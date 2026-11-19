Al término de la cumbre de la Coalición de Voluntarios, el presidente francés, Emmanuel Macron, propuso reabrir el debate sobre una eventual adhesión de Ucrania a la OTAN, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, insistió en que cualquier acuerdo debe dejar a Europa más segura y contar con una Ucrania soberana.

El encuentro, en el que participaron representantes de unos cuarenta países y organizaciones, estuvo marcado por los contactos con los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó la importancia de ese diálogo, pero advirtió que su país necesita reforzar de inmediato sus defensas aéreas ante la continuidad de los ataques rusos.

Por su parte, el enviado estadounidense Jared Kushner afirmó que las conversaciones en Berlín habían registrado avances sobre las posibles garantías de seguridad para Ucrania y un plan de prosperidad para la posguerra.

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Un comunicado conjunto de los líderes asistentes abogó por un alto el fuego energético que se extienda por todo el invierno, y precisamente se puso esa estación como plazo para concretar esfuerzos que permitan dotar a Ucrania de una defensa antimisiles adicional.

Macron plantea reabrir el debate sobre la OTAN

Macron consideró que las actuales posiciones de Moscú justifican volver a discutir la eventual incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. "Ante el maximalismo de las posturas rusas, creo que hay que volver a plantear, efectivamente, la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN", afirmó en una rueda de prensa junto a Merz, el primer ministro británico, Andy Burnham, y los representantes estadounidenses.

El mandatario francés sostuvo que el proceso diplomático debe seguir una secuencia que permita abordar primero las garantías de seguridad y la cuestión territorial, antes de avanzar hacia un eventual acuerdo de paz. También señaló que Francia nunca interrumpió los contactos con las autoridades rusas, aunque consideró necesario definir qué asuntos deben tratarse a partir de ahora.

La posición de Macron coincide con la aspiración de Kiev de ingresar en la OTAN, aunque la cumbre no anunció una decisión sobre esa posibilidad. Zelenski reiteró además que la integración de Ucrania en la Unión Europea debe avanzar cuanto antes, ya que considera que también constituye una garantía de seguridad para su país.

El presidente Emmanuel Macron, en Kuala Lumpur, Malasia, el 17 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el mandatario ucraniano expresó también sus dudas sobre el alcance de unas garantías de seguridad basadas en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que definen la defensa colectiva en caso de agresión contra miembros de la Alianza.

“No estoy seguro de que tengamos una acepción común del artículo 5 tal y como lo entendemos nosotros”, dijo el líder de Kiev en una conferencia de prensa al término de la reunión de la Coalición de Voluntarios.

“Para mí lo más importante es cómo reaccionarán los países a una agresión, si los países reaccionarán”, agregó Zelesnki, quien apuntó que para que las garantías cumplan su carácter disuasorio, debe haber fuerzas europeas y estadounidenses desplegadas en territorio ucraniano.

Merz reclama una Europa más segura y rechaza un nuevo reparto de zonas de influencia

El canciller alemán defendió que el final de la guerra no debe traducirse en una reducción de la seguridad europea. "Tras una paz en Ucrania, Europa debe ser más segura que antes", afirmó, y planteó fortalecer el pilar europeo de la OTAN, en respuesta a las exigencias de Vladímir Putin de que la Alianza retroceda a las fronteras que tenía en 1997.

Merz sostuvo que el orden de las negociaciones debe comenzar por alcanzar la paz en Ucrania y continuar con los acuerdos sobre seguridad euroatlántica. A su juicio, más adelante también será necesario establecer canales de comunicación militar con Moscú, así como mecanismos de transparencia y reducción de riesgos.

El jefe del Gobierno alemán enumeró los principios que, según dijo, comparten los aliados de Kiev: una Ucrania soberana, el respeto de la línea de contacto como punto de partida para abordar las cuestiones territoriales, la posibilidad de que el país continúe su camino hacia Europa y el apoyo para su reconstrucción. También consideró posibles levantamientos graduales y condicionados de las sanciones contra Rusia.

