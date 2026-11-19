El juez español Antonio Piña admitió este miércoles 18 de noviembre parte de una querella contra el cantante Julio Iglesias, luego de que dos antiguas trabajadoras del artista lo denunciaran por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

Aunque, por otro lado, el juzgado descartó otras acusaciones de índole laboral.

En concreto, se trata de las sindicaciones hechas por dos exempleadas: una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, que aseguran que Iglesias fue partícipe de "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas", así como lesiones.

Como pruebas, el equipo jurídico de las denunciantes adjuntó fotos, en donde se puede ver un moretón en un brazo y marcas en los muslos que, según el auto judicial, "pueden corresponderse con la mordedura de una persona".

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Esto habría ocurrido en 2021 en las casas del artista en República Dominicana y Bahamas.

Es así como la Fiscalía deberá investigar a fondo lo ocurrido con las dos mujeres con relación a las posibles agresiones sexuales, lesiones físicas y trato degradante.

Esto pues el ente acusador inicialmente aseveró que no era competente para entrar a investigar lo sucedido, razón por la cual las denunciantes presentaron la querella ante el juzgado.

Ahora, el juez Antonio Piña ha citado para el 3 de febrero a declarar a las dos denunciantes.

El juez plantea posibles problemas procesales

En el documento judicial publicado, el juez afirma que podría haber “un relato mutilado”, centrado únicamente en el testimonio de Julio Iglesias, sin tomar en cuenta las versiones de los administradores de las residencias y otras personas que podrían haber presenciado lo ocurrido.

En consecuencia, Piña afirma que esto podrá determinar "la fragmentación del conocimiento de unos hechos", lo que conllevaría a "un enjuiciamiento conjunto".

También el togado dejó en claro que puede haber problemas con los testimonios, pues “tendrían evidentes limitaciones en su declaración" en España.

Sin embargo, a pesar de los problemas mencionados, el juez considera que "no obstan para que la querella sea admitida a trámite". Así que la investigación seguirá su curso.

Desde el momento en que se conocieron los testimonios de las mujeres, Julio Iglesias, actualmente de 83 años, ha negado tajantemente lo ocurrido.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", declaró el cantante en un comunicado de prensa publicado en enero de este año.

Con EFE y AFP

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