la opinión de Vox en contra de la interrupción del embarazo, condicionó el respeto a la normativa vigente: “Yo no voy a modificar la ley salvo que haya un consenso”.

Una foto en un yate

La polémica más grave que ha salpicado la trayectoria política de Núñez Feijóo ha vuelto a ponerse en el tapete en la recta final de las elecciones: su supuesta amistad con el empresario gallego Marcial Dorado, condenado por narcotráfico en 2011.

La cercanía entre los dos se conoció a raíz de que el diario ‘El País’ publicara en 2013 unas antiguas fotos en las que aparecen juntos navegando por Ibiza en un yate propiedad de Dorado en 1995.

Núñez Feijóo ha asegurado que desconocía entonces las actividades de Dorado. En el capítulo dedicado a él de la serie de entrevistas del youtuber Jordi Wild con los candidatos presidenciales, repitió que para el momento en que tuvo relación con él solo sabía que “se había dedicado y había tenido contrabando de tabaco” y que “se le imputan asuntos de narcotráfico tres años después de que dejara de tener relación”.

Sin embargo, Dorado ya había sido detenido cinco años antes de la foto en el yate en el marco de la operación Nécora que el juez Baltasar Garzón condujo en 1990 contra el narcotráfico en Galicia, aunque luego fue absuelto y no sería hasta 2011 cuando se lograría una condena en su contra.

Dorado, por su parte, ha asegurado que sí había una amistad entre los dos, que terminó “en 2002 más o menos” y que lamentaba que el político “nunca insistió lo suficiente" en que él no era "un narco”.

Núñez Feijóo también enfrentó cuestionamientos durante su tiempo al frente de la Xunta de Galicia por favorecer con millonarios contratos a una empresa en la que trabajaba su hermana Micaela y luego a otra compañía dirigida por el hermano de su compañera, Eva Cárdenas.

Sin embargo, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, el dirigente gallego ha tratado de concentrar el foco de las acusaciones por corrupción y malos manejos sobre Pedro Sánchez, a quien ha señalado de ser un “político amoral”.

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