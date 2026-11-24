La ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza ha convertido al territorio en un "vertedero tóxico", advierte la organización Oxfam en un informe publicado este 23 de noviembre.

El estudio fue elaborado junto al Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS) y se basa en el análisis exhaustivo de imágenes satelitales, estudios científicos y recopilación de datos provenientes de fuentes abiertas.

De acuerdo al documento, el uso extendido y prolongado de bombas, explosivos, armas incendiarias, entre otras, ha provocado daños extensos en el suelo, en las fuentes de agua y en el aire, que ahora exhiben presencia de contaminantes, metales pesados y residuos tóxicos.

El análisis estima que las operaciones militares de Israel han afectado aproximadamente al 78% del territorio, mientras que los indicadores de posible contaminación se extienden por el 99% de la Franja.

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La organización, fundada en Londres en 1942 como el Comité de Oxford para el alivio de la hambruna, afirma que la afectación del territorio se deriva de las continuas acciones militares, la destrucción de edificios e infraestructuras, los incendios y quema de materiales, que contribuyen al colapso de los sistemas de gestión ambiental.

Edificios destruidos en Gaza, vistos desde el lado israelí de la frontera, 19 de noviembre de 2026.

La escala e intensidad extraordinarias de los ataques han provocado una catástrofe humanitaria y ambiental —afirma el estudio— mediante el uso excesivo de armas explosivas en una de las zonas más densamente pobladas del mundo.

El director ejecutivo de Oxfam International, Amitabh Behar, afirmó que "el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza incluye ataques militares contra su medio ambiente; se trata de crímenes de guerra medioambientales que amenazan la vida, tanto en el presente como para las generaciones venideras".

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Un riesgo brutal "para las generaciones venideras"

La contaminación relacionada con la invasión israelí en Gaza se propaga a través del medio ambiente y afecta la salud pública, con consecuencias que se pueden extender por décadas, advierten los investigadores.

La campaña de bombardeos y la reducción a ruinas de la mayor parte de la infraestructura ha dejado una estela de contaminantes como fósforo blanco, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), dioxinas y furanos, plomo, perclorato, residuos de explosivos, fibras de amianto y sílice cristalina.

La concentración de estas sustancias afecta de manera crítica la supervivencia de la población civil y genera preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional.

Ne’man Abu Jarad y su hija empujan un carrito cargado con bidones llenos de agua mientras caminan por un campamento de tiendas de campaña para palestinos desplazados en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el miércoles 13 de mayo de 2026.

Los contaminantes no solo entran en contacto con los residentes del enclave por vía del aire (polvo, humo, ceniza, partículas finas), sino que también perjudican y contaminan las fuentes de agua (subterránea, superficial, mar) y del suelo; así como de los cultivos y alimentos (cultivos, ganado, pescado).

Entre los datos recogidos, el estudio señala que se detectaron bacterias coliformes fecales en el 19% de los 79 pozos de agua subterránea analizados en julio de 2026, frente al 2% registrado en 2021.

Asimismo, solo el 19% de las estaciones de bombeo de aguas residuales continúa funcionando y apenas el 30% de la red de saneamiento mantiene cierta capacidad operativa. Como consecuencia, unos 40.000 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar llegan diariamente al Mediterráneo, mientras que otros 15.000 metros cúbicos se pierden cada día por fugas y filtraciones.

Las zonas con mayores riesgos potenciales de contaminación son la ciudad de Gaza y Jabalia (norte), Khan Younis y Rafah (sur), así como la carretera de Salah al Din, que recorre la Franja de norte a sur, según el análisis.

"Los palestinos que viven en Gaza están expuestos a toxinas a través del aire, los alimentos, el agua y el contacto directo con suelos y escombros contaminados. Estos riesgos persistirán durante generaciones, a menos que se dé prioridad a las labores de limpieza, saneamiento y recuperación", remarcó Behar.

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Oxfam exige a Israel que permita el acceso de expertos independientes para evaluar los daños, así como financiación para la limpieza y la reconstrucción segura del territorio, que, sostiene, debe estar dirigida por los propios palestinos.

Además alerta que los niveles de destrucción y contaminación presentan riesgos para la salud pública, como cáncer, daños neurológicos, toxicidad, enfermedades respiratorias, daños y trastornos reproductivos, del desarrollo, así como alteración inmunológica y endocrina.

⁠El fuego israelí mata a tres personas, entre ellas un trabajador de la ONU

En paralelo, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) confirmó la muerte de uno de sus trabajadores, identificado como Adel Al-Helo, en un ataque con dron israelí ocurrido este lunes en el norte de la Franja de Gaza.

Según los informes iniciales, la bomba impactó sobre una calle cerca de un pozo de agua dentro del campo de refugiados de Jabalia, donde el personal cumplía tareas habituales relacionadas con su funcionamiento. Otros tres empleados de la agencia resultaron heridos en el ataque. Uno de ellos está en estado crítico, según fuentes sanitarias del Hospital al-Shifa.

"Fue a abrir el pozo para abastecer de agua a los residentes del campamento de Jabalia. Era empleado de la ONU, de la agencia UNRWA, llevaba 35 años trabajando en la UNRWA. Lo han matado y esto significa que no hay ningún alto el fuego en Gaza. Solo bombardeos, solo destrucción. Eso es lo que puedo decir", se lamentó Nizar al-Helo, hermano del trabajador de la UNRWA asesinado.

Los palestinos lloran la muerte de Adel Al-Helo, un empleado de la UNRWA que, según el Ministerio de Salud de Gaza, falleció en un ataque israelí, durante su funeral en la ciudad de Gaza, el 23 de noviembre de 2026.

Nizar denunció asimismo que Israel "no hace ninguna distinción entre civiles y demás personas, ni siquiera entre los miembros de Naciones Unidas".

La agencia ha contabilizado al menos 312 empleados asesinados por ataques israelíes desde octubre de 2023.

Posteriormente, otro ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un vehículo en el oeste de la ciudad de Gaza, causando la muerte de dos personas y heridas a otras, según informaron los servicios médicos.

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Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

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