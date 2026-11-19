Lo esencial
- Europa y Ucrania coordinan su posición: representantes de cerca de 40 países y organizaciones aliadas de Kiev se reúnen en Berlín para preparar las próximas negociaciones con Rusia, con mediación de Estados Unidos.
- Seis asuntos sobre la mesa: el presidente finlandés, Alexander Stubb, propuso una agenda que incluya el alto el fuego, medidas de confianza, garantías de seguridad, territorio, finanzas y el marco general de seguridad europea.
- Washington informa sobre sus contactos con Putin: los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner compartieron con el canciller alemán, Friedrich Merz, los detalles de la reunión entre Trump, Putin y Xi. Ambos buscan coordinar posiciones con Alemania, Ucrania y los socios europeos antes de una nueva ronda de conversaciones.
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