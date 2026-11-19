Kuwait, aliado de larga data de Estados Unidos, ha vuelto a ser blanco de ataques iraníes luego de dos meses y medio de relativa calma, y la ofensiva parece ser solo el comienzo de una nueva escalada que aleja aún más las posibilidades de un cese de hostilidades en Medio Oriente.

Irán informó que había atacado sitios de drones y misiles estadounidenses en Kuwait el miércoles 18 de noviembre y relacionó la operación con el bombardeo de fuerzas del Pentágono contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, un día antes.

Al mismo tiempo, Bahrein, donde se encuentra la Quinta Flota de la Marina estadounidense, denunció un "enfoque hostil sistemático" en su contra por parte de Teherán, al revelar que ha repelido ya tres bombardeos aéreos esta semana, uno de ellos dirigido a una instalación de radares estadounidense el 16 de noviembre.

El Ejército estadounidense, sin embargo, ha desmentido que se hayan producido ofensivas contra ese país del Golfo.

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Mientras tanto, funcionarios occidentales que conversaron con la agencia Reuters revelaron que Arabia Saudita está preparada para librar un conflicto de largo aliento con los rebeldes hutíes de Yemen, que podría prolongarse hasta bien entrado el año 2027.

Riad ha perdido terreno ante la milicia respaldada por Irán, incluyendo zonas cercanas al estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, algo que incluso le costó el cargo al comandante militar de la coalición que enfrenta a los hutíes.

En Irak, otro foco se enciende, luego de que el primer ministro Ali al-Zaidi, que asumió el mando hace escasos seis meses, decidiera enfrentar directamente a las poderosas milicias chiítas de Kataeb Hezbolá, considerado el más fuerte de los grupos chiítas armados por Irán.

El polvorín de Medio Oriente está lejos de asentarse, con el denominador común de las alianzas con Estados Unidos para definir a los blancos del conflicto.

"Sin limitaciones geográficas"

El ataque de Estados Unidos a sitios de lanzamientos de misiles en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, ha sido el detonante de nuevas ofensivas que ponen en riesgo cualquier perspectiva de resolución diplomática en la arteria marítima por la que circula un quinto del petróleo y el gas mundial.

Un funcionario militar estadounidense confirmó los ataques aéreos en Qeshm en conversación con Reuters, detallando que eran una represalia por ofensivas previas contra personal y activos del país norteamericano por parte de Irán. Medios de este país aseguraban que los embates no habían causado daños a la infraestructura militar definida como objetivo por Washington.

La respuesta de Teherán fue el asedio a la base Ali Al Salem de Kuwait, cuyas autoridades confirmaron que estaban contrarrestando ataques de drones y que podrían tomar medidas para proteger su territorio e instalaciones vitales de las agresiones iraníes.





Más ominoso aún, el comandante en jefe del ejército iraní, Amir Hatami, publicó en medios estatales un video en que el advertía a Estados Unidos que "si el enemigo repite su error, tenemos la preparación y los planes para afrontarlo y a sus partidarios de una forma más fuerte, más aplastante y sin limitaciones geográficas".

El intercambio de fuego se produce al mismo tiempo que mediadores qataríes siguen conversando con interlocutores iraníes buscando "tender puentes de perspectiva y reducir la brecha entre las propuestas presentadas sobre el terreno", según el portavoz Majed Al Ansari.

También paralelamente, el secretario de Estado Marco Rubio expresó su escepticismo sobre supuestas amenazas de una 'bomba sucia' iraní dirigida a golpear Washington, a las que ya su par iraní Abbas Araqchi había calificado de "infundadas".

"No creo que haya ninguna amenaza inminente", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, consultado por periodistas en Manila.

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Un conflicto largo

Mientras Estados Unidos a Irán intercambian fuego en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, sigue escalando también el conflicto entre los rebeldes hutíes de Yemen y la coalición progubernamental encabezada por Arabia Saudita.

El 17 de noviembre, fuerzas de la coalición lanzaron un gran ataque aéreo sobre zonas de Yemen controladas por los rebeldes, con el que lograron destruir "60 objetivos militares legítimos", de acuerdo con la versión del portavoz de la fuerza, el general de división Turki al-Malki, quien aseguró que la ofensiva había debilitado las capacidades de drones y misiles de la milicia.

Los hutíes, por su parte, aseguraron que el ataque mató a 17 personas y, en represalia, lanzaron cinco drones contra estaciones de bombeo del vital oleoducto Este-Oeste, hacia el que Arabia Saudita ha desviado unos cuatro millones de barriles de petróleo diarios, como alternativa al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Buques portacontenedores son vistos a través de la neblina en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas, Irán, el sábado 14 de noviembre de 2026.

