Lo esencial:
- El Gobierno libio con sede en Trípoli y la administración del este de Libia controlada por Khalifa Haftar coincidieron en su condena al ataque ucraniano contra dos barcos rusos en aguas territoriales del país africano.
- El presidente Volodímir Zelenski reivindicó esa "ejemplar" operación, que, según él, causó el hundimiento de la corbeta rusa Merkury.
- La Misión de Naciones Unidas en Libia expresó su "grave preocupación" por lo ocurrido e instó a realizar una "investigación inmediata, independiente y transparente".
- Las autoridades ucranianas confirmaron la muerte de al menos 15 personas en la región de Kiev, 11 de ellas tras el derrumbe parcial de un edificio residencial, dañado por un bombardeo ruso.
A continuación, siga las últimas novedades de este lunes 23 de noviembre, relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania:
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