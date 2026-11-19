Aunque los tres líderes presentaron una declaración conjunta de cuatro puntos y coincidieron en que no hay vencedores en una guerra nuclear, las diferencias sobre Ucrania, Irán y el papel de las instituciones internacionales siguen sin resolverse. Para Lina María Luna Beltrán, docente de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, el encuentro puede marcar el inicio de transformaciones importantes en el sistema internacional, aunque sus resultados no deben interpretarse como una convergencia de intereses entre las tres potencias.

"Es el punto de inicio de transformaciones muy importantes en el sistema internacional", sostuvo Luna Beltrán en diálogo con France 24 en español. A su juicio, la reunión refleja el desgaste del modelo de relaciones internacionales establecido después de 1945 y abre la posibilidad de discutir cómo adaptar las instituciones multilaterales a las necesidades actuales. Sin embargo, advirtió que las posiciones de Washington, Moscú y Pekín sobre los principales conflictos y desafíos globales siguen siendo muy distintas.

La energía, el motivo urgente del encuentro

Más allá de las declaraciones sobre la paz y la seguridad internacional, la cuestión energética aparece como uno de los principales resultados concretos de la reunión. Los tres mandatarios anunciaron su intención de aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados para garantizar un flujo estable de energía en un contexto de tensiones provocado por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo, especialmente hacia los mercados asiáticos.

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Para Luna Beltrán, este asunto explica buena parte de la razón de ser del encuentro. "La razón material para esta reunión era esa: poder plantear cómo iban a manejar el tema energético entre los tres", señaló. La especialista considera que las dificultades para el abastecimiento internacional hicieron necesario que las tres potencias mostraran disposición a coordinarse y transmitieran una señal de preocupación por la estabilidad global.

En cambio, alcanzar posiciones comunes sobre las guerras en Ucrania e Irán resulta mucho más complejo. Rusia y Estados Unidos mantienen intereses enfrentados en esos escenarios, mientras China reclama una solución negociada para los conflictos, pero sin condenar la invasión rusa de Ucrania. La reunión, por tanto, no supone un acercamiento sustancial entre las tres potencias sobre las causas o las posibles salidas de esas guerras.

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Una reforma de la gobernanza internacional

La declaración conjunta también incluyó el compromiso de impulsar una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales. Los tres países son miembros permanentes de ese organismo, junto con Francia y el Reino Unido, y cuentan con poder de veto sobre sus decisiones.

El documento incorporó además un cuestionamiento al alcance de la Corte Penal Internacional y de organismos similares, a los que instó a no abusar de sus atribuciones. La referencia tiene una implicación directa para Putin, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, Luna Beltrán considera que el planteamiento no puede reducirse a un intento de los tres gobiernos de eludir responsabilidades judiciales: detrás de esa posición también existen concepciones diferentes sobre el funcionamiento de las instituciones internacionales.

"Desde China siempre se ha manejado un discurso de que no se pueden utilizar las herramientas de gobernanza internacional como herramientas de coerción y persecución a partir de ideologías, de modelos", explicó. Según la docente, Beijing cuestiona que las instituciones multilaterales puedan convertirse en instrumentos para imponer una determinada visión política o intervenir en los asuntos internos de otros países.

La especialista señaló que esa interpretación no coincide necesariamente con las posiciones de Estados Unidos y Rusia, que plantean sus objeciones a partir de situaciones y procesos específicos que afectan a sus respectivos intereses. Por eso, incluso cuando los tres gobiernos coinciden en revisar los límites de actuación de esos organismos, las razones que los llevan a hacerlo son diferentes.

El desarme nuclear, un consenso sin hoja de ruta

La reducción de los riesgos nucleares fue otro de los asuntos centrales de la reunión. Los tres presidentes se comprometieron a entablar un diálogo para prevenir la proliferación de armas nucleares. Trump pidió reducir los arsenales y evitar que esas armas vuelvan a utilizarse, mientras Xi Jinping las describió como una "espada de Damocles" y reclamó su eliminación completa.

No obstante, las diferencias sobre cómo avanzar siguen siendo profundas. Luna Beltrán recordó que China condiciona su participación en un eventual proceso de reducción de arsenales a que las otras potencias disminuyan primero sus capacidades nucleares hasta alcanzar un nivel comparable. El compromiso anunciado en Shenzhen establece, por ahora, un objetivo compartido, pero no define los mecanismos ni las condiciones para alcanzarlo.

La reunión dejó así una señal de disposición al diálogo entre las tres mayores potencias nucleares, pero no un acuerdo sobre los principales conflictos que atraviesan el escenario internacional. Para Luna Beltrán, su importancia reside en que abre una conversación sobre la transformación de las estructuras de gobernanza global. "¿Está empezando un diálogo que puede llevar a una profunda transformación del sistema internacional? Sí", afirmó. Pero advirtió que ese proceso no será sencillo ni homogéneo, y que las coincidencias expresadas en Shenzhen no deben confundirse con una visión común del orden mundial.

Con información de EFE.

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