El grupo chino Huawei fue declarado culpable el martes 24 de noviembre de fraude bancario y robo de secretos comerciales por un jurado en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, tras más de ocho años de proceso judicial, según informaron varios medios de comunicación estadounidenses.

Sin embargo, el jurado desestimó el cargo considerado más grave en este caso, el de conspiración para apropiarse indebidamente de propiedad intelectual.

Huawei calificó el miércoles su condena de infundada y amenazó con emprender acciones legales en respuesta. Las acusaciones de Estados Unidos "carecen de fundamento legal o fáctico", declaró Huawei en un comunicado, añadiendo que está "revisando detenidamente" los fallos y considerando "todas las medidas legales necesarias" para defender sus intereses.

Durante el juicio, los fiscales acusaron a Huawei de robar propiedad intelectual de tecnológicas de EE. UU. como T-Mobile y Cisco y de engañar a las autoridades y el sistema financiero del país durante unas dos décadas, detalla The New York Times.

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El fiscal de Brooklyn, quien inició el proceso, argumentó que varias filiales de Huawei habían participado en el robo de secretos comerciales entre 2000 y 2020. El grupo fue acusado, en particular, de intentar reclutar empleados de empresas de telecomunicaciones estadounidenses, obteniendo información tecnológica de ellas en el proceso.

Según la Fiscalía, estos datos permitieron a Huawei desarrollar productos similares a los de sus competidores, pero vendidos a precios más bajos. En 2013, Huawei incluso lanzó un programa interno que, supuestamente, ofrecía bonificaciones a los empleados que obtenían secretos comerciales de la competencia.

EE. UU. alegó que Huawei y algunas filiales realizaron negocios en Corea del Norte pese a sus sanciones, y también que instalaron equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades de Irán a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

El proceso supuso un nuevo capítulo en la larga disputa entre Estados Unidos y la tecnológica china, sometida a un creciente escrutinio de Washington en los últimos años y que desde 2019 tiene prohibido vender sus productos en el país.

Los fiscales acusaron en 2019 a la compañía de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para vender equipos a Irán en violación de las sanciones estadounidenses.

Previamente, en 2018, se dio el sonado caso de la acusación de Estados Unidos a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la empresa, por engañar al banco HSBC sobre las operaciones de la compañía en Irán.

Huawei en la lista negra de EE. UU.

Meng Wanzhou llegó a un acuerdo de procesamiento diferido con las autoridades estadounidenses en 2021.

El procedimiento se inició durante el primer mandato de Donald Trump, en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La administración Trump alegó un riesgo de espionaje por parte del gobierno chino y, ya en 2019, incluyó a Huawei en una lista que le impedía el acceso a proveedores estadounidenses.

En 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos la designó como una amenaza para la seguridad nacional. Esta política, que se mantuvo durante la administración Biden, excluyó a Huawei del mercado estadounidense, donde sus productos ya no se venden, aunque esto no le impide seguir siendo el fabricante líder mundial de equipos de telecomunicaciones.

Con AFP

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