A cambio de un alto el fuego, Ucrania debería recibir garantías de seguridad sólidas. Merz recordó que once países de la Coalición de Voluntarios, entre ellos España, realizan ejercicios en Polonia en el marco de la Fuerza Multinacional para Ucrania. Ese dispositivo está destinado a contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas y podría desplegarse en el país una vez que cesen las hostilidades, siempre a petición de Kiev. Rusia rechaza tajantemente esa posibilidad.

Merz también rechazó cualquier acuerdo que deje a Europa al margen de las decisiones sobre su propia seguridad. "Un formato de Yalta no traerá la paz", afirmó, en referencia a la conferencia de 1945 en la que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial acordaron áreas de influencia en Europa. El canciller comparó aquel reparto con la división que simbolizó durante décadas el Muro de Berlín y defendió que las negociaciones deben incluir a Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa.

Moscú invita a los europeos a negociar en Rusia

La participación europea en un eventual diálogo directo con el Kremlin también estuvo entre los asuntos centrales de la jornada. Putin afirmó desde la ciudad china de Shenzhen que Moscú invitó a representantes de la Unión Europea a viajar a Rusia para conocer la agenda con la que pretenden participar en futuras negociaciones de paz.

"Tenemos que entender con qué agenda Europa va a participar en esas negociaciones", declaró el presidente ruso, quien aseguró que la propuesta fue transmitida por canales diplomáticos.

Merz respondió que Europa está dispuesta a hablar con Moscú, pero consideró que esos contactos deben celebrarse en un lugar neutral. Mencionó como posibilidad los Emiratos Árabes Unidos, donde ya tuvo lugar una reunión técnica trilateral entre representantes de Ucrania y Rusia bajo mediación estadounidense.

El canciller alemán señaló que ocho representantes europeos fueron designados para coordinar la posición del continente: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la OTAN. También insistió en que las conversaciones deben incluir a las cuatro partes implicadas: Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Europa.

Macron coincidió en la necesidad de encontrar un lugar adecuado para el diálogo y sostuvo que el hecho de mantener contactos con Moscú no implica que exista un acuerdo sobre las condiciones de una negociación.

Zelenski pide más defensas aéreas mientras continúa la guerra

Mientras los aliados discuten las condiciones de una eventual salida diplomática, Zelenski puso el foco en las necesidades militares inmediatas de Ucrania. El presidente afirmó que la protección de las ciudades, el sistema energético, la logística y los puentes constituye la prioridad del país ante la continuidad de los ataques rusos.

Kiev trabaja con sus socios para recibir más sistemas de defensa aérea, aviones F-16 y municiones para esas aeronaves. Zelenski también mencionó la cooperación con países europeos para desarrollar un sistema propio de misiles antibalísticos, con el que Ucrania busca protegerse de los proyectiles rusos que actualmente tiene dificultades para interceptar debido a la escasez de misiles estadounidenses.

El presidente ucraniano destacó que Europa pueda estar representada en la próxima ronda de negociaciones, a diferencia de los contactos anteriores, en los que participaron principalmente Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, insistió en que el fortalecimiento de las defensas no puede esperar a que se alcance un acuerdo.

Estados Unidos habla de avances en las garantías de seguridad

La presencia de los enviados de Donald Trump fue uno de los elementos destacados de la cumbre. Jared Kushner afirmó que el presidente estadounidense está abierto a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia, aunque señaló que estas deberían integrarse en un paquete de seguridad más amplio.

El enviado aseguró que las conversaciones mantenidas en Berlín con los dirigentes europeos y Zelenski permitieron avanzar en la definición de esas garantías y en un plan de prosperidad para Ucrania después de la guerra. No ofreció detalles sobre las condiciones concretas de esas propuestas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, consideró que la participación estadounidense abre una oportunidad para avanzar hacia el final del conflicto. "Este tiene que ser un momento para avanzar hacia la paz, por la implicación estadounidense que hemos visto hoy y los progresos que claramente se están logrando", afirmó.

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