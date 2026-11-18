Lo esencial:

Decenas de miles de personas se manifestaron en Francia , en una jornada de huelga convocada por el sector público, pero a la que se sumaron privados y estudiantes.

, en una jornada de huelga convocada por el sector público, pero a la que se sumaron privados y estudiantes. Unos 5,8 millones de empleados públicos fueron convocados a su tercera huelga desde septiembre para exigir aumentos salariales generales.

a su tercera huelga desde septiembre para exigir aumentos salariales generales. La huelga alteró circulación ferroviaria en ocho regiones de Francia y provocará bloqueos en puertos convocados por sindicatos ferroviarios y la CGT de puertos y muelles.

y provocará bloqueos en puertos convocados por sindicatos ferroviarios y la CGT de puertos y muelles. Seis estaciones claves del metro de París cerrarán al público desde las 11:00 hora local por las protestas.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, el cubrimiento informativo de la jornada de movilización y huelga en el sector público en Francia:

Con AFP, Reuters, EFE y medios locales

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