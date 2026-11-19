El escrutinio de las elecciones de mitad de mandato para el Senado de EE. UU. terminó el martes 18 de noviembre con una victoria más para el Partido Demócrata, esta vez en el estado de Alaska, donde Mary Peltola superó a Dan Sullivan, lo que acentúa aún más la debacle en las urnas del Partido Republicano.

Así, los demócratas suman 56 escaños en el Senado frente a los 44 obtenidos por la formación del presidente Donald Trump, lo que implica su mayoría más grande en este órgano desde 2009. La oposición arrebató nueve asientos a los republicanos y recuperó el control de la cámara, tras sumar otras victorias en estados tradicionalmente conservadores, como Carolina del Sur, Texas, Kansas y Misisipi. Trump había ganado Alaska por 13 puntos porcentuales en 2024.





"El statu quo en Washington D.C. no funciona para Alaska", celebró Peltola en un comunicado, en el que atribuyó su victoria al descontento "por las estanterías de pescado vacías", la lucha "por encontrar una vivienda asequible" y "a la imposible disyuntiva de calentar los hogares o llevar comida a la mesa".

Con el 99 % de los votos escrutados, las proyecciones difundidas por la prensa estadounidense muestran que la demócrata alcanzó el 50,1 % de los votos de primera preferencia frente al 46,1 % de Sullivan, suficiente para superar el umbral de la mitad más uno y evitar rondas adicionales bajo el sistema de votación por orden de preferencia de Alaska.

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Peltola, de 53 años, ocupó anteriormente el único escaño del estado en la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la primera nativa de Alaska en servir en el Congreso. Posteriormente, perdió su candidatura a un segundo mandato frente al representante republicano Nick Begich en 2024, aunque se convirtió en una figura clave de los demócratas para recuperar el Senado en 2026.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien reclutó a Peltola para desafiar a Sullivan, celebró en redes sociales su victoria como un "regalo para Alaska, el Senado y todo Estados Unidos".

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Los temas que impulsaron a Peltola

El encarecimiento de los combustibles y el coste de vida, temas centrales en la campaña electoral de las midterms, afectan principalmente en Alaska a las comunidades remotas, que dependen del diésel para generar electricidad y calefacción. Los nativos representan aproximadamente entre el 15% y el 18% de la población del estado, la mayor proporción de población indígena de cualquier región de EE. UU.

Peltola centró su campaña en estas poblaciones, a las que generalmente solo se puede acceder por aire o por agua, lo que movilizó a los votantes que se sentían identificados con la demócrata, cuya madre pertenecía al pueblo indígena yup’ik.

Alaska se vuelve demócrata con la elección de Mary Peltola.

Durante la campaña, Peltola aludió a escenas familiares, como pescar salmón en el río Kuskokwim con su padre o pasar el verano en un campamento de pesca con sus hijos y su difunto esposo.

Peltola se convirtió en la quinta demócrata en representar a Alaska en el Senado desde la fundación de ese estado el 3 de enero de 1959. El antecedente más reciente fue la elección de Mark Begich, a quien Sullivan derrotó en 2014.

En una muestra temprana del giro político acontecido en Alaska, los habitantes de este estado eligieron a un demócrata como gobernador por primera vez desde 1998. Se trata del exlegislador estatal Jonathan Kreiss-Tomkins, quien derrotó a tres republicanos, incluido uno respaldado por Trump.

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La polémica de los dos Sullivan

La campaña electoral en Alaska se vio empañada por una situación inédita de la que el Partido Republicano culpó a la demócrata Mary Peltola: la existencia en la papeleta electoral de dos Dan Sullivan, el republicano que buscaba su tercera elección —no consecutiva— y un profesor jubilado poco conocido.

Los republicanos denunciaron que la candidatura del maestro Dan J. Sullivan fue impulsada para inducir a los votantes a la confusión y restarle votos al titular en el cargo.

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El escándalo fue destapado por 'The New York Times' una semana antes de las elecciones del 3 de noviembre, con base en mensajes de texto, documentos y declaraciones de una exjefa de campaña de Peltola, quien fue despedida poco antes de las primarias abiertas y posteriormente intentó retractarse de sus afirmaciones.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, calificó el presunto intento de reclutamiento como un "fraude".

La situación fue utilizada como artillería en la campaña republicana, incluido el presidente Donald Trump, quien aludió varias veces a la candidatura de Dan J. Sullivan y ordenó al Departamento de Justicia la apertura de una investigación.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, viajó a Alaska para hacer campaña junto al senador Dan Sullivan.

La demanda buscaba bloquear la certificación de los resultados si el Sullivan republicano perdía, mientras finalizaba una investigación sobre una posible confusión entre los votantes. Sin embargo, el caso fue desestimado por una jueza federal.

Aunque el Departamento de Justicia apeló, los abogados del Estado solicitaron la desestimación, argumentando que la papeleta estaba diseñada para diferenciar a los dos Sullivan lo máximo posible y que el sistema de votación por orden de preferencia de Alaska permitiría despejar las dudas de los votantes.

Peltola calificó la iniciativa republicana como "corrupción flagrante". "No sabía nada de ningún otro candidato en la papeleta, excepto de mí misma y del actual titular", sostuvo en un mitin en Juneau días antes de las elecciones.

Dan J. Sullivan ha negado cualquier contacto con la campaña de Peltola o haberse postulado a instancias de los demócratas.

Con Reuters, AP y EFE

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