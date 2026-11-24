La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) celebrada en Antalya, Turquía, terminó el domingo 22 de noviembre en un punto muerto sin precedentes.

Tras negociaciones que se extendieron casi 48 horas, convirtiéndose en la cumbre climática más larga de la historia, la reunión se vio forzada a concluir sin la adopción de un compromiso o pacto climático global definitivo y sin una declaración final, tras profundos e irreconciliables desacuerdos sobre los combustibles fósiles.

Este fracaso reavivó los llamamientos a reformar un sistema en el que una pequeña minoría, o incluso un solo país entre los cerca de 200 participantes, puede bloquear cualquier avance.

¿Cuáles fueron los motivos del colapso de las negociaciones?

El principal punto de fricción fue el borrador del acuerdo general propuesto, conocido como el 'Pacto de Antalya'. Tras la presión ejercida por los principales productores de petróleo, gas y carbón –liderados por Arabia Saudita, Rusia e India–, el borrador final omitió cualquier mención a la eliminación gradual o la transición hacia fuentes de energía distintas a los combustibles fósiles, la causa principal del calentamiento global.

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La Unión Europea, así como países más pequeños vulnerables a los desastres climáticos y al aumento del nivel del mar, rechazaron un acuerdo propuesto que, según ellos, eliminaba protecciones cruciales y favorecía a los países que exportan hidrocarburos.

Darragh O’Brien, ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, a la izquierda, y Wopke Hoekstra, comisionado de Clima de la UE, hablan al salir de una sesión plenaria en la Cumbre Climática de la ONU COP31, el domingo 22 de noviembre de 2026, en Antalya, Turquía.

Las delegaciones también chocaron sobre el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y la formulación relativa a la captura de carbono, una tecnología promovida por la industria de los combustibles fósiles pero considerada por sus críticos como costosa y poco eficaz.

Desde la perspectiva de los países más pobres, tampoco hubo avances en materia de financiación climática, esencial para financiar la transición energética y la adaptación a los desastres provocados o agravados por el calentamiento global.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el colapso de las negociaciones como un revés "profundamente decepcionante" y advirtió que "no hay ambigüedad en la ciencia" y la naturaleza innegable de los efectos perjudiciales del cambio climático.

En la nada quedaron las seis prioridades que se habían fijado para un eventual acuerdo de la COP31: asegurar que las decisiones climáticas se basen firmemente en evidencia científica; reconocer explícitamente la necesidad de una transición clara y ordenada para dejar de depender de los combustibles fósiles; exigir que los principales responsables de las emisiones contribuyan de manera justa al financiamiento de las acciones climáticas.

Varias personas asisten a la sesión plenaria de clausura de la Cumbre Climática de la ONU (COP31), el domingo 22 de noviembre de 2026, en Antalya, Turquía.

A eso se sumaba acelerar el cambio hacia la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y limpias; impulsar la reducción de las emisiones de metano, una de las formas más rápidas de frenar el calentamiento global; y fortalecer la coordinación entre las tres Convenciones de Río sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación.

¿Qué futuro espera a las negociaciones climáticas?

El revés reabrió el debate sobre los límites de un sistema basado en el consenso frente a la aceleración de la crisis climática. El fracaso de todo un esfuerzo para llevar a buen puerto las negociaciones y ofrecer resultados y compromisos tangibles reavivó los llamados a implementar reformas.

"La raíz del problema es que, cuando se creó [el sistema] de las COP, se decidió que funcionaría exclusivamente por consenso, y eso supone una exigencia enorme", señaló Chris Bowen, ministro de Cambio Climático y Energía de Australia y presidente de las negociaciones de la COP31, quien calificó el domingo de "decepcionante, muy decepcionante" la falta de un acuerdo general.

El secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Simon Stiell, habla con los medios de comunicación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, el 22 de noviembre de 2026.

Con casi 200 partes involucradas en las negociaciones en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el estancamiento ha planteado interrogantes sobre si se pueden seguir tomando decisiones cruciales bajo un sistema en el que una sola parte o un pequeño número involucrados pueden impedir el acuerdo.

