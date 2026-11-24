La cantante iraní Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su equipo de producción recibieron 74 latigazos cada uno tras ser condenados por "ofender la moral pública al producir y publicar contenido obsceno e inmoral en línea".

Ahmadi, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron los 74 latigazos en las oficinas de la fiscalía de la ciudad central de Qom, informó el abogado de los condenados Mostafa Nili a la agencia ISNA.

Según Mostafa Nili, Parastoo Ahmadi y los otros cuatro sentenciados también fueron sancionados con la prohibición de realizar actividades artísticas y musicales y de viajar durante dos años.

El caso surgió a raíz de la publicación en YouTube, en diciembre de 2024, de un vídeo en el que se veía a Ahmadi actuando sin el hiyab obligatorio junto a músicos masculinos en Qom, al sur de la capital, Teherán, informó la organización de Derechos Humanos Hengaw, con sede en Noruega.

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Las normas que obligan a las mujeres a usar el hiyab fueron un punto álgido durante las protestas de 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurdo-iraní que fue arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta.

Ahmadi se había enfrentado a una denuncia cuando publicó la canción ‘De la sangre de la juventud de la patria’ durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini.

La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos.

Gobiernos de Occidente y organizaciones de Derechos Humanos han calificado los azotes como una tortura y violación del derecho internacional.

Una mujer iraní con velo camina por una calle en Teherán, Irán, el 15 de septiembre de 2024, en el segundo aniversario de las protestas por la muerte de Mahsa Amini.

Mientras, Irán rechaza las acusaciones y afirma que los países occidentales deberían centrarse en sus propios problemas en este ámbito.

Otras ocho personas que participaron en el concierto fueron condenadas a penas similares.

La agencia EFE señala que las autoridades iraníes han relajado las restricciones sobre la vestimenta de las mujeres en ciudades como Teherán, donde el uso del velo ha decaído de forma clara.

Sin embargo, el Gobierno iraní mantiene leyes que limitan la libertad de las mujeres y que establecen que las casadas necesitan el permiso del marido para estudiar, trabajar o tener pasaporte, por ejemplo.

Con Reuters y EFE

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