La cumbre trilateral de este jueves 19 de noviembre entre los líderes de China, Rusia y Estados Unidos ha ofrecido ya imágenes mediáticas; pero la cita va más allá, con la inquietud en Europa o Taiwán por la cita y tres mandatarios con agendas radicalmente diferentes.

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunirán este jueves 19 de noviembre en el marco de la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen para mantener conversaciones que recuerdan a la cumbre de los "tres grandes", celebrada en Yalta en febrero de 1945 entre Estados Unidos, Reino Unido y la URSS.

En esa reunión, que tuvo lugar meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos acordaron el reparto de Europa tras la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del mandatario de Rusia, Vladimir Putin, bajo la mirada del jefe de Estado de China, Xi Jinping, antes del banquete de bienvenida en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China, el 18 de noviembre de 2026.

Europa, que no tendrá representante en las conversaciones del jueves, las observa con recelo. Las sonrisas y los apretones de manos amistosos también podrían generar inquietud en Ucrania, tras casi cinco años de guerra con Rusia, y en Taiwán, la isla democrática que China considera parte de su territorio.

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Sin embargo, los analistas afirman que es improbable que la reunión dé lugar a un avance trascendental en cuestiones clave como Ucrania, el desarme nuclear y la IA, aunque el mero hecho de que se celebre ya es notable.

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Putin: reafirmación y la guerra en Ucrania

Sobre el papel, Putin estará en la reunión como socio menor, presidiendo un país cuya población, por no hablar de su economía, palidece en comparación con la de Estados Unidos y China.

Pero la guerra desencadenada por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que Trump prometió resolver en 24 horas, estará en el centro de las conversaciones a medida que el conflicto se acerca a su quinto aniversario.

Putin se sentirá alentado por poder exponer sus condiciones para poner fin a la guerra sin que los principales aliados de Kiev, los europeos, o Ucrania estén presentes en las negociaciones.

"Él quiere que Rusia, Estados Unidos y China decidan el destino geopolítico de todos los demás. Pero, en definitiva, es imposible decidir sobre los fundamentos de la seguridad europea sin los europeos", afirmó Fredrik Wesslau, investigador principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR), en declaraciones a AFP.

La imagen que proyecta la reunión, que será ampliamente difundida por los medios de comunicación estatales rusos, también es muy importante para Putin, quien siempre ha insistido en que Moscú sea vista como una gran potencia mundial incluso después del colapso de la URSS.

"Un asiento junto a los presidentes estadounidense y chino reafirma la condición de Rusia como potencia mundial, a pesar de su posición económica mucho más débil", sostiene Tsiporah Fried, investigadora principal del Instituto Hudson.

"La rehabilitación política sería un logro incluso sin concesiones en materia de territorio, sanciones o alineación futura de Ucrania", añadió.

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Trump: el asunto nuclear y las elecciones de mitad de mandato

Trump y la Casa Blanca han presentado la cumbre trilateral como una forma de avanzar en el control de armas nucleares, aunque el propio presidente admitió: "Es un tema difícil porque es muy complicado para cualquiera de nosotros decir que nos desharemos de nuestras armas nucleares".

Estas imágenes también son importantes para Trump, ya que el político de 80 años reflexiona sobre sus últimos dos años en el cargo como presidente saliente tras la brutal derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios de este mes.

Los opositores también acusan a Trump de no tener mucho que mostrar tras la costosísima guerra contra Irán, aunque el presidente insiste en lo contrario.

En una temprana victoria para Trump, Xi dio el paso inusual de saludarlo personalmente a su llegada a Shenzhen.

"Normalmente, después de unas malas elecciones de mitad de mandato, así es como los presidentes se recargan y recuerdan a otros líderes que siguen estando al mando en materia de política exterior", afirma Edgard Kagan, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Trump se mostrará cauteloso a la hora de sugerir cualquier flexibilización de las restricciones a la exportación a China de la tecnología que impulsa la IA, ya que la cumbre se celebra justo después de la dimisión de Jensen Huang, director ejecutivo del gigante de los chips de IA Nvidia, por una relación extramarital con una supuesta agente china.

"El margen de maniobra de los estadounidenses se ve limitado por el escándalo de Nvidia", explica Mathilde Velliet, investigadora del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), quien añadió que esto ya había provocado un "endurecimiento" de la postura estadounidense.

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China: gloria para el país anfitrión, Taiwán y la estabilidad

Como anfitrión, Xi sabe que "la reunión podría situar a China en el centro de la diplomacia mundial y reforzar su posición junto a Estados Unidos", subraya Fried, al tiempo que advierte que "Beijing tiene razones para evitar una agenda ambiciosa".

Beijing ha mantenido una postura cautelosa durante toda la guerra de Ucrania, permaneciendo oficialmente neutral al tiempo que rechazaba las acusaciones de ofrecer algo más que un apoyo tácito a Rusia, incluida la supuesta exportación de tecnología de doble uso.

"Xi no quiere que Rusia pierda, ya que eso supondría una victoria global para Occidente", expresa Wesslau.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, describió la cumbre como de "importancia trascendental", ya que los tres líderes mantendrían un "intercambio profundo de opiniones sobre cómo salvaguardar la paz mundial y fomentar la estabilidad estratégica en las relaciones entre las principales potencias".

En lo que respecta al tema nuclear, "China prefiere las conversaciones nucleares bilaterales con Estados Unidos a un formato trilateral que involucre a Rusia", resalta Tong Zhao, investigador principal de la Fundación Carnegie, y agrega que esto permite a Beijing ejercer presión en asuntos que considera de "mayor prioridad", como la venta de armas estadounidenses a Taiwán.

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Con AFP

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