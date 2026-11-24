Dos barcos atacados en Libia. Las autoridades del este del país anunciaron el domingo 22 de noviembre que dos barcos habían sido atacados con drones marítimos frente a las costas de Bengasi. El primero era un buque ruso y el segundo un mercante, pero no se reveló su bandera.

Los ataques no fueron reivindicados de inmediato, pero se producen en un momento en que las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques de largo alcance contra Rusia, mucho más allá de las líneas del frente.

El sábado, un buque de carga ruso fue atacado por un dron ucraniano en el mar Báltico. A principios de marzo, un buque metanero ruso se hundió frente a la costa libia tras un ataque que Moscú atribuyó a Ucrania.

El domingo, los medios locales informaron inicialmente de una explosión en un depósito de municiones en una base naval en Bengasi, refiriéndose a ella como un incendio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según 'Alhadath TV', el servicio de protección civil había instado a los residentes a no acercarse a la zona, antes de anunciar que el incendio había sido controlado.

El Gobierno de esa ciudad indicó posteriormente en un comunicado que los resultados iniciales de la investigación sobre la explosión mostraban que "ocurrió a bordo del barco (ruso) atracado en el puerto" y que era "probable que fuera el objetivo de un ataque con drones".

Según la misma fuente, el barco se dirigía a Rusia y había hecho escala en Bengasi para repostar y abastecerse, en el marco de los acuerdos de cooperación entre ambos países.

Drones marítimos interceptados

Las autoridades en Libia afirman que el puerto de Bengasi, la base naval y sus depósitos permanecieron intactos y que las actividades continuaron con normalidad, una vez controlado el incendio y asegurada la zona.

Se ha puesto en marcha una "investigación exhaustiva" en coordinación con las autoridades rusas para determinar las circunstancias del ataque, su origen y los responsables.

El gobierno del este ha afirmado que Libia "no es parte de la guerra ruso-ucraniana" ni de ningún conflicto armado fuera de sus fronteras.

En cuanto al segundo ataque, el Ministerio de Salud indicó que todos los miembros de la tripulación que resultaron heridos estaban recibiendo tratamiento, sin especificar el número.

Según informan los medios de comunicación, se trata de un barco que enarbola la bandera maltesa.

El canal 'Alhadath' informó posteriormente que las fuerzas navales y aéreas habían interceptado más de 12 "drones marítimos cargados de explosivos" frente a la costa de Bengasi.

Libia ha seguido enfrentándose a la inestabilidad y las divisiones desde la caída de Muamar Gadafi en 2011.

Actualmente, está gobernada por dos ejecutivos rivales: uno liderado por Abdelhamid Dbeibah, con sede en Trípoli y reconocido por la ONU, y el otro, con sede en Bengasi, bajo la autoridad del clan del mariscal Khalifa Haftar.

En un comunicado, el gobierno con sede en Trípoli también rechazó cualquier intento de convertir a Libia en "un campo de batalla para conflictos internacionales y ajustes de cuentas entre potencias extranjeras".

Declaró que rechazaba "el uso de su territorio, puertos y aguas territoriales con fines militares o logísticos que pudieran poner en peligro la seguridad de los libios y la soberanía del Estado".

Finalmente, advirtió contra la acogida de "fuerzas extranjeras ilegítimas" y el uso que estas hagan de la infraestructura nacional, lo que allanaría el camino para "la propagación de conflictos externos" en territorio libio.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más