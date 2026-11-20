Un perito determinó que el padre distanciado de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, es mentalmente competente para enfrentarse a cargos por mantener material de abuso sexual infantil almacenado en California, dijo un juez el jueves.

El abogado defensor de Thomas Markle dijo que no impugnarían las conclusiones de la doctora Amie Gerodimos. El examen fue ordenado tras su detención en un centro de atención a mayores en Lakeland, Florida, el 6 de noviembre.

Durante una entrevista de 90 minutos, Markle, de 82 años, negó las acusaciones en su contra y culpó a su hijo de sus problemas legales, según el informe de 15 páginas de Gerodimos.

"Por qué estoy aquí. ¿Qué he hecho?", citó el psiquiatra diciéndole. "No tengo pornografía infantil. No tengo fotos de niños desnudos".

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Sin embargo, el FBI informó que se incautaron 78 objetos de dos unidades de almacenamiento alquiladas durante años por Markle en el área de Los Ángeles, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían imágenes sospechosas de abuso sexual infantil.

Algunas imágenes parecen mostrarlo con niños, según el FBI.

Markle está en la cárcel mientras el caso sigue en un tribunal federal en Tampa. Eventualmente se trasladará a un tribunal similar en el sur de California.

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Sufrió un derrame cerebral a principios de este año mientras vivía en Filipinas y debieron amputarle la pierna izquierda. Eso obligó a Markle a regresar a Estados Unidos y establecerse en Florida.

’The Sun', un periódico tabloide británico, informó que el medio hermano de Meghan encontró imágenes de abuso sexual infantil mientras vaciaba la casa de su padre en Filipinas. El hallazgo llevó a un registro de las unidades de almacenamiento estadounidenses en California, que Markle había alquilado desde 2008.

"Mi hijo me odia. Nunca ha logrado nada", dijo Markle a Gerodimos.

Thomas Markle, padre distanciado de Meghan Markle, duquesa de Sussex, es acusado de delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

En su informe afirmó que Markle, que tiene varios problemas de salud, entiende los cargos en su contra y puede ayudar a su abogado, dos puntos clave en cualquier determinación de competencia. El experto dijo que estaba "simulando", o exagerando, en ocasiones en sus respuestas durante la entrevista.

Mientras tanto, en Filipinas, Markle está siendo investigado por posesión e intención de distribuir imágenes. El Centro de Protección de la Mujer y la Infancia, una rama de la Policía Nacional de Filipinas, presentó el lunes una denuncia penal formal contra él, según informó el portavoz policial general de brigada Allen Rae Co en un comunicado escrito.

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La denuncia se presentó ante la fiscalía tras una investigación sobre dispositivos digitales encontrados en la antigua casa de Markle en la ciudad de Cebú, según el comunicado. La fiscalía evaluará el caso para posibles cargos.

Markle mencionó Filipinas en su entrevista con Gerodimos, insistiendo en que "allí no hay nada incriminatorio".

Markle no asistió a la boda de su hija Meghan con el príncipe Harry en 2018 en el Castillo de Windsor. Dijo que en ese momento él necesitaba cuidar su salud. Meghan es ciudadana estadounidense y protagonizó el drama televisivo estadounidense "Suits".

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