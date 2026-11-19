El epicentro de diplomacia mundial se traslada este jueves a Berlín, donde jefes de Estado y de Gobierno y ministros de 37 países de la Coalición de Voluntarios se reunirán con el objetivo de alinear posturas y reforzar su plan para poner fin a la guerra en Ucrania, en un momento en que los aliados europeos buscan adherirse a las conversaciones de paz.

En la cumbre participarán, entre otros, los mandatarios del grupo de países designados para negociar con Rusia: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, así como los líderes de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y de la OTAN.

"Tras la última reunión de negociaciones celebrada en Abu Dabi, se tratará de coordinar los próximos pasos" con vista a las conversaciones directas con Moscú, indicó el Gobierno germano.

Aunque la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, no fue incluida en el grupo de representantes designado para negociar con Rusia, sí estará presente en la cumbre de Berlín.

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El apoyo financiero y militar a Kiev serán cuestiones fundamentales en la cumbre de la Coalición de los Voluntarios, en la que se discutirá el apoyo en el ámbito de la defensa aérea, incluido el suministro de drones interceptores y el desarrollo de capacidades de ataque.

Reino Unido anunciará nuevos detalles sobre un paquete de ayuda para Ucrania, que incluye drones de largo alcance capaces de atacar en lo profundo del territorio ruso, así como drones de vigilancia y logística.

El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, una coalición de países que coordina la ayuda militar, acordó esta semana suministrar más armas a Kiev para que pueda seguir combatiendo durante el invierno.

La seguridad para Ucrania en la posguerra también será una cuestión nuclear en la reunión, en medio de los primeros ejercicios militares de la Coalición, que transcurren en Polonia entre el 9 y el 22 de noviembre.

Esta fuerza se desplegaría a petición de Ucrania una vez cesen las hostilidades, algo que ha provocado el rechazo del Kremlin. "Se trata de apoyar a las fuerzas armadas ucranianas después de un alto el fuego y de seguir facilitando formaciones y adiestramiento", señalaron otras fuentes diplomáticas europeas citadas por la agencia EFE.

El Gobierno alemán abogó por "ofrecer garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes" tras un alto el fuego.

Además, los aliados rusos deberán acordar cómo brindar a Kiev ayuda civil, especialmente la asistencia energética y el apoyo para afrontar el invierno, marcado por el repunte de ataques rusos contra infraestructuras esenciales.

Una base fundamental para todas estas cuestiones es el compromiso de la OTAN de proporcionar 140.000 millones de euros en ayuda militar para 2026 y 2027, así como el préstamo de apoyo de la UE a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros para el mismo período.

La Comisión Europea propuso el miércoles un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros (49.500 millones de dólares) a Ucrania para ayudar a cubrir un déficit de financiación de 70.000 millones de euros para el próximo año.

Se prevé que el Gobierno alemán insista en que la carga del apoyo financiero debe repartirse entre todos los aliados.

La presencia de EE. UU. tras la cumbre en Shenzhen

A la capital alemana también viajarán los enviados de la Casa Blanca para las negociaciones de paz en Ucrania —Steve Witkoff y Jared Kushner— con el objetivo de reforzar la coordinación con Ucrania y Europa y "preparar conjuntamente la agenda y el formato propuesto para la próxima ronda de negociaciones multilaterales", según un mensaje publicado por Kushner en redes sociales.

Los estadounidenses también quieren analizar cómo pueden contribuir los socios de Kiev a los acuerdos de seguridad de la posguerra, "incluidas garantías creíbles para Ucrania y un marco más amplio que refuerce la estabilidad europea y reduzca el riesgo de futuros conflictos". Este punto ha sido un tema trascendental en los acercamientos entre Kiev y Moscú.

La reunión de Witkoff y Kushner con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y numerosos líderes europeos en Berlín está programada horas después del encuentro de Trump con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y con el líder de China, Xi Jinping, en un complejo de lujo en la ciudad de Shenzhen, en el que la guerra en Ucrania fue un tema nuclear.

El presidente estadounidense, Donald Trump, a la derecha; el presidente chino, Xi Jinping, en el centro; y el presidente ruso, Vladimir Putin, el 19 de noviembre de 2026, en Shenzhen, China.

La cumbre de Shenzhen ha avivado la preocupación en Europa de que se puedan tomar decisiones que afecten a la guerra y al futuro del continente sin la participación europea. Funcionarios alemanes citados por la agencia Reuters detallaron que el momento elegido para la cumbre en Berlín tiene como objetivo permitir que los aliados europeos den una respuesta rápida y conjunta a cualquier anuncio procedente del encuentro en China.

Zelenski señaló en la noche del miércoles que los enviados estadounidenses ofrecerían en Alemania un informe detallado sobre las conversaciones entre Trump, Xi y Putin.

El líder de Kiev señaló que la Coalición de Voluntarios aprovechará la presencia de Witkoff y Kushner para comunicarles su postura "clara y común" de que cualquier decisión que involucre a Ucrania y Europa debe contar con la participación de estos actores. "No puede haber otro enfoque", zanjó.

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