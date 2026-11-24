Apenas unos días después de haber descartado su regreso, el Consejo de Administración de Nvidia dio un giro radical y aprobó por unanimidad la restitución "con efecto inmediato" de Jensen Huang como director ejecutivo y presidente de la compañía tecnológica.

Huang había dimitido el 12 de noviembre tras revelarse que tenía varias relaciones extramatrimoniales, aunque la más conflictiva era con la empresaria Alice Huang, de quien las autoridades estadounidenses sospechan que es espía para China, una acusación que Beijing niega.

En un comunicado, Nvidia informó que "tras una serie de conversaciones y reuniones" con Jensen Huang, el Consejo quedó "satisfecho con su franqueza y capacidad para liderar" la compañía.

Además, indicó que, antes de tomar la decisión, la junta directiva "recibió información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos" por la que "confía en que la restitución del Sr. Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional".

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"El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey Jones, presidente de la junta directiva.

Por su parte, en declaraciones recogidas por el comunicado de la empresa, Huang expresó su "honor" por regresar a su cargo y "liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial".

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado (…) ¡Estoy deseando volver al trabajo", añadió el magnate taiwanés-estadounidense, quien también agradeció a la junta de Nvidia por "su confianza y deliberación durante este proceso" y a su familia por "el amor y el apoyo".

Este giro de los acontecimientos se explica también en la relevancia de la figura de Huang, quien transformó Nvidia, de una empresa diseñadora de chips para videojuegos, en el proveedor dominante de procesadores de IA, dirigiendo su hoja de ruta de chips, sus acuerdos con clientes y sus relaciones en Washington a lo largo del proceso.

Esa profunda influencia plantea asimismo interrogantes más amplios sobre hasta qué punto una de las empresas más valiosas del mundo sigue dependiendo de su cofundador.

De todos modos, no es la primera vez que un líder del sector tecnológico es despedido debido a preocupaciones sobre la transparencia y, poco después, es readmitido tras una oleada de apoyo por parte del personal y los inversores.

Hace tres años, el cofundador de OpenAI, Sam Altman, fue destituido como director ejecutivo tras una caótica lucha de poder, para ser devuelto a su cargo pocos días después, tras una rebelión de los empleados.

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Trump celebra una decisión "correcta"; los demócratas piden investigar su rol

El anuncio llega luego de varios días de especulaciones sobre un posible retorno de Huang, quien, según reportes periodísticos, había discutido esa posibilidad con varios aliados dentro de la junta directiva.

Los partidarios de Huang habían publicado una petición en línea para pedir que recuperara su puesto, iniciativa que reunió más de 180.000 firmas de empleados actuales y antiguos de Nvidia, inversores y otras figuras de Silicon Valley, incluido Elon Musk.

"El error ha sido corregido", escribió en su cuenta de X el magnate sudafricano, dueño de SpaceX y Tesla.

Pero uno de los grandes apoyos de Huang ha sido Donald Trump, con quien ha cultivado una estrecha relación personal.

El presidente estadounidense demoró poco en celebrar la "decisión correcta y adecuada" de restituir a Huang y subrayó que, según le confirmó el fiscal general Todd Blanche, el gobierno "no tiene ninguna razón para creer que el regreso de Jensen a Nvidia representa un riesgo para la seguridad nacional" porque "no posee pruebas de que él haya incurrido en ninguna conducta ilícita".

"El país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Igualmente, instó a la tecnológica a "continuar su investigación interna exhaustiva sobre el cumplimiento" de los controles de exportación de Estados Unidos "para garantizar que cumple con sus obligaciones legales y el deber patriótico de proteger la seguridad nacional" del país.

Poco después, Trump se jactó en una entrevista con el medio CNBC de que su intervención fue "muy importante" tras hablar "directa" e "indirectamente" con miembros de la junta directiva.

Esto motivó que el líder de la oposición demócrata en el Senado, Chuck Schumer, prometiera investigar posibles irregularidades en torno a la restitución de Huang y acusara a Trump de anteponer sus intereses financieros personales a la seguridad nacional.

