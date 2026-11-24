La guerra se libra en Ucrania, pero a 2.400 kilómetros del frente. Tras el ataque a un carguero ruso en el mar Báltico el sábado, dos buques fueron atacados el domingo por Kiev con drones navales kamikaze; uno en el puerto de Bengasi y el otro frente a la costa libia, según confirmó Volodímir Zelenski, quien calificó la operación de "ejemplar".

"Nuestros soldados desplegaron siete drones marítimos de fabricación ucraniana. A pesar de todos los intentos del enemigo por contrarrestarlos, la corbeta rusa 'Merkury' fue hundida", escribió el presidente ucraniano en X.

En el marco de un acuerdo de cooperación, la corbeta rusa de 1.800 toneladas había recibido autorización para hacer escala en el puerto de Bengasi para repostar combustible.

Esto supone un nuevo revés para Vladimir Putin, quien tiene un interés personal en este buque, considerado una de las joyas de la flota rusa. En 2019, el mandatario ruso visitó el astillero de San Petersburgo, donde se estaba construyendo la corbeta, según informa 'The Guardian'.

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Además del 'Merkury', las fuerzas ucranianas atacaron el buque de carga ruso 'MV Angara' frente a la costa oriental de Libia, controlada por la facción prorrusa del mariscal Khalifa Haftar. Kiev sostiene que Rusia utilizaba el buque de carga para transportar armas.

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), los buques atacados "constituían objetivos militares legítimos para Ucrania, ya que contribuían directamente a las capacidades bélicas de Rusia".

"Este es el ataque más profundo jamás realizado en el Mediterráneo desde el comienzo de la guerra" por las fuerzas ucranianas, señala Gulliver Cragg, corresponsal de France 24 en Ucrania.

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¿Drones lanzados desde una "nave nodriza"?

Para llevar a cabo esta operación, es posible que miembros de los servicios de inteligencia militar ucranianos la hayan coordinado desde el oeste de Libia, territorio controlado por el Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido por la ONU y con sede en Trípoli.

Varios funcionarios libios citados por la agencia AP afirman que ucranianos, en su mayoría expertos en drones, operan en este país del norte de África, asolado por un conflicto interno desde la caída de Muamar al Gadafi, en virtud de un acuerdo secreto alcanzado con Occidente.

Según una investigación de 'RFI' publicada en primavera, más de 200 oficiales y expertos del Ejército ucraniano están presentes en el oeste de Libia, especialmente en Misrata, Trípoli y Zawiya, una ciudad situada a unos 50 kilómetros al norte de la capital.

"La presencia de tropas ucranianas en África se ha confirmado desde hace al menos dos años. En Libia, Ucrania pudo contar con el apoyo logístico de varios aliados, aunque solo fuera alojamiento o asistencia técnica", afirma el consultor militar Marc Chassillan. "Podemos imaginar dos escenarios para el despliegue de los drones ucranianos: desde un buque de carga civil o desde la parte trasera de una camioneta en la playa".

Por su parte, los servicios de inteligencia ucranianos afirmaron que los drones navales habían sido "transportados al lugar previsto y lanzados desde lo que se denomina un 'buque nodriza'".

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, Ucrania ha desarrollado una amplia gama de drones marítimos explosivos y ha intensificado sus ataques de largo alcance contra la flota rusa. Según las primeras imágenes publicadas de estos ataques, Kiev probablemente utilizó drones navales Sea Baby y/o vehículos submarinos autónomos Magura V5, que contribuyeron a obligar a la poderosa flota rusa a retirarse en el mar Negro.

Esta imagen de satélite, tomada y difundida por la empresa Vantor, muestra la corbeta rusa Merkury atracada en el puerto de Bengasi antes de un ataque ucraniano, el 21 de noviembre de 2026.

La Administración del este de Libia anunció la apertura de una investigación conjunta con Rusia para determinar el origen de los drones. Por su parte, el Gobierno de Acuerdo Nacional en Trípoli deploró cualquier intento de convertir a Libia en "un campo de batalla para conflictos internacionales y ajustes de cuentas entre potencias extranjeras".

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"Para crear una sensación de inseguridad"

Bombardeada casi a diario por Rusia durante casi cinco años, Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance contra su vecino en los últimos meses, pero también intenta extender el alcance de la guerra mucho más allá de sus fronteras.

El sábado, un buque de carga ruso fue atacado en el mar Báltico por un dron ucraniano. A principios de marzo, un buque metanero ruso se hundió frente a la costa libia tras un ataque que Moscú atribuyó a Ucrania.

"El objetivo de Ucrania es responder a la violencia de los ataques rusos, incluso contra civiles, y van a buscar a los rusos dondequiera que estén. Tienen razón al librar su guerra y al dotarse de los medios para hacerlo", declaró el general Jean-Paul Palomeros a France 24, añadiendo que Kiev "respeta las leyes de la guerra", a pesar de las dudas sobre la legalidad de los ataques llevados a cabo en territorio libio.

Esta captura de pantalla de un vídeo facilitado por el Servicio de Seguridad de Ucrania muestra un buque de carga ruso siendo atacado cerca de Bengasi, en Libia, el 23 de noviembre de 2026.

La corbeta 'Merkury' se suma a los aproximadamente cuarenta buques militares rusos destruidos durante la guerra, incluido el crucero 'Moskva', buque insignia de la Flota rusa del mar Negro, hundido por un ataque con misiles ucranianos en abril de 2022.

"El objetivo de estos ataques es generar una sensación de inseguridad entre los rusos, incluso cuando se encuentran lejos del frente. Se trata de obligarlos a destinar cada vez más recursos a la protección de equipos que están lejos de sus fronteras", explica Marc Chassillan, citando la Operación Telaraña llevada a cabo el 1 de junio de 2025.

"Atacar un barco ruso en el Mediterráneo no derrocará al Kremlin, pero los ucranianos buscan llevar a cabo operaciones espectaculares que funcionen desde un punto de vista político y mediático", añade el experto.

Ante el estancamiento de las negociaciones de paz y la aparente congelación de la situación militar en el frente, Kiev intenta volver a situar la guerra en Ucrania en el centro de las preocupaciones de la comunidad internacional.

Estos ataques se producen pocos días después de una cumbre histórica entre el presidente estadounidense Donald Trump, Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping, que no logró ningún avance hacia la resolución del conflicto.

"Es una táctica clásica", explica Antoine Mariotti, columnista de asuntos internacionales de France 24. "Ucrania intenta lanzar un mensaje contundente en un momento diplomático: las negociaciones de paz también buscan establecer un equilibrio de poder".

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Este artículo es una adaptación de su original en francés.

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