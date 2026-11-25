Tres ataques lanzados por Israel en territorio gazatí terminaron con la vida de al menos ocho personas, entre ellas dos policías, un menor de edad y un alto funcionario de seguridad de Hamás, según reportes de fuentes sanitarias y las fuerzas de seguridad palestinas.

Entre los fallecidos está Naeem Abu Nahel, director del aparato de seguridad interna de Hamás en la Franja, un órgano que tiene entre sus funciones identificar a los palestinos sospechosos de colaborar con el servicio secreto israelí y recabar información sobre sus planes, según informaron el Gobierno israelí y el Ministerio del Interior gazatí.

El militante murió en un ataque aéreo en la zona oeste de la ciudad de Gaza. El ejército israelí y el servicio de seguridad interna Shin Bet declararon previamente en un comunicado conjunto que habían atacado a un alto mando de Hamás, sin revelar su identidad.

"Ningún terrorista logrará escapar del amplio alcance del Estado de Israel", subrayó en una nota de prensa la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras confirmarse la muerte de Naeem Abu Nahel.

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Varios dolientes asisten al funeral de los palestinos que murieron en un ataque israelí, en el Hospital Nasser de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 24 de noviembre de 2026.

Paralelamente, funcionarios del Hospital Al-Shifa informaron de otras dos víctimas fatales en la ciudad de Gaza, quienes fueron asesinados durante un ataque israelí poco antes de la medianoche del lunes, mientras que funcionarios del Hospital Al-Aqsa señalaron que otras tres personas, entre ellas un niño, murieron el martes por la mañana en el centro de Gaza.

Desde el Hospital Nasser, reportaron la muerte de tres personas, dos de ellos policías, en un ataque contra una comisaría en Khan Younis, en el sur de Gaza, durante la madrugada del martes.

Desde el alto el fuego anunciado en octubre de 2025, el ejército israelí ha atacado repetidamente las comisarías de policía en las zonas de Gaza controladas por Hamás, a las que considera instalaciones al servicio del grupo islamista que gobierna el enclave. Las fuerzas israelíes han afirmado previamente que existe una superposición entre los agentes de policía y los miembros de las brigadas militantes de Hamás.

Al menos 74.746 palestinos han muerto en los tres años de guerra entre Israel y Hamás, según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 1.600 de ellos desde que se pactó el cese de hostilidades.

Tres buques "envueltos en llamas" en Ormuz

Tres petroleros que navegaban el estrecho de Ormuz escoltados por EE. UU. chocaron con minas marinas y quedaron "envueltos en llamas", según un comunicado publicado el martes por la Armada de de la Guardia Revolucionaria iraní.

Uno de los barcos se encontraba en las costas meridionales al momento del ataque y otros dos al este del estrecho de Ormuz "bajo una amplia protección y escolta aérea" del Ejército estadounidense, según la nota de prensa, que no ofreció detalles sobre la bandera de los buques, el alcance de los daños ni la existencia de posibles víctimas.

La oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) señaló que los tres buques continuaron sus travesías y confirmó que todos los miembros de la tripulación estaban a salvo. "Por el momento se desconoce la evaluación de los daños y el impacto ambiental", agregó la UKMTO.





La Armada iraní remarcó que el estratégico corredor marítimo, bloqueado por Teherán tras los ataques israelí-estadounidenses del 28 de febrero, "no es lugar para probar rutas no autorizadas ni para ignorar las advertencias".

Horas después de los incidentes con los tres petroleros, el comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, ordenó a la Armada endurecer el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Hasta que se cumplan las siete condiciones de la República Islámica de Irán, no solo no se abrirá el estrecho de Ormuz sino que deberá cerrarse cada día más, se deberán endurecer las condiciones para el enemigo y se ejercerá un control más firme sobre él", recalcó Hatami en unas declaraciones recogidas por la televisión estatal.

Irán ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra los buques que intentan cruzar el estrecho sin su autorización, hasta alcanzar una frecuencia sin precedentes desde el inicio de la guerra.

Entre el 1 y el 22 de noviembre, la UKMTO publicó 20 avisos sobre incidentes con buques en Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, 17 de ellos clasificados como ataques.

Esta frecuencia casi diaria de agresiones se produce después de que la UKMTO registrará en octubre al menos 30 incidentes, la cifra más alta desde que estalló el conflicto, un repunte que la ONU y la Organización Marítima Internacional (OMI) han calificado como "grave".

Irán condiciona las negociaciones con EE. UU. a siete puntos

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, declaró el martes que Teherán no negociará con Estados Unidos "hasta que se cumplan las siete condiciones de Irán", según informó la televisión estatal iraní.

Aunque las autoridades de Teherán no han declarado públicamente cuáles son esas condiciones, los medios estatales han indicado que incluyen el levantamiento de las sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes, la liberación de los bienes incautados y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf (en el centro), amenazó con intensificar los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz.

Washington, que no ha aceptado las propuestas iraníes pese a la mediación de Pakistán y Qatar, mantiene un pulso con Teherán por el control de Ormuz, clave para el tránsito mundial de petróleo, mientras intensifica las sanciones, el bloqueo naval y las restricciones comerciales.

Qalibaf también advirtió que Irán "cambiaría el alcance geográfico del conflicto si el enemigo comete un error".

Arabia Saudita denuncia un "ataque terrorista" contra el Centro Financiero de Riad

Un proyectil impactó este martes contra una torre del Centro Financiero Rey Abdullah de la capital de saudí, Riad, donde se encuentra la sede del Fondo de Inversión Pública (PIF) del país árabe, según señaló la coalición militar liderada por Arabia Saudita, que interviene en Yemen desde 2015. El órgano definió el suceso como "un cobarde ataque terrorista".

La nota informativa señala que las autoridades competentes "están inspeccionando actualmente el lugar del ataque", sin detallar el alcance de los daños ni la existencia de víctimas mortales o heridos.

Ni los rebeldes hutíes —aliados de Irán— ni ningún otro grupo ha revindicado la ofensiva, que se produce en medio de una intensificación de los ataques de los insurgentes del Yemen contra instalaciones civiles, económicas y energéticas de Arabia Saudita, que a su vez lanza bombardeos en territorio yemení.





El 19 de noviembre, otro ataque provocó daños materiales en varios pisos de una de las torres y en edificios adyacentes de este distrito, donde se encuentran las edificaciones más altas de la capital saudí.

Los hutíes han intensificado su ofensiva contra el reino árabe después de que la coalición bombardeara el fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo, así como otras zonas del noroeste del Yemen bajo control de los rebeldes, quienes prometieron responder con firmeza.

Con información de AP, Reuters y EFE.

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