El gigante tecnológico Anthropic debutó este jueves en Wall Street tras establecer el precio de su oferta pública en 83 dólares por acción, una oferta superior al rango inicial establecido de entre 70 y 78 dólares. Esta cifra fija la valoración de la empresa en 1,5 billones de dólares e impulsa a la compañía a pulverizar récords en los mercados de valores.

En las primeras horas de la jornada, el precio de las acciones se disparó hasta los 115 dólares antes de matizarse hasta los 95 dólares, según el registro de las 13:00 (hora ET).

La firma tecnológica anunció que la oferta consta de 980 millones de acciones, de las cuales aproximadamente 956 millones fueron vendidas por la compañía y el resto por los accionistas. A esta operación se suma una colocación privada de 26.000 millones de dólares en la que participan grandes tecnológicas como Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.

Los ingresos totales, que ascienden a 81 mil millones de dólares, sitúan la salida a bolsa de Anthropic por delante de la de SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, que ostentaba el debut más exitoso tras recaudar cerca de 75 mil millones de dólares en junio.

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Así, Anthropic se unirá al club del billón de dólares, que comparte con gigantes como Microsoft, Apple y Nvidia.

Pero las ganancias dan muestras de multiplicarse. Al inicio de la jornada, Anthropic recibió señales alcistas por parte de firmas de corretaje como Needham y Melius Research, que proyectaban el precio de la acción por encima de los 105 dólares, alrededor de un 25 % más que el precio de salida a bolsa, lo que podría aumentar la valoración de la empresa hasta los 1,9 billones de dólares. No obstante, la alta volatilidad de las acciones durante su salida al mercado amenaza con cambiar las estimaciones sorpresivamente.

En la operación participó un consorcio de más de 20 bancos, con Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales suscriptores.

El desarrollador de la herramienta de IA Claude, con sede en San Francisco, debutó en Wall Street poco después de la apertura del mercado bursátil bajo el símbolo ANT. Al sonar la campana de apertura el jueves, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, intentó calmar los temores sobre los riesgos para la humanidad del vertiginoso desarrollo de la IA.

"Si demostramos que es posible tomar las decisiones correctas en materia de seguridad y, al mismo tiempo, construir una empresa de gran éxito, otros en nuestro sector se inspirarán para hacer lo mismo", señaló.

Un letrero de Anthropic en Times Square con motivo del inicio de cotización de la empresa de IA en el Nasdaq, el 19 de noviembre de 2026.

La OPV de Anthropic está destinada a crear miles de millonarios sobre papel y un puñado de multimillonarios.

Amodei y sus seis cofundadores, que en conjunto poseen alrededor del 10 % de la empresa, tienen participaciones valoradas en casi 150.000 millones de dólares, según un cálculo de Reuters basado en los detalles de la documentación presentada.

Al convertirse en la primera empresa de IA de vanguardia en salir a bolsa, Anthropic se perfila como el referente de la industria, mientras su gran rival, OpenAI, contempla una posible salida a bolsa en 2027.

La entrada a Nasdaq concede a Anthropic una importante vía de financiación sin necesidad endeudarse más. La empresa ya ha contraído una deuda de 6.200 millones de dólares, cifra que reconoce en sus informes financieros como "sustancial".

La compañía tiene compromisos de computación por casi 900.000 millones de dólares con socios como Amazon y Google, lo que evidencia cómo su rápido crecimiento depende de asegurar enormes capacidades de computación futura, cuya financiación no puede garantizar plenamente.

Anthropic generó unos ingresos de 33.240 millones de dólares en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal, un aumento del 1.200 % respecto al mismo tramo del ejercicio anterior, según los documentos entregados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

No obstante, la firma no es rentable y registró unas pérdidas de 104.000 millones en esos nueve meses, la mayor parte por cambios contables en la valoración de instrumentos financieros.

Un referéndum al sector de la IA

El desempeño de Anthropic en bolsa servirá para medir la confianza de los inversores en la industria de la IA, en medio de la incertidumbre derivada de la salida turbulenta del CEO de Nvidia, Jensen Huang, el creciente sentimiento anti-IA entre algunos sectores de la población y la preocupación por una burbuja en el sector debido al gran endeudamiento de las empresas vinculadas a esta tecnología sin proyecciones claras de rentabilidad.

Además, las empresas tecnológicas de IA afrontan una posible represión regulatoria por parte de un Congreso de EE. UU. liderado por los demócratas en 2027 tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Los demócratas recién elegidos han prometido tomar medidas enérgicas contra la industria de la IA en medio de la fuerte oposición a la instalación de nuevos centros de datos. Además, Texas y Georgia, dos estados importantes que ofrecen incentivos para estas infraestructuras, acaban de elegir gobernadores demócratas que se han comprometido a detener las nuevas construcciones.

La ONG Environmental Protection Network advierte que la contaminación está aumentando con los centros de datos de la IA tras la desregulación que ha habido por acciones federales de EE. UU.

En este contexto, la salida a bolsa del fabricante Claude, junto con el informe de ganancias publicado el martes por Nvidia, indica que la industria da muestras de haber superado los grandes retos a los que ha estado sometida.

Antes del debut de Anthropic en Nasdaq, Jake Behan, director de mercados de capitales de Direxion, comentó a la agencia Reuters que los acontecimientos de la última semana han sido un "referéndum" sobre la IA. "Nvidia nos dio una idea de su desarrollo y Anthropic está a punto de darnos una idea del interés de los inversores por la próxima generación de empresas de IA"

En la misma línea, Dan Ives, socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co, señaló a la agencia AP que la salida a bolsa de Anthropic "es un gran triunfo para el sector tecnológico después de un período de gran incertidumbre".

Con información de Reuters, AP y EFE.

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