Lo esencial:

Ucrania afirmó que su ataque con drones y misiles derrumbó un arco y un tramo vial del puente de Kerch en Crimea , cortando el tránsito vehicular y dañando la vía férrea.

, cortando el tránsito vehicular y dañando la vía férrea. Volodímir Zelenski reivindicó la operación como respuesta directa a los bombardeos rusos contra infraestructura ucraniana.

contra infraestructura ucraniana. Rusia abrió una investigación por terrorismo tras confirmar que los ataques al puente dejaron dos muertos y obligaron al cierre total de la estructura.

Bombardeos nocturnos rusos contra la red energética dejaron sin electricidad a ocho regiones de Ucrania en una situación calificada como "extremadamente difícil".

en una situación calificada como "extremadamente difícil". Las autoridades municipales de Kiev cerraron los puentes Norte y Sur de la capital ucraniana tras sufrir daños por ataques nocturnos rusos, suspendiendo el tránsito en ambos sentidos.

tras sufrir daños por ataques nocturnos rusos, suspendiendo el tránsito en ambos sentidos. El canciller ruso Serguéi Lavrov dijo haber advertido a Francia y a otros actores que la presencia de sus soldados en Ucrania puede interpretarse como una "participación directa" en el conflicto, acusación que París tachó de "absurda".

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante del 17 de noviembre relacionada con la Guerra en Ucrania:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

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