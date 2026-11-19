En el décimo día de la gran reunión de la ONU sobre el clima en Antalya, Turquía, los ministros intentaron hacer avanzar las negociaciones el miércoles 18 de noviembre por la noche, pero persisten numerosos desacuerdos.

Para limar las diferencias, los ministros participaron hasta primeras horas de la noche en una sesión de conversaciones informales denominada "diván", la palabra turca para referirse a un "consejo".

"Todos escucharon con mucha atención. Realmente escuchamos a personas hablar con el corazón", relató la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, al salir del encuentro, aunque no quiso anticipar si las negociaciones se habían desbloqueado.

"Queremos obtener resultados en Antalya. (…) Se han logrado avances significativos", aseguró el ministro turco de Medio Ambiente, Murat Kurum.

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Se espera un nuevo texto "más breve y centrado"

Se espera un nuevo borrador de la decisión final durante la noche o el jueves por la mañana. Una versión anterior, presentada el lunes por la presidencia australiana de las negociaciones, había provocado un fuerte rechazo.

El texto abordaba numerosos asuntos sensibles, con aspiraciones a veces contradictorias, sobre el abandono de los combustibles fósiles, el financiamiento de la adaptación al cambio climático o la ciencia.

"Los próximos dos días se anuncian, evidentemente, muy intensos. Es importante que el documento sea más breve y esté centrado en lo esencial", insistió el ministro irlandés Darragh O’Brien, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

En principio, los países tienen hasta el viernes para alcanzar un acuerdo en esta COP31.

"Es difícil decir cuál es el principal obstáculo, porque las preocupaciones varían de un país a otro", recordó el viceministro chino de Ecología y Medio Ambiente, Li Gao.

Después de que Dinamarca lo hiciera la víspera, Irlanda y Portugal presentaron sus hojas de ruta nacionales para abandonar los combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global.

"No necesitamos otra hoja de ruta, sino que los países recorran el camino juntos" con acciones concretas, consideró Maina Talia, ministro de Medio Ambiente de Tuvalu, un país insular del Pacífico.

Abandonar los combustibles fósiles "es una cuestión de supervivencia para todos nosotros", recalcó.

Llamados a recibir financiamiento "cuanto antes"

El financiamiento que los países desarrollados, históricamente responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, se comprometieron a aportar a los países en desarrollo para ayudarlos a combatir los efectos del cambio climático sigue siendo objeto de intensos debates.

Se necesitan recursos "que lleguen antes de la próxima sequía, no después", advirtió Deborah Barasa, ministra de Medio Ambiente de Kenia.

"Los países desarrollados deben cumplir sus obligaciones de financiamiento climático con honestidad y cuanto antes", coincidió su homólogo indio, Bhupender Yadav.

La fecha de publicación de los próximos grandes informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) lleva meses tensando las relaciones entre los países y se ha convertido en un punto de fricción en la COP31.

Para la ministra danesa del Clima, Samira Nawa, un acuerdo político debía reflejar el papel crucial del IPCC. "No hay margen para concesiones cuando se trata de ciencia", declaró a AFP.

La Unión Europea, los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares quieren que la próxima serie de informes del IPCC esté disponible en 2028. Otros, entre ellos Arabia Saudita e India, quieren que la publicación de esas conclusiones se aplace hasta 2029.

La COP33 se celebrará en Asia

Corea del Sur considera "seriamente" presentar su candidatura para acoger la COP33 en 2028, indicó su ministro de Energía y Medio Ambiente, Kim Sung-whan.

"Si algún país quiere presentar su candidatura, lo apoyaremos", afirmó en Antalya. "Pero, si no, Corea considerará seriamente cómo asumir su responsabilidad frente a la crisis climática".

La COP33, que se celebrará en Asia, deberá ser escenario de un "balance mundial" de gran importancia sobre los esfuerzos de los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, India y China se han retirado de la carrera para organizarla.

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