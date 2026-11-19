Los principales sindicatos y algunos movimientos sociales de Chile salieron a las calles de las principales ciudades este miércoles para pronunciarse en contra del presupuesto presentado por el Gobierno de José Antonio Kast para el 2027.

Los manifestantes cuestionan la ley de presupuestos presentada por el Ejecutivo ante el Congreso a principios de octubre.

Si bien el texto contempla un aumento del gasto público por unos 111.000 millones de dólares, la norma plantea fuertes recortes en carteras como educación, sanidad, seguridad, cultura e igualdad.

Los manifestantes marchan coreando consignas contra la administración del presidente José Antonio Kast, durante una protesta a nivel nacional contra los recortes del Gobierno en educación, vivienda y servicios públicos en los presupuestos de 2027, en Santiago de Chile, el 18 de noviembre de 2026.

"Esta es una movilización convocada por el mundo del trabajo en contra de los recortes al Estado, porque no vamos a dar un paso atrás en materia de derechos. Todo el mundo se está movilizando en contra de esta derecha, no debemos olvidar eso", señaló a la agencia EFE la dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nayade Zuñiga.

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Es así como con consignas como "en Chile sí hay plata", "ni un peso menos" o "los derechos conquistados se defienden", los manifestantes expresaron su inconformidad con la posible reducción de los servicios sociales públicos.

"Si el Gobierno sigue quitándole recursos al Estado, nosotros nos vamos a seguir movilizando. Cada peso que están peleando el movimiento sindical, profesores y estudiantes es un peso que llega a los más humildes. Estamos peleando contra un presupuesto que va a la baja", afirmó a la agencia EFE el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.

Durante el debate del presupuesto en el Senado, las bancadas de izquierda también han rechazado la idea de recortar el dinero para educación y salud y pensiones.

Ante la presión de la oposición este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aceptó otorgar en la ley de presupuesto 160 millones de dólares al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), una entidad que es la encargada de gestionar los beneficios y compensaciones dentro del sistema pensional chileno.

Kast se defiende ante la baja popularidad

José Antonio Kast lleva menos de un año en la Presidencia y su popularidad está en mínimos.

Esta semana, una encuesta realizada por la firma Criteria muestra que solo el 18% de la muestra aprueba el actual Gobierno, frente al 72% de desaprobación.

Cifras que, según la investigación, están impulsadas por la inconformidad de los ciudadanos con respecto a la economía y la situación del empleo en el país.

Como respuesta, el presidente de Chile ha buscado destacar sus logros en la Jefatura de Estado.

Bajo el eslogan ‘hechos, no palabras’, el ultraderechista ha llevado a cabo avances en materia de seguridad y proyecta la creación de 100.000 empleos en el corto plazo.





Actualmente, el mandatario se encuentra en China participando en la cumbre Asia – Pacífico (APEC) con miras a estrechar lazos con el continente asiático.

Sin embargo, en los últimos meses la Casa de la Moneda ha tenido que enfrentarse a múltiples crisis que han puesto en duda su Administración.

A inicios de noviembre, organizaciones de transportadores y camioneros bloquearon las principales vías del país como respuesta al alto costo de los combustibles, especialmente el diésel.

Un paro que fue levantado el pasado 13 de noviembre, luego de que el Gobierno accediera a congelar los precios de estos bienes hasta marzo de 2027 y revertir los más recientes aumentos.

Esta vista aérea muestra una fila de camiones durante una huelga y un bloqueo de la Carretera Panamericana, Ruta 5 Sur, para protestar contra el aumento de los precios del combustible y las políticas del Gobierno, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile, el 12 de noviembre de 2026.

Sumado a esto, el Ejecutivo es motivo de críticas gracias a mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, debido a los cuestionamientos que pesan sobre el funcionario con respecto a haber firmado una rebaja de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

Las finanzas chilenas en aprietos

El país sudamericano caracterizado por tener una de las economías más pujantes de la región con niveles de pobreza muy por debajo de la media, pasa por horas bajas en materia financiera.

Este miércoles, el Banco Central de Chile reportó que para el tercer trimestre de 2026 el PIB cayó un 1,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.





Un indicador negativo que se suma a que la inversión en el país disminuyó 6,7% interanual en el tercer trimestre.

Por otra parte, el empleo tampoco está en una tendencia ascendente.

Para septiembre, el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) informó que el desempleo alcanzó el 9,8%, una cifra superior en 1,3 puntos porcentuales al mismo periodo temporal de 2025.

Números que preocupan tanto a la población chilena y que han acrecentado la inconformidad con el Gobierno de José Antonio Kast.

Justamente, el Ejecutivo asegura que el presupuesto para 2027 está diseñado para reactivar el aparato económico y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Con EFE y medios locales

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