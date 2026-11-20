El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo (PP), chocaron este jueves 19 de noviembre sobre la crisis de la vivienda, la inmigración y la seguridad ferroviaria tras los dos graves accidentes de trenes de este año. Fue el único debate cara a cara de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Vivienda, el tema que abrió el debate

La vivienda, el problema que llevó a adelantar las elecciones generales luego de que el Congreso rechazara dos decretos del Gobierno, centró el inicio del debate.

Núñez Feijóo acusó a Sánchez de no haber construido las viviendas que prometió y aseguró que hay “más pisos en los sumarios de corrupción” que lo afectan que los edificados por el Ejecutivo.

También le reprochó no haber contestado la carta en la que le pidió ayuda Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desalojada de su casa en Madrid y murió poco después. Su caso se convirtió en el símbolo de la crisis de la vivienda en España, y Sánchez la había mencionado antes en el debate.

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Según el líder del PP, durante el mandato del socialista hubo 276.000 desalojos (unos 90 por día) y el precio de compra de la vivienda subió un 74% y el del alquiler, un 45%.

Sánchez defendió las medidas de su Gobierno y le reprochó al PP falta de colaboración, tanto en el Congreso como en las comunidades autónomas que gobierna. Le dio la razón “en parte” a Núñez Feijóo en algunas de sus críticas, pero insistió en que la desregulación que proponen el PP y el partido ultraderechista Vox no es la solución.

También acusó a la derecha de votar en contra de “cosas que son de sentido común”, como incentivos fiscales para inquilinos, pequeños propietarios y comunidades de vecinos, y de ser una “oposición destructiva” que, a su juicio, perjudica a sus propios votantes.

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Marruecos y la crisis migratoria en Ceuta

En materia migratoria, Núñez Feijóo enfocó sus críticas en la relación de Sánchez con Marruecos, que calificó como “el primer problema de la política exterior española”.

El líder del PP hizo referencia a la entrada masiva de migrantes a finales de julio en Ceuta, la ciudad española del norte de África que limita con Marruecos. “En julio nos invadieron 100.000 personas y además usted se lo agradece a Marruecos”, le dijo. El Ministerio del Interior cifró los ingresos en unas 72.000 personas.

Núñez Feijóo afirmó que Sánchez pasará a la historia como el primer presidente que no fue capaz de mantener la integridad territorial de España. También le preguntó “qué le debe” a Marruecos y lo acusó de haber ocultado durante meses que buques de la Armada marroquí estaban “escoltando a los invasores”.

Sánchez respondió que, como presidente, tiene que basar sus políticas en “datos ciertos” y no en “suposiciones” sobre el presunto papel de Marruecos, frente a una postura de Núñez Feijóo que, a su juicio, se basa en “golpes de pecho”. También cuestionó al PP por haber pedido en el Parlamento Europeo, junto con la ultraderecha, que la Unión Europea suspendiera su acuerdo estratégico con Marruecos, que calificó como “una auténtica irresponsabilidad”.





El presidente aseguró que, si España quiere ser una sociedad “abierta y próspera”, necesita la contribución de los migrantes regulares, y que el modelo de sociedad “cerrada” que proponen el PP y Vox solo genera “decadencia y pobreza”.

Núñez Feijóo, por su parte, afirmó que quiere una inmigración “legal, ordenada, con contrato de trabajo, que cumpla las leyes”, que se integre en el país y aprenda el idioma.

“Se van a acabar las regularizaciones masivas sin condiciones”.

Los accidentes de tren y el pedido de disculpas

En cuanto al sistema ferroviario, Núñez Feijóo instó al presidente a pedir perdón a las víctimas de los accidentes de Urda (centro del país) y Adamuz (sur), que dejaron más de 100 muertos. El candidato socialista se mostró dispuesto a hacerlo:

“Si tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas, por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que llevaré conmigo”.

El líder del PP también le reprochó a Sánchez que no asistiera a los funerales por las víctimas y que, poco después del accidente de Urda, se lo viera bailando en un mitin del PSOE.

“Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las 48 horas?”, le preguntó, antes de mencionar una serie de cuestionamientos sobre la “corrupción” en el Ministerio de Transportes, el supuesto desvío de dinero público a “prostitución” y los fallos de seguridad.

“Aproveche para pedirle perdón a las víctimas”, insistió. Sánchez respondió que se “hace cargo” y que entiende que lo que tiene que hacer un Gobierno es estar con las víctimas y “decir la verdad”.

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Corrupción e impuestos

Los candidatos también se enfrentaron por la corrupción. Sánchez pidió perdón a los ciudadanos por los casos que afectan a su partido, pero calificó al PP como “el partido más corrupto del sistema político español”.





Núñez Feijóo aseguró que Sánchez adelantó las elecciones, previstas originalmente para 2027, porque hay dos sumarios abiertos por la presunta financiación irregular del PSOE.

En materia económica, prometió bajar impuestos y revalorizar las pensiones conforme a la inflación, mientras que Sánchez se comprometió a aumentar los gravámenes a las grandes fortunas y las grandes corporaciones.

El líder del PSOE gobierna en minoría desde 2018 con el apoyo de pequeños partidos de izquierda y de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.

La mayoría de las encuestas pronostican que la izquierda perderá el poder el 29 de noviembre, aunque Núñez Feijóo necesitaría el apoyo de Vox para llegar a la presidencia del Gobierno.

Con EFE

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