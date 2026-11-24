El inesperado regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia desató una oleada de compras en las bolsas asiáticas este martes 24 de noviembre. Impulsados por las acciones tecnológicas, los mercados de Tokio, Seúl y Taipéi cerraron con subidas del 4 %, el 6 % y el 9 %, respectivamente.

“Todo vuelve a estar bien en el mundo… Es un día muy feliz”, escribió el analista financiero de Cantor Fitzgerald CJ Muse en un informe tras el regreso de Huang.

Jensen Huang había dimitido el 12 de noviembre, acorralado por tres casos de adulterio. Uno de ellos involucraba a una empresaria china, Alice Huang, sin parentesco con él, sospechosa de espiar para Bejing y acusada de haber enviado chips avanzados de Nvidia a China a través de Singapur, pese al embargo estadounidense.

Euforia en las bolsas

La reincorporación inmediata del ejecutivo, precedida por insistentes llamados del presidente estadounidense, Donald Trump, había provocado el lunes un fuerte repunte en Wall Street, donde las acciones de Nvidia se dispararon alrededor de un 30 % e impulsaron al conjunto del sector tecnológico, en el que la compañía desempeña un papel central.

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Este martes, impulsada por la restitución de Huang al frente de Nvidia, la Bolsa de Taiwán cerró con una subida del 8,99 %.

El índice Taiex alcanzó los 40.122,35 puntos y registró la mayor ganancia en puntos en una sesión de su historia, con avances cercanos al 10 % en gigantes tecnológicos como TSMC, MediaTek y Foxconn. El repunte llegó tras su peor caída semanal en puntos.

Por su parte, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró con una subida del 3,91 %, hasta los 58.644,63 puntos.

Las empresas japonesas de semiconductores lideraron las ganancias: Advantest avanzó un 12,45 %; Kioxia, un 9,95 %; Disco, un 7,98 %, y Tokyo Electron, un 7,67 %. SoftBank, uno de los principales inversores mundiales en IA, subió un 4,66 %, mientras que el índice más amplio Topix ganó un 2,47 %.

Y el Kospi, principal índice de la Bolsa de Seúl, se disparó un 6,32 %, hasta los 5.006,03 puntos.

El repunte puso fin a dos sesiones de pérdidas por las dudas sobre la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial y llevó a activar un mecanismo que suspendió durante cinco minutos las compras programadas para contener la volatilidad. El índice tecnológico Kosdaq avanzó un 4,79 %.

Las empresas vinculadas a Nvidia registraron fuertes ganancias: Samsung Electronics subió un 6,7 % y SK hynix, su principal proveedor de memorias HBM, un 6,73 %, mientras que Naver avanzó un 4,07 %.

Hyundai Motor, que invitó a Nvidia a participar en un gran complejo de IA y robótica en Corea del Sur, ganó un 11,11 %, y su empresa hermana Kia, un 10,65 %.

Las incertidumbres sobre Nvidia

Nvidia suministra chips a la mayoría de los grandes actores de la inteligencia artificial, pero también invierte en varios de ellos y financia proyectos y empresas del sector. Por ello, suele considerarse el pilar de una estructura que algunos califican de frágil.

En Taiwán, el regreso del carismático ejecutivo estadounidense de origen taiwanés desató la alegría entre los pequeños inversores.

“Todo el mundo estaba muy desanimado anteayer y durante los últimos días”, explicó a la AFP Jennifer Lin, una responsable financiera de 30 años. Este martes, “el valor de mis acciones también se recuperó. (…) Estoy de muy buen humor”.

Sin embargo, “el regreso de Huang quizá permita resolver la crisis inmediata de gobernanza, pero no disipa las incertidumbres jurídicas y políticas”, advirtió Charu Chanana, analista de Saxo Markets.

Jensen Huang deberá dar explicaciones en audiencias ante el Congreso a principios de diciembre. Por su parte, el fiscal de California abrió una investigación sobre las exportaciones de chips y la información facilitada a los accionistas.

Es probable que Huang haya infringido el código de conducta de la empresa, así que no está garantizado que sobreviva no solo a las investigaciones del Congreso sino a las demandas y las pesquisas de un bufete contratado por el propio consejo de administración de Nvidia.

Por otra parte, Washington incluyó el lunes en una lista negra a siete empresas, entre ellas la singapurense Megaspeed, que dirigía Alice Huang, así como a sus filiales.

Washington apunta al contrabando de chips

La decisión del Departamento de Comercio prohíbe a Megaspeed y a las demás empresas señaladas comprar chips de inteligencia artificial y otras tecnologías de punta, salvo autorización excepcional del Gobierno estadounidense.

La medida responde al “riesgo significativo de que estas entidades estén o lleguen a estar involucradas en el desvío de productos informáticos avanzados hacia usos o usuarios finales no autorizados”, según un documento oficial.

Apex, filial singapurense del gigante chino de internet Alibaba, también fue incluida en la lista.

“Estados Unidos presta cada vez más atención a este flujo de chips que pasan por Singapur antes de ser transbordados o redirigidos hacia otros países”, reconoció este martes el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, durante una visita oficial a Australia.

“También estamos examinando a las empresas que podrían utilizar Singapur y aprovechar su ubicación geográfica para transbordar y redirigir chips electrónicos (…) hacia otras partes del sudeste asiático o hacia otros países”, añadió, y aseguró que su país colabora con la Administración estadounidense.

Malasia acata la lista negra de EE. UU.

Por su parte, Malasia ordenó este martes a los operadores de centros de datos del país romper sus vínculos con las siete empresas señaladas la víspera por Washington.

Malasia “no permitirá que se la utilice como una vía para eludir los controles a las exportaciones”, aseguró su ministerio de Comercio e Industria.

Además de Singapur y Malasia, Indonesia, Tailandia y Brasil se consideran países que presentan “un riesgo de desvío [hacia otro país] superior al habitual”, según el Departamento de Comercio estadounidense.

Alibaba, uno de los principales clientes chinos de Nvidia, calificó este martes de “errónea” la inclusión de su filial Apex en la lista negra estadounidense.

“Apex nunca ha desviado chips informáticos avanzados sujetos a las restricciones estadounidenses a la exportación. Exploraremos todas las vías legales para proteger nuestros derechos y nuestra reputación”, declaró un portavoz a la AFP.

Con AFP y EFE

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