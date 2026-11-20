"Bueno, hablaré contigo sobre ello después de principios de año”. Así respondió el presidente estadounidense Donald Trump a un periodista que le preguntó sobre la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán. Luego, a bordo del Air Force One mientras regresaba de su visita a China, añadió: “Tenemos tiempo”.

El reloj de Trump parece ir a un ritmo diferente del de su aliado Benjamin Netanyahu, que según informes del ‘New York Times’ ha estado urgiendo a la Casa Blanca por desplegar una campaña de bombardeos de entre cuatro y siete días, al mismo tiempo que el director del Mossad, Roman Gofman, denuncia ante Washington supuestas amenazas que atribuye a programas militares iraníes.

Las respuestas de Trump este 19 de noviembre van en línea con las que había ofrecido a otros tres medios previamente. A ‘Fox News’ le dijo una semana antes "veremos qué pasa después del 1 de enero", mientras que ‘Axios’ y a ‘Israel News 12’ les aseguró “no me apresuro a tomar decisiones sobre Irán”.

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Trump también ha desestimado versiones de una supuesta “bomba sucia” que Irán estaría dispuesto a lanzar contra Washington, según ‘CNN’. En entrevista con ‘Fox News’, el presidente reconoció informes “de que Irán está mirando gases, bio, porque los hemos excluido con lo nuclear”, para luego concluir: “no lo creo”.

Voceros de Irán han descartado también esas versiones. Este 19 de noviembre, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, desmintió que su país estuviera desarrollando armas químicas y biológicas, y aseguró que esa versión buscaba crear temor para justificar una acción militar.





"La pregunta es: ¿ha aprendido el mundo algo de las desastrosas lecciones de 2003, o estamos a punto de dejar que engañen al público a gran escala otra vez?", se preguntó Baghaei en una publicación en X, haciendo referencia al despliegue militar en Irak ese año, bajo la acusación falsa de que este país poseía armas de destrucción masiva.

Una concertación para la contención

La nueva posición parece venir marcada por aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico. Funcionarios gubernamentales y de seguridad de los países de la región, así como de Pakistán y Turquía, han estado llevando a cabo una campaña de diplomacia concertada, tratando de contener la posibilidad de una reanudación de la guerra a gran escala.

Así lo confirmaron a la agencia AP cuatro funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato, pero están familiarizados con las conversaciones. Para los líderes del golfo, el temor es que una nueva ola de ataques sea más devastadora que las anteriores.

Bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein han estado sufriendo ofensivas esporádicas por parte de Irán, en respuesta a incursiones de fuerzas norteamericanas contra activos militares como sitios de lanzamientos de misiles en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, pero las hostilidades no han escalado.

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Luego de declaraciones del comandante en jefe del ejército iraní, Amir Hatami, sobre la posibilidad de desplegar un ataque “más aplastante y sin limitaciones geográficas", los líderes de la región creen que nuevas represalias por parte de la República Islámica podrían desplazarse de objetivos militares a instalaciones petroleras, plantas de energía y desalinización, y cables submarinos esenciales para las interacciones y comunicaciones financieras.

La campaña unificada ha estado acompañada por esfuerzos por parte del primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, por llevar de nuevo a la mesa de negociaciones a Washington y Teherán.

Funcionarios de los gobiernos de los países aliados de Estados Unidos en el golfo han estado preocupados por la reciente visita a Washington de Gofman, de la Mossad, durante la cual se reunió con el director de la CIA, John Ratcliffe, y luego a Miami, donde se encontró con el enviado especial Steve Witkoff, pues temen que pueda incidir en la posición de Trump sobre la reanudación de la guerra.

El 3 de noviembre, durante las primeras horas de votación en las elecciones de mitad de mandato, el mandatario anunció una pausa a la ayuda militar a Israel, valorada en 4.000 millones de dólares, consciente de que la impopularidad de la guerra en Irán estaba lastrando los resultados del Partido Republicano. Gofman también habría abordado los términos de esa cooperación.

Vía libre hasta el 3 de enero

En teoría, Trump estaría facultado para escalar su campaña en Irán, si los esfuerzos de Netanyahu fructificaran, porque este 19 de noviembre, el Senado estadounidense fracasó en su décimo quinto intento por limitar los poderes de guerra del presidente.

En la primera de esas tentativas que se pone en marcha después de las midterms, 48 legisladores apoyaron la propuesta del demócrata de Virginia Tim Kaine, que pretendía ordenar a Trump "retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades con Irán", mientras que 51 la rechazaron.





Tres republicanos (Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Rand Paul de Kentucky) respaldaron la iniciativa de Kaine, que trató de motivar a los conservadores recordando el efecto de la guerra en Irán sobre los resultados electorales. El demócrata John Fetterman de Pensilvania fue el único de su partido que rompió el respaldo.

Se trata de un movimiento simbólico, basado en la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, que indica que el presidente debe retirar las fuerzas de las hostilidades "si el Congreso así lo ordena mediante una resolución concurrente", pero no se descarta que el Parlamento dominado por demócratas en ambas cámaras que tomará posesión el 3 de enero intente nuevamente limitar las facultades de Trump en Irán.

Con AP, EFE y Reuters

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