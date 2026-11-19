La Knesset, el Parlamento israelí, eligió el martes a un nuevo presidente, un paso clave para revertir las políticas más controvertidas aprobadas por el gobierno ultranacionalista del primer ministro Benjamin Netanyahu, que podría ser desbancado por el líder opositor Gadi Eisenkot.

De un total de 120 legisladores, 66 votaron a favor de Matan Kahana, aliado de Eisenkot, quien dispone de plazo hasta el próximo mes para formar un Ejecutivo que sustituya al de Netanyahu.

El partido Likud, de Netanyahu, presentó a Ofir Katz como su propio candidato, quien obtuvo 52 votos.

El cargo de presidente del Parlamento es relevante, ya que determina el calendario de la actividad parlamentaria y, por tanto, puede acelerar o retrasar los debates y las votaciones sobre las propuestas legislativas.

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El parlamentario israelí Matan Kahana brinda tras su elección como presidente en la Knesset en Jerusalén, el 17 de noviembre de 2026.

Se espera que Kahana, un exsoldado de las fuerzas especiales de 54 años, comience —quizás tan pronto como este miércoles 18 de noviembre— el proceso para revertir gran parte de la agenda de Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia de Israel, tras haber entrado y salido del poder a lo largo de tres décadas.

Ni Eisenkot ni Netanyahu lograron obtener una mayoría en la Knesset en las elecciones del 27 de octubre; desde entonces, ambos bloques han intercambiado duras críticas.

La votación para elegir al presidente de la Knéset puso de manifiesto su enfrentamiento, precedida por un acalorado debate.

En octubre, la amplia coalición de Eisenkot obtuvo 48 escaños, mientras que la de Netanyahu consiguió 53. Por su parte, dos partidos de mayoría árabe –la Lista Conjunta y Ra’am– lograron un número sin precedentes de 19 escaños, impulsadas por el descontento ante el gobierno de extrema derecha de Netanyahu.

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Kahana, ungido con apoyo de los partidos árabes

En la votación del martes, las dos listas que representan a los palestinos con ciudadanía israelí –a excepción de un legislador, que se ausentó– respaldaron al candidato de Eisenkot como presidente de la Knesset, un gesto del tipo de cooperación que estas formaciones han propuesto al bloque opositor judío, que tiene a varios de sus líderes renuentes de colaborar con las facciones árabes para formar un gobierno.

"Seré un presidente de la Knesset para todos, sin distinción de raza, religión o género", declaró Kahana durante su discurso de toma de posesión, inmediatamente después de la votación.

La apertura a cooperar de los partidos árabes quedó evidenciada en su respaldo a un político que es sionista religioso de derecha, defensor de los asentamientos israelíes y detractor del derecho de los palestinos a un Estado propio.

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett felicita al recién elegido presidente de la Knesset, Matan Kahana, durante una sesión parlamentaria en Jerusalén, el 17 de noviembre de 2026.

Mientras tanto, la posibilidad de formar un gobierno de unidad pareció quedar enterrada, luego de que la reunión del domingo entre el Likud de Netanyahu y Yashar! de Eisenkot se parecieran a poco más que un trámite. Ambos líderes han insistido en que ellos debían ocupar el cargo de primer ministro.

Netanyahu, quien según informes ha estado instando al presidente estadounidense Donald Trump a reanudar los ataques contra Irán, ha enfatizado la "amenaza" que representa Teherán mientras insiste en la necesidad de un gobierno de unidad.

Por su parte, Eisenkot afirmó que Netanyahu no está capacitado para "permanecer al frente del gobierno ni un minuto más", tras la publicación de una explosiva información periodística que sugiere que sus aliados intentaron fabricar acusaciones de fraude para incriminar a legisladores de la minoría árabe.

El martes, la Comisión Electoral Central de Israel emitió un comunicado sobre la investigación —a cargo del servicio de inteligencia Shin Bet— en torno a las denuncias de fraude.

"En esta etapa, no existen pruebas de que se hayan pagado sobornos a los votantes a una escala que pudiera haber alterado los resultados electorales", señaló el organismo.

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La agenda de Netanyahu, en el punto de mira

Con Kahana al frente —y si Eisenkot mantiene el respaldo de los partidos árabes—, este último tiene la oportunidad de asestar golpes contundentes a la agenda legislativa de Netanyahu, incluso antes de que se forme un posible gobierno.

Eisenkot ha manifestado su intención de revocar las reformas de gran alcance impulsadas por Netanyahu para reducir la independencia del poder judicial. El primer ministro, por su parte, se ha mostrado enfurecido ante las acusaciones de corrupción en su contra, las cuales podrían llevarlo a prisión si pierde el poder.

Las reformas judiciales, iniciadas poco después de que Netanyahu comenzara su actual mandato en diciembre de 2022, desencadenaron algunas de las mayores protestas en la historia de Israel, sacando a decenas de miles de personas a las calles, principalmente de sectores liberales que temen que estas medidas erosionen la democracia del país.

Manifestantes se reúnen para protestar contra el proyecto de reforma judicial del gobierno israelí, en Tel Aviv, el 6 de mayo de 2023.

Eisenkot también se ha comprometido a crear, con celeridad, una comisión estatal de investigación para esclarecer los fallos de seguridad que permitieron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu —quien ha cimentado su imagen pública prometiendo garantizar la seguridad de Israel— se ha negado a aceptar una pesquisa independiente, proponiendo en su lugar una comisión cuyos miembros serían elegidos por políticos.

Kahana, actualmente miembro del partido Yashar! de Eisenkot, formó parte de un efímero gobierno —ajeno a Netanyahu— entre 2021 y 2022, ocupando el cargo de ministro de Servicios Religiosos. Durante ese periodo, entró en conflicto con los judíos ultraortodoxos al intentar limitar el poder del Gran Rabinato.

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El propio Kahana es un judío practicante; su presencia forma parte de los esfuerzos de Eisenkot por conformar una coalición amplia que abarque desde sectores liberales laicos hasta conservadores religiosos.

Como líder del Parlamento, Kahana sucede a Amir Ohana, un aliado de Netanyahu que ocupaba el cargo desde 2022 y que había sido punta de lanza de la agenda de su coalición ultranacionalista.

El presidente del Parlamento ejerce como jefe de Estado interino cuando el mandatario titular no puede desempeñar sus funciones.

Con AFP y AP

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