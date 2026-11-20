Al menos 34 presuntos miembros de una banda armada murieron en una operación de la Policía Nacional de Haití (PNH) en la localidad de Martissant, en el sur de Puerto Príncipe, informó este jueves esa institución.

Desde la caída de Martissant, en 2021, más de un millón de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y cientos de instituciones públicas y privadas debieron trasladarse, según el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Haití.

"Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli", indicó la Policía en sus redes sociales, junto con un video del operativo en el que se ven tres vehículos blindados entrando en la zona, seguidos de una explosión en una casa, al parecer atacada desde un dron.

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Ti Lapli es el alias de Renel Destina, líder de la banda de Grand Ravine, compuesta por unos 300 miembros y aliada de la coalición G-Pep, que ha participado "en diversas acciones que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad en Haití", según la ONU.

Según la Policía, en la operación también participó la llamada Task Force, nombre que el Gobierno da a Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Erik Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense, que presta sus servicios a las autoridades haitianas.

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Medios señalan que en la operación también intervienen soldados salvadoreños del contingente enviado por el presidente de ese país, Nayib Bukele. Esas tropas, tras recuperar el control de la comisaría de Portail Léogâne y de la central de la Electricidad de Haití (EDH), en la misma zona, buscan liberar una carretera que conduce de Martissant a Leclerc.

El número de presuntos delincuentes muertos en Martissant puede aumentar porque la operación, que comenzó en la mañana de este jueves 19 de noviembre, sigue en curso, según las autoridades.

Ti Lapli y su banda, objetivos de esta operación, han cometido "delitos graves, entre ellos asesinato, violación, robo a mano armada, destrucción de bienes, secuestro extorsivo, robo de vehículos, asalto a camiones y sustracción de mercancías, así como actos de despojo", según un informe de la ONU.

Se trata de la primera operación de gran alcance en Martissant desde que los grupos criminales tomaron el control de la zona hace cinco años, según la agencia AP. La localidad se encuentra sobre la Ruta 2, la principal vía que conecta Puerto Príncipe con el sur y el oeste del país, donde las bandas cobran peajes o disparan contra vehículos que intentan atravesarla.

Los ataques contra las pandillas, generalmente a cargo de la PNH, con el apoyo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), se han intensificado desde que arribó a Haití un contingente de más de 2.000 soldados fuertemente armados enviados por el presidente Bukele.

Manifestantes se reúnen en una marcha de apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a las tropas salvadoreñas que participan en la lucha contra las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 18 de noviembre de 2026.

Según el Gobierno salvadoreño, el mandatario intervino en Haití para buscar a cuatro militares de su país que formaban parte de la GSF y fueron emboscados por bandas armadas el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Los enfrentamientos tienen lugar mientras Haití se prepara para sus primeras elecciones en más de una década. El país no tiene presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021.

Con EFE y AP

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