"En esta COP ocurrieron muchas cosas buenas, muchos eventos que destacaron el potencial de la energía limpia. Se asumieron muchos compromisos. Por ejemplo, más de 90 países firmaron el compromiso de electrificación, y todo eso es un buen trabajo y algo magnífico… La transición para abandonar los combustibles fósiles en el mundo real es inevitable. Está ocurriendo, está ocurriendo a gran velocidad y es irreversible", afirmó Bowen.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2007 por su arduo trabajo y activismo en la sensibilización sobre los efectos del cambio climático, fue otra de las voces que se sumó al coro que exige reformas fundacionales a los mecanismos de toma de decisiones en el marco de las Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas.

Se exhibe un letrero de la Cumbre Climática de la ONU COP31 mientras continúan las negociaciones el sábado 21 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía.

"El fracaso de la COP31 es indignante; es indignante que un puñado de países petroleros tengan poder de veto sobre cualquier mención a los combustibles fósiles. Desde hace años es evidente que el proceso de la COP necesita una reforma significativa. La gran mayoría de los países se reunieron en Antalya durante las últimas dos semanas para negociar y avanzar de buena fe. Es hora de empoderar a esos líderes con un proceso multilateral revitalizado, que refleje los últimos avances científicos y represente la voluntad de la mayoría del mundo", escribió en la red social X.

Mohamed Adow, de 'Power Shift Africa' –organización ambiental con sede en Nairobi, Kenia–, la calificó de "COP fantasma", criticando a las naciones ricas por no aportar financiación y reprochando a la Unión Europea la falta de fondos para la adaptación y el progreso en una transición justa.

"El problema fundamental de una política climática que debe ser aceptada por todos es hoy más evidente que nunca: las potencias productoras de combustibles fósiles no aceptarán una desvalorización de su riqueza energética y los países ricos no aportarán suficiente financiación climática al mundo en desarrollo", resumió Frank Jotzo, profesor de Economía Ambiental y Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia.

¿Qué propuestas existen para reformar las COP?

Aunque es poco probable que se abandone este sistema, cada vez más voces reclaman avanzar por vías paralelas, entre ellas las acciones judiciales.

Esa alternativa ya ha cobrado impulso tras una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que afirmó que los Estados tienen la obligación legal de actuar contra el cambio climático.

"Si las negociaciones no ofrecen a los Estados lo que necesitan, seguramente considerarán acudir a la CIJ y a otros tribunales internacionales", afirmó Harj Narulla, abogado especializado en derecho internacional que asesoró a las Islas Salomón durante la COP31.

De acuerdo con Climate Watch, una de las propuestas planteadas para reformar el sistema de toma de decisiones consiste en introducir un mecanismo de mayoría cualificada, que permita adoptar decisiones con el apoyo del 75 por ciento o el 80 por ciento de todas las partes una vez agotados los esfuerzos por alcanzar el consenso.

Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático y Energía y presidente de las negociaciones de la COP31, observa durante la sesión plenaria de clausura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía, el 22 de noviembre de 2026.

Otra idea exigiría que dichas mayorías reflejaran un amplio apoyo en diferentes grupos de negociación, incluidos el G77 y China, los Países Menos Adelantados (PMA), la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), el Grupo Africano, la Unión Europea (UE), el Grupo Paraguas y otros grupos de interés.

Las propuestas exigen salvaguardias para garantizar que los cambios no menoscaben los intereses, derechos y prioridades de los países vulnerables al cambio climático, en particular los PMA y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).

También hay quienes apuestan por impulsar acuerdos al margen del proceso oficial de las COP, como ocurrió con la cumbre de Santa Marta, celebrada en abril en Colombia y centrada en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Entre otras medidas, sus miembros acordaron crear un panel científico encargado de asesorarlos sobre las vías para abandonar los combustibles fósiles.

"Estos procesos plurilaterales están ganando impulso" y podrían desempeñar un papel cada vez más importante, especialmente en ámbitos como la captura de carbono y la financiación climática, concluyó Jotzo.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

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