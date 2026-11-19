El Ejército ucraniano lanzó varios ataques con drones y misiles de crucero contra el puente del estrecho de Kerch, que une la península de Crimea con el territorio continental ruso. La primera oleada de ataques dejó ladeado uno de los arcos gemelos de la estructura. La segunda provocó que el arco —y el tramo de autopista situado debajo— se desplomara al mar.

Aunque el tramo ferroviario del puente, que está en paralelo a la carretera, ya está de nuevo operativo, imágenes grabadas con teléfonos móviles por los pasajeros de los trenes que pasaban por allí muestran un enorme vacío donde antes se alzaba la parte de tránsito para vehículos.

Esta imagen, extraída de un vídeo publicado el 17 de noviembre de 2026 por el Servicio de Seguridad de Ucrania, muestra los daños sufridos por puente de Kerch, que une Crimea con Rusia.

Los drones de vigilancia ucranianos que filmaron el ataque mostraron restos de hormigón y acero armado que obstruían las aguas aledañas, una ruta marítima vital entre el mar de Azov, controlado por Rusia, y el mar Negro.

Estos ataques suponen el cuarto ataque contra el puente desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en Ucrania en 2022.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el martes que los ataques constituyeron la última fase de una operación militar de siete etapas que ha ido debilitando progresivamente los radares, los sistemas de defensa aérea y los equipos electrónicos de interferencia rusos, dejando el puente expuesto a una última oleada de drones y misiles de crucero lanzados desde el sur de Ucrania.

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Un símbolo de poder

Construido a lo largo de dos años en 2016, tras la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014, una operación que se llevó a cabo prácticamente sin derramamiento de sangre, el puente tiene un gran peso simbólico tanto para Kiev como para Moscú.

Para Ucrania, el puente representa una señal concreta de la expansión militar del presidente ruso, Vladímir Putin, hacia territorio ucraniano.

Para Moscú, el proyecto supone la reintegración definitiva de Crimea en Rusia, más de medio siglo después de que el líder soviético Nikita Khrushchev transfiriera la península de la república soviética rusa a la ucraniana.





En una publicación en las redes sociales en la que anunciaba la ofensiva, Zelenski afirmó que el ataque pretendía ser un mensaje que Moscú no podría olvidar.

“La guerra siempre volverá al lugar donde comenzó”, afirmó el líder ucraniano.

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Un eslabón más de la cadena

Natia Seskuria, directora del Programa de Seguridad de Rusia, Eurasia y el Mar Negro del Royal United Services Institute, un centro de estudios sobre defensa con sede en el Reino Unido, afirma que Moscú llevaba mucho tiempo utilizando el puente para trasladar tropas y material militar al frente sur de Ucrania.

“El puente de Kerch ha sido un importante enlace logístico para Rusia, sobre todo en las primeras fases de la invasión a gran escala. Proporcionó a Moscú una conexión directa por carretera y ferrocarril con la Crimea ocupada, lo que le permitió trasladar personal, combustible, equipamiento y munición al sur de Ucrania”, señala la experta.

Pero Crimea ya no es la única ruta que conduce al frente. En los primeros meses de la ofensiva de 2022, las tropas rusas que avanzaban desde la península se apoderaron de territorios ucranianos costeros del mar de Azov, creando un corredor terrestre que une Crimea con la región rusa de Rostov, en la desembocadura del río Don.

Una imagen de satélite muestra un puente sobre el estrecho de Kerch que une Rusia y Crimea, el cual fue alcanzado por drones ucranianos, Crimea, 16 de noviembre de 2026.

“Desde entonces, el corredor terrestre que atraviesa el territorio ucraniano ocupado ha reducido la dependencia de Rusia respecto al puente, pero no lo ha convertido en algo superfluo”, advierte Seskuria.

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Un golpe para el Kremlin y la población de Crimea

Aunque Moscú ha invertido miles de millones de dólares en la construcción de infraestructuras viales y ferroviarias en toda la Ucrania ocupada, esas mismas líneas de suministro se han vuelto cada vez más peligrosas.

Durante el último año, Ucrania ha intensificado una campaña de ataques con drones de medio alcance contra las rutas de suministro rusas situadas detrás de la línea del frente, incluidas las que se ubican por el corredor terrestre del sur de Ucrania, que se encuentra ocupado.

En esta fotografía facilitada por el canal de Telegram del alcalde de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev, el miércoles 10 de junio de 2026, los bomberos extinguen un incendio tras un ataque con drones ucranianos que afectó al edificio del panorama.

Las infraestructuras ferroviarias, portuarias y energéticas, así como los puentes y los pasos fijos, han sido blanco frecuente de los ataques de Kiev.

Seskuria explica que el ataque contra el puente del estrecho de Kerch probablemente reducirá las opciones de Rusia a la hora de abastecer sus líneas del frente.

“Los daños complican la logística rusa, pero no aíslan a Crimea ni cortan las líneas de suministro hacia el frente sur. El principal efecto es una pérdida de flexibilidad. Disponer de más de una ruta permite a Rusia redistribuir el tráfico cuando se producen retrasos o interrupciones. Al quedar fuera de servicio un enlace viario fundamental, hay menos margen de maniobra”, señaló.

Pero, aunque el papel del puente en el abastecimiento de las tropas rusas que combaten en el sur de Ucrania se ha reducido, sigue siendo una importante vía de suministro para las tropas rusas estacionadas en Crimea y para la población civil de la península.

Esas mismas personas han soportado gran parte del impacto de la campaña de ataques de medio alcance, que Ucrania lleva meses llevando a cabo.

A mediados de 2026, las autoridades rusas de Crimea se vieron obligadas a imponer restricciones generalizadas al combustible, ya que la campaña de bombardeos ucraniana contra depósitos de petróleo, camiones cisterna e instalaciones de transporte pasó factura.

Los vehículos hacen cola en una gasolinera de Simferópol, en Crimea, el viernes 12 de junio de 2026.

“Para los residentes, el efecto inmediato probablemente sean las interrupciones en el transporte, la ralentización de las entregas de mercancías y, posiblemente, un aumento de los costes de transporte; la magnitud del impacto dependerá de la rapidez con la que se pueda reanudar el tráfico normal”, enfatiza Seskuria.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, restó importancia a los ataques contra el puente.

“No hay duda de que el puente se restaurará, y quedará incluso mejor de lo que estaba antes”, anunció el jefe de las comunicaciones del Gobierno de Putin.

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Este artículo fue traducido de su versión original en inglés.

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