Tras más de 30 años de aislamiento en la selva amazónica, un grupo de nativos de la etnia awá-guajá se aproximó el lunes 16 de noviembre a una aldea cercana en busca de comida, según un comunicado emitido el martes por el Ministerio de Pueblos Indígenas de Brasil.

Adultos y niños semidesnudos y ataviados con tocados y collares de plumas fueron vistos en una zona densamente selvática portando arcos y flechas, mientras algunos extendían la mano a los lugareños, que les brindaron ñames (un tubérculo comestible), antes de volver a internarse en la selva.

El encuentro fue registrado en un video grabado por miembros del pueblo Tenetehara-Guajajara de la aldea Tawari, en la tierra indígena Arariboia, y compartido por Survival International, una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas.





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La Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (Coapima) señaló que el grupo ya había sido avistado circulando por la zona desde el domingo, aunque el encuentro con los lugareños comenzó el lunes cerca de un puesto de control de acceso del gobierno y la aldea de Tawari, en el estado nororiental de Maranhão.

Los guajajaras se mostraron preocupados por la acentuada delgadez de los indígenas awá-guajá, especialmente algunos ancianos y niños, según testimonios recopilados por Coapima.

¿Por qué preocupa la aparición de los awá-guajá?

El avistamiento ha generado preocupaciones por los motivos que llevaron a los awá-guajá, un grupo que ha pasado décadas cazando, pescando y recolectando alimentos, a acercarse repentinamente a una comunidad vecina, en medio de preocupaciones por la tala ilegal, la caza furtiva y otras intrusiones que amenazan su territorio.

Sarah Shenker, directora de Survival Brasil —que pertenece a Survival International—, explicó a la agencia AP que el territorio de Arariboia ha sufrido décadas de presión por parte de intrusos ilegales, lo que ha expuesto a las comunidades aisladas a medida que avanza la tala en los bosques circundantes.

La activista habló de "un momento de crisis y una llamada de atención", e instó a las autoridades brasileñas a tomar medidas enérgicas contra las intrusiones ilegales en el territorio awá.

El gobierno brasileño informó que el grupo awá-guajá ya está registrado en la base de datos oficial de pueblos indígenas aislados y está siendo monitoreado por un equipo especializado de protección de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), la agencia federal de asuntos indígenas.

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Cerca de un centenar de awá-guajá permanecen sin contacto con el exterior, según Survival International, aunque esta cifra no necesariamente refleja la población actual, ya que otros nativos de esta etnia viven en aldeas sedentarias y mantienen contacto con personas ajenas a la comunidad.

Survival International ha identificado 196 grupos indígenas no contactados en 10 países de Sudamérica, Asia y el Pacífico: casi el 95% de estos grupos se encuentran en la Amazonía y 124 en Brasil.

Los pueblos indígenas que viven en aislamiento son particularmente vulnerables a las enfermedades infecciosas debido a su limitada exposición previa a patógenos comunes en la población general, por lo que una de las principales preocupaciones en la atención a las awá-guajá en Brasil es el riesgo de que contraigan alguna afección.

¿Cómo asistir sin vulnerar el aislamiento?

Personal de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y trabajadores de salud indígenas fueron desplegados en la zona y las autoridades han activado un mecanismo de coordinación de emergencia para evaluar posibles situaciones de contacto y riesgos para la salud.

El Ministerio de Pueblos Indígenas recalcó que su política no consiste en fomentar el contacto, sino en proteger el derecho de los awá-guajá a permanecer aislados. "Los posibles acercamientos o interacciones puntuales no significan necesariamente el abandono de su condición de aislamiento ni el inicio de un proceso permanente de contacto", explicó el Gobierno de Lula da Silva en un comunicado.

Los antecedentes de contactos de familias awá-guajá en esta región datan de la década de 1990, así como aproximaciones posteriores en otras áreas de Maranhão, de acuerdo con registros recopilados por el Instituto Socioambiental (ISA).

Vista aérea de una zona deforestada de selva tropical, devastada por un incendio durante la estación seca, en el municipio de Autazes, en el estado de Amazonas, en Brasil, el 15 de octubre de 2026.

"La única manera de que sobrevivan es si se mantiene a los intrusos fuera de su bosque de una vez por todas", defendió la directora de Survival Brasil, Sarah Shenker, quien denunció que los nativos del territorio de Arariboia han sufrido violencia por defender su territorio de madereros, cazadores y ganaderos, incluyendo el asesinato de algunos de sus miembros.

En la misma línea, la Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas (Coapima) remarcó que la atención al pueblo awá-guajá "no se puede limitar a respuestas de emergencia", sino que debe implicar "una presencia institucional continua, fiscalización efectiva y medidas que enfrenten las amenazas existentes en el territorio".

Con Reuters, EFE y AP

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