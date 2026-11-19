Lo esencial:

Dos bombarderos estratégicos rusos Tu-95, con capacidad nuclear, sobrevolaron las cercanías de Taiwán entrando en su zona de identificación de defensa aérea, antes de la cumbre trilateral entre Trump, Xi y Putin.

entrando en su zona de identificación de defensa aérea, antes de la cumbre trilateral entre Trump, Xi y Putin. Donald Trump y Xi Jinping mantuvieron una reunión bilateral en Shenzhen antes de su inédita cumbre trilateral con Vladimir Putin.

en Shenzhen antes de su inédita cumbre trilateral con Vladimir Putin. Donald Trump se reunió con el presidente Vladimir Putin en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de la APEC.

En una acción sin precedentes, el presidente Xi Jinping acudió a recibir a Trump en su llegada al país : lo esperó en la pista del aeropuerto de Shenzhen y lo saludó con un breve abrazo.

: lo esperó en la pista del aeropuerto de Shenzhen y lo saludó con un breve abrazo. Antes del banquete de bienvenida, Trump también estrechó la mano del presidente ruso Vladímir Putin, ante la mirada de Xi , en la víspera de la reunión trilateral de este jueves, que durará "no más de una hora", según el Kremlin.

, en la víspera de la reunión trilateral de este jueves, que durará "no más de una hora", según el Kremlin. En la apertura de la cumbre, Xi Jinping llamó a una mayor cooperación internacional en materia de inteligencia artificial y libre comercio.

Tras reunirse con Xi, Putin denunció "las sanciones, los aranceles y las restricciones a las exportaciones" como "instrumentos de dominación económica".

A continuación la información más relevante de la reunión de la APEC :

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

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