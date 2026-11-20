Cuatro hombres fueron declarados culpables este jueves en Reino Unido de múltiples delitos sexuales, entre ellos violación, contra una mujer a la que su exmarido drogaba y ofrecía en internet para tener sexo, en un caso que generó comparaciones con el de Gisèle Pelicot en Francia.

Joanne Young, que renunció a su derecho al anonimato como lo hizo Pelicot, expresó su "alivio" tras el veredicto del jurado y animó a otras mujeres que hayan vivido algo similar a presentarse ante las autoridades con la certeza de que "pueden ser creídas y comprendidas".

"Asimiliar lo que me ha pasado sin mi conocimiento ni consentimiento ha sido increíblemente difícil, y este abuso me ha costado la vida tal y como la conocía", dijo frente al Tribunal de la Corona de Winchester, en el sur de Inglaterra.

"La persona en la que más confiaba en el mundo me traicionó de la forma más horrible". ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La mujer, de 49 años y madre de tres hijos, habló después de que el jurado declarara culpables a los cuatro hombres, de entre 32 y 62 años, que abusaron de ella en su casa de Swindon tras ser contactados por internet.

Su exmarido, Philip Young, ya se había declarado culpable de decenas de delitos, entre ellos 11 cargos de violación y 11 de administración de sustancias para someterla sexualmente.

Philip Young, exconcejal de 50 años que en enero se declaró culpable de más de 50 cargos contra su exesposa, Joanne Young, entre ellos 11 de violación y otros por grabar los abusos y publicarlos cientos de veces en internet, en una foto policial de fecha y lugar no especificados.

Norman Macksoni, de 48 años, fue declarado culpable de un cargo de violación; Richard Wilkins, de 62, de uno de violación y otro de agresión con penetración; Connor Sanderson-Doyle, de 32, de agresión con penetración y agresión sexual, y Mohammed Hassan de un cargo de agresión sexual.

Un sexto acusado, Dean Hamilton, de 47 años, se había declarado culpable de un cargo de agresión con penetración, dos de agresión sexual y uno de violación.

El juez Pushpinder Saini indicó que los cuatro hombres enfrentan penas de prisión "significativas" y elogió a Joanne Young por su "increíble valentía a lo largo de estos procesos".

Joanne Young camina frente al Tribunal de la Corona de Winchester, después de que un jurado declarara culpables a los cuatro hombres acusados de violarla o abusar sexualmente de ella mientras estaba drogada por su entonces marido entre 2016 y 2023. Winchester, Reino Unido, 19 de noviembre de 2026.

13 años de abuso

Durante un periodo de 13 años, Philip Young, quien fue funcionario electo localmente por el Partido Conservador en Swindon entre 2007 y 2010, drogó y violó a su esposa e invitó a otros hombres, a través de páginas web y aplicaciones como Craigslist, Grindr y Fab Swingers, a tener sexo con ella sin que supiera.

Joanne Young dijo que su caso plantea "serias preguntas" sobre cómo la ley trata el consentimiento e instó al Gobierno británico a investigar el asunto para proteger mejor a las mujeres.

"El consentimiento tiene que venir de la propia persona, nadie debería poder darlo en tu nombre, y nadie debería poder confiar en la palabra de otra persona de que aceptaste", señaló.

"En ningún momento nadie me pidió mi consentimiento".

James Foster, fiscal especializado del Servicio de Fiscalía de la Corona, afirmó que los hombres declarados culpables "eligieron cometer actos indescriptibles de abuso contra Joanne Young sin molestarse en comprobar si ella consentía".

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Ecos del caso Pelicot

La organización contra la violencia doméstica Refuge declaró que los veredictos representan "justicia largamente esperada" pero "no pueden deshacer el devastador abuso infligido" contra Joanne Young.

"Haciendo eco del caso de Gisèle Pelicot en 2024, las atrocidades cometidas contra Joanne por Philip Young y varios otros hombres son un claro recordatorio de que, en las poderosas palabras de Gisèle, la vergüenza debe cambiar de bando".

En diciembre de 2024, el exmarido de Pelicot, Dominique Pelicot, y otros 50 hombres fueron condenados por agredirla sexualmente entre 2011 y 2020 mientras estaba bajo sumisión química. Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de prisión, mientras que los demás acusados recibieron penas de entre tres y quince años.

El impactante caso de Pelicot y su decisión de renunciar a su anonimato y hablar públicamente provocaron un fuerte cuestionamiento sobre la cultura de la violación en Francia y en todo el mundo.

Los abusos de Philip Young salieron a la luz en julio de 2024, cuando la policía local de Wiltshire recibió información de que una cuenta vinculada a él en Kik (una aplicación gratuita de mensajería y transmisión en vivo) había subido tres imágenes de zoofilia extrema a la plataforma.





Al revisar sus dispositivos, los investigadores hallaron cinco videos en los que se veía a Joanne incapacitada y atada a la cama en la casa que compartían, además de conversaciones que mostraban que Young había publicado imágenes íntimas de Joanne en internet sin que ella supiera.

"Es difícil poner en palabras la profundidad de la explotación y abuso de Jo por parte de Young", declaró el inspector jefe de investigación Geoff Smith.

"Young puso en riesgo su salud drogándola deliberadamente sin que ella lo supiera e invitando a extraños a violarla, privándola de autonomía sobre su propio cuerpo".

Joanne Young dijo que ahora nunca se siente completamente segura, pero que, con el apoyo de sus seres queridos, está "trabajando duro para reconstruir" su vida.

Con AP y Reuters

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