"Los demócratas utilizarán todo su poder para investigar cualquier irregularidad por parte de la administración Trump, Jensen Huang, otros ejecutivos de Nvidia y cualquiera que sacrifique nuestra seguridad nacional en aras de un beneficio económico", afirmó el veterano legislador neoyorquino, de quien se espera que permanezca en su cargo cuando los demócratas asuman el control del Congreso en enero.

Por su parte, la senadora demócrata Elizabeth Warren consideró que la "decisión imprudente" de reincorporar a Huang no cambia el hecho de que él y los ejecutivos de Nvidia tienen que dar respuestas al Congreso sobre el cumplimiento, por parte de la empresa, de los controles de exportación de Estados Unidos. Con ese fin, el CEO de Nvidia está citado a testificar el próximo 1 de diciembre.

Warren también consideró que la Administración Trump tendría que detallar a los legisladores "qué 'aportaciones' se ofrecieron –y qué altos funcionarios del gobierno estadounidense las realizaron– para respaldar su restitución".

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Nvidia protagoniza una fuerte recuperación en los mercados

La restitución de Jensen Huang impulsó a Nvidia a un fuerte repunte en sus acciones hasta un 33%, revirtiendo la pérdida del 23% protagonizada la semana pasada. Sin embargo, a 167,12 dólares, todavía se encuentran muy por debajo de los 186,40 dólares que cotizaban antes de que estallara el escándalo de posible espionaje.

La recuperación de Nvidia impulsó un alza generalizada en los valores tecnológicos y relacionados con los semiconductores en Wall Street. El índice Nasdaq 100 subió más de un 6%, y el S&P 500 ganó más de un 4%; por su parte, el índice europeo STOXX 600 amplió sus ganancias con un avance del 1,5%, liderado por el sector de los semiconductores y otras empresas tecnológicas.

Los valores estadounidenses ponen fin así a la racha de siete días de pérdidas que había arrastrado al S&P 500 más de un 10 % por debajo de su máximo histórico alcanzado el mes pasado, un desplome avivado por la crisis desatada tras la salida de Huang, que había avivado las dudas sobre el auge de la inversión en inteligencia artificial.

La reincorporación de Huang "disipa cualquier duda que el mercado pudiera haber tenido sobre el apoyo que la compañía seguirá brindando a las empresas que financia actualmente, tanto mediante deuda como a través de capital", indicó a Reuters Andrea Scauri, gestor sénior de carteras en Lemanik, en Milán.

En esa línea, Andre Bakhos, socio gerente de Ingenium Analytics en New Jersey, destacó que "esto genera mucha confianza". "En lo que respecta a las acciones, aporta seguridad: da la impresión de que, al menos por ahora, todo irá bien, que la empresa estará bien. Simplemente, hace que todos se sientan un poco más tranquilos al saber que la persona adecuada ha regresado", aseveró.

Sin embargo, los vaivenes ponen de manifiesto que las acciones de IA y el mercado estadounidense son propensos a fluctuaciones extremas desde el verano, no solo de semana en semana, sino incluso de hora en hora. La fortaleza de este lunes podría fácilmente dar paso a mayores pérdidas debido a la larga lista de preocupaciones que aquejan al sector.

Más allá de la preocupación general por el aumento desmesurado de las cotizaciones de las acciones de IA y la consiguiente burbuja, también existe gran inquietud ante la posibilidad de que un Congreso y unas legislaturas estatales controladas por los demócratas en todo el país incrementen la regulación del sector de la IA. Los elevados tipos de interés en el mercado de bonos también aumentan la probabilidad de que las empresas no soliciten tantos préstamos para financiar el desarrollo de la IA.

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Para Stephanie Balaouras, vicepresidenta y directora de investigación de grupo en Forrester (Cambridge, Massachusetts) "esta noticia modifica el panorama del liderazgo, pero no el asesoramiento estratégico" ya que "el riesgo de concentración sigue siendo el mismo".

"Si bien la restitución de Huang podría calmar las preocupaciones inmediatas en torno al liderazgo de Nvidia, esto no debería frenar los esfuerzos de las empresas por desarrollar alternativas dentro de su estrategia de infraestructura de IA. Restablecer el liderazgo no equivale a recuperar la confianza en la resiliencia. Los líderes deben seguir haciendo frente al riesgo de concentración en la IA", advirtió.

Con Reuters y AP

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