El tenista español Carlos Alcaraz, de 23 años y actual número 3 del mundo, alcanzó los cuatro Grand Slam -dobletes en el Abierto de Estados Unidos (2022 y 2025), Roland Garros (2024 y 2025) y Wimbledon (2023 y 2024) y el trofeo del Abierto de Australia en este 2026- y también las Finales ATP.

Alcaraz, número tres del ranking, se impuso en la final por 6-2 y 7-6 (9/7), convirtiéndose a los 23 años en el cuarto jugador de la historia en haber ganado los cuatro Grand Slam y el Masters, después de Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic.

En un año en el que estuvo cuatro meses de baja por una lesión en una muñeca, que le hizo ausentarse de Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz termina el año en la cumbre, encadenando tres títulos seguidos: ATP 500 de Viena, Masters 1000 de París y ahora el Masters.

Carlos Alcaraz (izquierda) es felicitado por Alexander Zverev (derecha) después de su victoria en la final del Masters ATP en Turín (Italia), el 22 de noviembre de 2026

A principios de octubre se había apuntado además el título en otro ATP 500, en Tokio, antes de decepcionar a continuación al caer en tercera ronda en el Masters 1000 de Shanghái ante el belga Zizou Bergs, entonces 39º del mundo.

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Durante esta semana en Turín, Alcaraz ha tenido problemas en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que no le han impedido volar hacia este éxito en el Torneo de Maestros, que reúne tradicionalmente a los ocho mejores de cada temporada.

"Es un trofeo que llevo persiguiendo mucho tiempo. Esta semana he jugado un grandísimo tenis todos los días. Hemos tenido problemas esta semana, hubo dificultades y tuvimos momentos muy difíciles", admitió Alcaraz en su mensaje desde la pista.

La buena racha de Alcaraz

Son ya 14 las victorias seguidas que lleva en el circuito y 26 triunfos desde su reaparición en agosto después de la lesión.

Esta semana en Turín dominó primero a Frances Tiafoe, Daniil Medvedev y Flavio Cobolli en la fase de grupos, antes de deshacerse de atrás en semifinales de Ben Shelton.

En la final, Alcaraz llegó a quebrar tres veces el saque de Zverev, que hasta hoy solo había sufrido un break desde el inicio de este Masters.

Pudo apuntarse así el primer set con un rápido 6-2 y comenzó también la segunda manga con un nuevo quiebre de servicio, aunque Zverev pudo equilibrar mediado el set, que terminó en el tie-break.

Allí el español se puso pronto 3-0, pero Zverev encadenó seis puntos seguidos para colocarse 6/3 y disponer de tres bolas de set, que Alcaraz levantó para terminar ganando la guerra de nervios y el ansiado trofeo.

Tras los pasos de Orantes y Corretja

Comparado desde los inicios de su carrera con Nadal, Alcaraz ha logrado ya un éxito que se le resistió al mallorquín, que perdió las dos finales del Masters (2010, 2013) que pudo disputar.

Alcaraz perdió la final del Masters del año pasado ante el italiano Jannik Sinner, número dos mundial actualmente y que no pudo defender su título por lesión.

Carlos Alcaraz festeja su victoria sobre Alexander Zverev en la final del Masters ATP de final de temporada. En Turín (Italia), el 22 de noviembre de 2026

Se convierte además en el tercer tenista español en apuntar su nombre en el palmarés del Masters masculino, después de Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998).

Ahora Alcaraz y Zverev deben terminar su temporada 2026 con la disputa de la fase final de la Copa Davis con sus respectivos países, en Bolonia, sin moverse de Italia.

Sin embargo, los problemas en los isquiotibiales del español y en un tobillo del alemán, sumado al desgaste físico de esta semana en Turín, arrojan dudas sobre si finalmente acudirán a la cita.

Con AFP

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