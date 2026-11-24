El líder demócrata del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, se comprometió el lunes a investigar posibles irregularidades en torno a la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, y acusó al presidente Donald Trump de anteponer sus intereses económicos personales a la seguridad nacional.

"Los demócratas ejercerán todo su poder para investigar cualquier irregularidad cometida por la Administración Trump, Jensen Huang, otros ejecutivos de Nvidia y cualquiera que ponga en peligro nuestra seguridad nacional en aras del beneficio económico", afirmó este veterano neoyorquino, quien probablemente mantendrá su cargo cuando los demócratas asuman el control del Congreso en enero.

Trump declaró el lunes al canal de televisión 'CNBC' que creía que su intervención con Nvidia había sido "muy importante" y añadió que había hablado con Huang el domingo por la noche y que había estado representado en la reunión del consejo de administración en la que se tomó la decisión.

"He estado hablando con el consejo de administración tanto directa como indirectamente, y tenía una opinión muy firme al respecto", declaró Trump, quien ha respaldado constantemente a Huang durante la crisis. "El consejo se vio en una situación muy delicada. Creo que actuó de forma realmente responsable".

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Trump añadió que Huang "no tenía conocimiento" de que se estuvieran desviando chips avanzados hacia China, infringiendo así los controles de exportación de Washington. "¿Por qué iba a exponerse a ese riesgo?", dijo Trump.

Nvidia reincorporó a Huang como director ejecutivo el lunes por la mañana, después de que las opiniones de altos cargos del Gobierno estadounidense indicaran a su consejo de que no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional. Esto ocurre menos de dos semanas después de que el cofundador dimitiera tras revelarse sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china.

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Trump acogió inmediatamente la medida como una "decisión correcta y adecuada".

El consejo votó por unanimidad a favor de reincorporar a Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, después de que una serie de reuniones dejara a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo", indicó la empresa en un comunicado.

Esfuerzos bipartidistas para una nueva legislación

Tras el anuncio de Nvidia, los legisladores estadounidenses de ambos partidos criticaron duramente el lunes la decisión de Nvidia de readmitir a Huang y afirmaron que el Congreso debe aprobar una ley para restringir las exportaciones de chips estadounidenses a China y obtener respuestas.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, que presidirá la Comisión de Banca a partir de enero, calificó la decisión de readmitir a Huang de "imprudente" y añadió que el consejo de administración aún debe respuestas al Congreso sobre el cumplimiento por parte de la empresa de los controles de exportación de EE. UU.

"El regreso de Jensen Huang no hace sino aumentar la urgencia de aprobar leyes bipartidistas sobre el control de las exportaciones y de garantizar que Nvidia no ejerza presión para bloquear esa legislación y ponga en peligro nuestra seguridad nacional", afirmó Warren.

El apoyo constante de Trump

La decisión de reincorporar a Huang se produjo tres días después de que el presidente de EE. UU. instara públicamente a Nvidia a readmitirlo, calificándolo de "una de las mentes verdaderamente más brillantes del mundo" y afirmando que "le encantaría que a Jensen se le diera una segunda oportunidad".

Trump describió a Huang como "un buen hombre" que "tomó algunas decisiones equivocadas", y afirmó que la empresa debería volver a contratarlo "si fueran inteligentes".

Huang se había ofrecido a volver, pero el consejo de administración se negó inicialmente.

El presidente del consejo, Harvey Jones, había declarado en una conferencia sobre resultados la semana pasada que los consejeros habían aceptado por unanimidad su dimisión y que "no tenían intención de readmitir a Jensen como consejero delegado".

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado", declaró Huang el lunes, dando las gracias al consejo, a la plantilla, a los accionistas y a su familia. "Estoy deseando volver al trabajo".

Huang, de 63 años, dimitió el 12 de noviembre tras las informaciones que apuntaban a que mantenía una relación con Alice Huang —sin parentesco alguno—, una antigua ejecutiva de Megaspeed, con sede en Singapur, empresa que compró chips de Nvidia por valor de miles de millones de dólares.

Según se ha informado, los servicios de inteligencia estadounidenses llegaron a la conclusión de que ella pasó información a Beijing, que ha negado las acusaciones.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, afirmó el lunes que los consejeros consideran ahora que Huang "es la persona adecuada para dirigir Nvidia" y que su regreso redunda en beneficio de los accionistas, los empleados, los socios y los clientes.

Jones, antiguo director ejecutivo de Synopsys y nombrado primer presidente del consejo de administración de Nvidia durante la crisis, seguirá ocupando el cargo. La directora financiera, Colette Kress, que ejerció como consejera delegada interina, seguirá ocupando el cargo de directora financiera.

Nvidia ha indicado que un comité de consejeros independientes, creado a principios de este mes para investigar si Huang fue objeto de una operación de inteligencia extranjera, llevará a cabo la investigación hasta el final. Huang apoya la investigación y se ha comprometido a cooperar, según ha informado la empresa.

Las acciones de Nvidia subieron casi un 30% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el regreso de Huang.

Adaptado de su versión original en inglés

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