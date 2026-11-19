Después de 13 años de espera, dos retrasos y varias filtraciones, los amantes de los videojuegos se encuentran el miércoles 18 de noviembre a solo unas horas del lanzamiento mundial de la última entrega de Grand Theft Auto, el videojuego más caro jamás desarrollado y que se encamina a romper récords de ventas.

’GTA VI' estará disponible en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series el jueves a la medianoche, hora local de cada territorio, lo que significa que el juego se lanzó primero en Nueva Zelanda (a las 11:00 GMT del miércoles).





"Llevo tanto tiempo jugando GTA que la expectación por este lanzamiento es una locura", manifestó el estudiante australiano Riley Fennel.

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Aunque Rockstar Games, el estudio detrás de GTA, aún no ha dado a conocer las cifras de ventas, la firma especializada Sensor Tower estima que ya han superado los 15 millones de ejemplares.

Eso significaría más de 1.500 millones de dólares en ganancias incluso antes de que el juego salga al mercado, con un presupuesto estimado de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, una cifra sin precedentes en la industria. Las ventas de GTA VI podrían alcanzar los 3.200 millones de dólares para fin de año, según la empresa británica de análisis Omdia.

La franquicia Grand Theft Auto ha vendido más de 470 millones de unidades en todo el mundo. Solo 'GTA V', lanzado en 2013, representa más de 230 millones de esas ventas y generó mil millones de dólares en recaudación en tan solo tres días.

El tamaño del archivo del GTA VI es de 212 gigabytes. "No tiene precedentes. Eso representa más de una cuarta parte del consumo de datos de un hogar promedio en todo un mes, todo de una sola vez", resaltó Kurt Rodgers, gerente de estrategia de red de Chorus Nueva Zelanda.

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"Taylor Swift de los videojuegos"

"Ningún otro concierto ni estreno de cine ha generado jamás tanto capital. Y eso lo convierte en uno de los casos más excepcionales del mundo del entretenimiento", resaltó Joost van Dreunen, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, quien definió el 'GTA VI' como "el Taylor Swift de los videojuegos".

La editorial estadounidense Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, lanzó una campaña de mercadotecnia a gran escala para posicionar el título como un producto de la cultura de masas que trascienda los límites de los videojuegos.

"El alcance del juego es tal que generará un efecto en cadena en la participación en otros servicios de entretenimiento", como las plataformas de streaming, estimó James McWhirter, de Omdia.

"Me voy a tomar cuatro días libres", relató Dmytro Shkambara, un jugador ucraniano de 27 años que vive en Berlín y que ha estado planeando esta primera sesión de juego "desde hace mucho tiempo".

Al igual que él, muchos fans ya se han tomado días libres, adelantado vacaciones o hecho 'acuerdos' con sus parejas para sumergirse en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida.

La plataforma de recursos humanos Remote indicó que había observado un aumento del 32% en las solicitudes de licencia en todo el mundo para el 19 de noviembre.

GTA VI es el videojuego más caro jamás desarrollado.

El realismo, anzuelo del GTA

Desde sus inicios, la serie ha cautivado a los jugadores con sus reconstrucciones de ciudades ficticias inspiradas en las megaurbes estadounidenses y la gran libertad de acción que ofrece un mundo abierto altamente detallado.

Los jugadores que se adentran en los mundos de GTA pueden conducir autos, pilotar aviones y practicar paracaidismo.

GTA VI promete llevar su realismo aún más lejos, con personajes cuyo aspecto variará según lo que coman y jugadores que deberán esforzarse por cultivar la relación entre los protagonistas.

Antes de su lanzamiento, el juego obtuvo el martes ocho nominaciones en los Game Awards, la ceremonia estadounidense que premiará a los mejores videojuegos del año el 10 de diciembre.

Anunciado como más grande, mejor y más realista que sus predecesores, GTA VI narra las aventuras de Lucía Caminos y Jason Duval, una pareja al estilo Bonnie y Clyde que intenta sobrevivir en un Miami ficticio y asolado por el crimen.

Lucía acaba de salir de prisión, mientras que Jason es un exsoldado que se involucró con traficantes de drogas en los Cayos de Leonida. Cuando un atraco sale mal, ambos se ven envueltos en una conspiración mayor.

Los desarrolladores se sumergieron en la región mientras creaban el juego, recorriendo Miami, los Cayos de Florida y las comunidades circundantes, sobrevolando los Everglades e investigando la historia y la arquitectura de la zona.

El condado de Miami-Dade firmó un acuerdo promocional de 3,9 millones de dólares con Rockstar, que incluye una enorme pantalla de bienvenida a Vice City, la ciudad ficticia del GTA VI, en lo alto del Kaseya Center del Miami Heat. El equipo de la NBA también lucirá uniformes de Vice City en negro y rosa la víspera del lanzamiento del juego.

Algunos funcionarios del sur de Florida han cuestionado si se deben usar recursos públicos para promocionar una franquicia conocida por el robo de autos, tiroteos y otras actividades delictivas.

Subversión y controversia

Rockstar, que para 2026 contará con una docena de estudios en todo el mundo y más de 4.700 empleados, dedicó más de ocho años a desarrollar esta entrega de GTA. La producción activa no comenzó hasta 2018, después del lanzamiento del juego anterior de Rockstar, Red Dead Redemption II.

El camino hasta su lanzamiento estuvo lleno de obstáculos. Sacudido por una serie de filtraciones en 2022 y la publicación en línea de videos robados del juego, el estudio pospuso el lanzamiento dos veces, para luego sufrir una nueva ronda de filtraciones el verano pasado.

Un cartel publicitario anuncia el lanzamiento del nuevo videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI) en Berlín, el 17 de noviembre de 2026.

Los juegos también han sido acusados con frecuencia de glorificar la violencia y el comportamiento ilegal, ya que GTA se ha ganado un lugar en la cultura pop como símbolo de subversión, sin miedo a burlarse de los defectos de la sociedad estadounidense. Los jugadores pueden atropellar a peatones, vender drogas y dispararle a la policía.

"Es una serie famosa por ser siempre exagerada en cuanto a su representación de la violencia y las diferentes formas de abuso o acoso, así como por sus representaciones de género", afirmó Paolo Ruffino, profesor de culturas digitales en el King’s College de Londres. "No espero que surjan necesariamente grandes polémicas, a menos que haya algo completamente nuevo", agregó.

Como consecuencia de su controvertido legado, varios países han prohibido la saga. Actualmente no hay planes oficiales para su estreno en Rusia, China, Líbano o Qatar.

Con AFP y AP

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