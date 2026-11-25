Veinte personas permanecen retenidas la tarde de este martes 24 de noviembre por hombres armados en un supermercado de la ciudad colombiana de Cartagena, informó el presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella.

La Policía de Colombia confirmo en la noche del martes que diez personas, de las 30 inicialmente retenidas, ya fueron liberadas.

"Las diez personas que han sido liberadas en medio del secuestro que se registra en un almacén de cadena de la ciudad fueron atendidas oportunamente por la Policía Nacional", indicó la institución.





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"Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (…) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata", expresó el jefe de Estado en una declaración.

Cartagena, especialmente su casco histórico colonial amurallado, es un destino turístico popular tanto para los colombianos como para personas de otros países.

¿Cómo fue la toma de los rehenes?

La toma comenzó cuando un grupo de hombres armados intentó abordar un vehículo blindado que transportaba dinero en efectivo desde un centro comercial. Pero, los operadores de las cámaras de seguridad alertaron a la Policía mediante un botón de pánico, explicó De La Espriella.

Entonces, "no les quedó más remedio que refugiarse en una de las tiendas", añadió.

El hecho tiene lugar en un supermercado Éxito, en el barrio La Castellana de Cartagena.

"Treinta personas fueron secuestradas", indicó el presidente desde Villavicencio, ciudad del centro de Colombia a donde viajó tras el atentado con coche bomba ocurrido durante la noche del lunes.

Varios transeúntes observan una operación policial destinada a liberar a 25 rehenes retenidos por hombres armados en un supermercado Éxito de Cartagena, en Colombia, el 24 de noviembre de 2026.

Ambos ataques tienen lugar justo el día que se cumplen diez años del acuerdo de paz con la ahora extinta guerrilla de las FARC.

"Ya se han desplegado todas las capacidades de nuestras diversas fuerzas de seguridad, incluidas las unidades especiales", añadió.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a varias personas arrodilladas contra los escaparates de la tienda el martes por la mañana, con las manos aparentemente atadas.

"Para Grupo Éxito, proteger la vida y la seguridad de las personas es nuestra prioridad", declaró el supermercado Éxito en un comunicado. "La situación en nuestra tienda de Cartagena está siendo gestionada por las autoridades competentes. Como empresa, estamos siguiendo sus indicaciones y su manejo de la situación".

El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena suspendió brevemente los aterrizajes mientras las fuerzas armadas utilizaban una de las pistas en relación con el incidente. Los aterrizajes se reanudaron aproximadamente 45 minutos después de la suspensión.

Noticia en desarrollo…

Con EFE y Reuters

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