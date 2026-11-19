El Ejército de Israel informó que lanzó una operación este miércoles 18 de noviembre en una zona del centro de Gaza presuntamente controlada por Hamás.

Un periodista de AFP afirmó que vio cómo los tanques israelíes se posicionaron al este del campo de refugiados de Nuseirat.

Esta inusual operación terrestre se produce tras unas elecciones israelíes sin un ganador contundente, aunque el opositor, Gadi Eisenkot, intenta formar un Gobierno diferente al del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien ha basado su imagen política en la promesa de garantizar la seguridad de Israel.

Una fuente en la Franja declaró a AFP que se produjo un “intenso bombardeo de artillería israelí” al norte del campo de refugiados de Nuseirat y señaló la presencia de vehículos militares israelíes en el centro de Gaza “en medio de disparos y ataques aéreos continuos desde el mediodía”.

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El Ejército de Israel anunció que “lanzó hoy una operación precisa dentro de la Franja de Gaza, al oeste de la Línea Amarilla, para eliminar una amenaza que se cernía sobre las tropas de las Fuerzas de Defensa que operan en la Franja de Gaza”.

La Línea Amarilla, declarada por Israel tras el inicio del actual alto el fuego en octubre de 2025, separa las zonas controladas por Israel de las controladas por las facciones palestinas. Es así como, de facto, el Gobierno Netanyahu tiene el poder en más del 60 % del territorio gazatí desde entonces.

“Hay infraestructura de Hamás en la zona del centro de la Franja de Gaza”, afirmó el Ejército, añadiendo que en la operación participaron personal militar y de la agencia de seguridad Shin Bet.

Los gazatíes huyen una vez más

Los residentes de las zonas afectadas declararon a AFP que habían huido por su seguridad.

Además, tres palestinos murieron y varias personas resultaron heridas en tres ataques distintos con drones israelíes perpetrados el miércoles, según la Defensa Civil de Gaza.

Un hombre murió cerca del campo de Nuseirat, otro en la ciudad de Gaza y Deir Al-Balah, según informó la agencia.

Aunque no está claro si los tres ataques están relacionados con la operación terrestre.

El Ejército israelí declaró a AFP que en los dos primeros ataques tuvo como objetivo a “terroristas” y que no tenía constancia del tercer ataque.

La mayoría de los 2,1 millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados al menos una vez, desde que estalló la devastadora guerra tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Varias personas viajan dentro y sobre un coche con sus pertenencias, mientras los palestinos evacuan sus hogares y tiendas de campaña tras una orden del ejército israelí de abandonar la zona en medio de una operación militar israelí en el centro de la Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2026.

“Cuando oímos los sonidos de los bombardeos y las explosiones, nos aterrorizamos, sobre todo porque la zona en la que vivimos está cerca de los puntos de incursión”, declaró a AFP Um Ahmad al-Tartoori, residente del campo de Al-Bureij.

“Tememos que esto pueda ser el comienzo de una operación de mayor envergadura y que se repita el desplazamiento, ya que aún no nos hemos recuperado de los efectos de la guerra y el desplazamiento anteriores”, añadió otro residente de Al-Bureij, Mahmoud al-Saafin, de 27 años.

“Violación flagrante”

El organismo del Ministerio de Defensa israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos (Cogat) instó a los residentes de los barrios afectados a abandonar la zona durante la operación.

En un mensaje enviado a las organizaciones internacionales de ayuda que trabajan en Gaza, el Cogat también advirtió contra cualquier desplazamiento en las zonas afectadas.

Previamente, esta entidad indicó que la operación militar se llevaría a cabo cerca de los campos de refugiados de Al-Bureij y Nuseirat y que la principal vía de comunicación de Gaza, la carretera de Salah al-Din, permanecería cerrada en esa zona.

Niños llevan mochilas con sus pertenencias mientras los palestinos evacuan sus hogares y tiendas de campaña tras una orden del ejército israelí de abandonar la zona en medio de una operación militar israelí en la Franja de Gaza central, el 18 de noviembre de 2026.

El movimiento islamista palestino Hamás calificó la operación de “violación flagrante del acuerdo de alto el fuego y confirmación de que la ocupación ha incumplido sus obligaciones”.

En la otra orilla, las Fuerzas Armadas de Israel aseguraron que respondieron a violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Israel y Hamás se acusan mutuamente con frecuencia de violar el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos tras dos años de guerra.

Más de 1.600 palestinos han perdido la vida desde el inicio del alto el fuego, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por las Naciones Unidas.

Durante el mismo periodo, el Ejército de Israel ha comunicado que han fallecido siete de sus soldados, así como un contratista civil.

Este artículo fue traducido de su versión original en inglés.

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