Riad no confirmó la ofensiva de los rebeldes y se limitó a revelar posteriormente que sus defensas aéreas interceptaron y destruyeron dos misiles de crucero disparados hacia la capital.

Arabia Saudita ha perdido terreno en su lucha por contener el avance de los hutíes en Yemen. Sus aliados del gobierno internacionalmente reconocido se han retirado de importantes franjas de territorio para concentrarse en la defensa de la capital, Adén, allanando así el camino para que las milicias se aproximen al estrecho de Bab el-Mandeb.

Ahora, los rebeldes están a unos 25 km de las líneas defendidas por fuerzas gubernamentales en la zona costera de Qawah, disparando las alarmas sobre un posible avance hacia el estrecho, una arteria marítima vital que permite el intercambio comercial hacia el canal de Suez y de allí al Mediterráneo.

Estos retrocesos han obligado a Riad a sustituir al comandante que supervisa la coalición.

Sin embargo, la perspectiva de una pronta resolución del conflicto luce lejana, y este 18 de noviembre, la agencia Reuters citó a dos funcionarios occidentales que aseguraron haber recibido información por parte de Arabia Saudita de que este país se prepara para una guerra contra los hutíes que se prolongaría hasta bien entrado el año 2027.

De acuerdo con estas fuentes, la campaña podría extenderse al menos seis meses más, antes de que los aliados yemeníes de Riad logren avances sobre el terreno.

Un tercer vocero, que también habló con Reuters bajo condición de anonimato, agregó que Arabia Saudita estima que solo el apoyo estadounidense para enfrentar a los hutíes (al que hasta ahora ha sido reticente el presidente Donald Trump) podría acelerar la resolución del conflicto, que en ese caso podría alcanzarse en semanas.

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La guerra de Yemen entró en un punto muerto en 2022, pero desde que las hostilidades se reanudaron el verano pasado, los hutíes han tomado la costa del Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb de manos de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita, y han rodeado la ciudad de Taiz en las tierras altas sobre la capital provisional del gobierno, Adén.

Un contraataque de las fuerzas progubernamentales permitió recuperar territorio alrededor del estrecho, pero ahora esas conquistas han sido abandonadas para reforzar la defensa de Adén.

Irak se propone enfrentar a una poderosa milicia proiraní

En Irak, mientras tanto, el primer ministro al-Zaidi ha instruido a sus fuerzas de seguridad a que se preparen para enfrentar a la poderosa milicia de Kataeb Hezbolá, el más fuerte de los grupos alineados con Irán, al que las autoridades responsabilizan de dirigir una red de contrabando que ha desviado cientos de millones de dólares correspondientes a ventas estatales de petróleo.

Kataeb Hezbolá (o Batallones del Partido de Dios) goza de un estatus semioficial en Irak, con combatientes que reciben en algunos casos salarios estatales, a pesar de que el grupo ha sido designado como terrorista por Estados Unidos.

Nacido originalmente como una de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) que se enfrentaron al grupo Estado Islámico en 2014, luego fue reconocido como una fuerza oficial de seguridad, en teoría bajo el mando del primer ministro, pero en la práctica ha pasado a reportar directamente a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Miembros del grupo armado iraquí Kataib Hezbolá patrullan una carretera en Jurf al-Sakhar, provincia de Babil, Irak, 17 de noviembre de 2026.

En esas funciones, ha reivindicado más de 150 ofensivas contra fuerzas estadounidenses desde 2023, cuando se inició la guerra de Gaza. Desde febrero, cuando Israel y Washington comenzaron a atacar Irán, se han enfrentado a tropas estadounidenses y se cree que han estado detrás de otras incursiones, como la ofensiva que interrumpió temporalmente el funcionamiento del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita.

Kataib Hezbolá ha rechazado las presiones de al-Zaidi y de Donald Trump para deponer sus armas, un arsenal que incluye fusiles de asalto, ametralladoras, misiles guiados antitanque, morteros, cohetes guiados de precisión, drones armados y algunas capacidades balísticas y de crucero de corto alcance.

Ahora, al-Zaidi está dispuesto a desplegar a las fuerzas de seguridad iraquíes para tratar de poner fin a la actividad de esta milicia, con lo que se abre un nuevo foco de conflicto poco más de mes y medio después del retiro de los últimos efectivos estadounidenses desplegados en Irak.

Con AP y Reuters

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