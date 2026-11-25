La explosión se produjo sobre las 9:30 de la noche (2:30 GMT del martes) en la plaza de la Gobernación del departamento colombiano del Meta, según los reportes de la prensa local.

Videos y fotos muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados y un gran cráter en el suelo, todo en medio de una profunda oscuridad. La detonación dejó unas 500 propiedades dañadas, algunas completamente derruidas, entre ellas un conocido restaurante de la zona.

La estructura del edificio de la Gobernación del Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar, según fuentes citadas por EFE.





¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Varios equipos fueron desplegados para asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se han puesto en estado de alerta para atender a los heridos. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció este martes que se destinarán "recursos, hoy mismo, para toda la reconstrucción".

Entretanto, unidades de la Policía Militar y miembros de organismos de inteligencia se trasladaron a la ciudad para asegurar la zona y tratar de establecer la autoría del atentado.

Sin embargo, éste no es un hecho de violencia aislado. En la misma mañana del lunes, al menos cinco drones con explosivos atacaron una comisaría de policía en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, lo que dejó tres heridos y más de 60 viviendas afectadas.

El repunte de violencia en Colombia coincide con la conmemoración del décimo aniversario acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El Ejecutivo ultraderechista de De la Espriella, que no organizó ningún acto de conmemoración por este hito político, cargó la víspera de forma contundente contra el acuerdo.

"A propósito de los diez años del bodrio que significó el Acuerdo de La Habana con los narcoterroristas de las FARC, conviene recordarles a los colombianos cuánto nos ha costado la falsa paz", escribió De la Espriella en X, quien atribuyó el atentado en Villavicencio a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia.

No obstante, la defensora del pueblo, Iris Marín, sostuvo en entrevista con la agencia EFE que "la violencia de hoy no es responsabilidad del acuerdo, sino en gran medida del lento avance de la implementación".

Asimismo, la Defensoría del Pueblo rechazó "enérgicamente" el atentado en Villavicencio. "El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil. Urge fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos", indicó la entidad en su cuenta de X.

Tras la pista del autor: "Lo haremos pagar con sangre"

Las primeras investigaciones apuntan a que el atentado en Villavicencio fue ordenado por Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC, pertenecientes al Bloque Amazonas.

"Vamos tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando", manifestó este martes el presidente Abelardo de la Espriella al llegar a Villavicencio, ubicada a poco más de 100 kilómetros de Bogotá, donde presidirá un consejo de seguridad.





Justamente el sábado 21 de noviembre, un bombardeo de las Fuerzas Militares contra el Frente 44 Antonio Ricaurte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, en una zona rural del municipio de Mapiripán, en Meta, dejó cinco muertos.

Alias Antonio Medina es el líder de las disidencias de las FARC en el convulso departamento de Arauca (este) y en el vecino Casanare y lideró en los últimos años un conflicto a muerte con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esa región. Hace dos años, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo expulsó de ese alto tribunal por seguir delinquiendo tras la firma del acuerdo de paz.

Desde que asumió la presidencia en agosto de 2026, De la Espriella ordenó un giro en términos de seguridad nacional hacía una perspectiva de "mano de hierro", una política que contrasta con la política de paz total de su antecesor, Gustavo Petro, a quien acusó este jueves de "empoderar a los criminales" y "afectar las capacidades de la fuerza pública.

Antes de viajar a Villavicencio, el actual mandatario volvió a cerrar la puerta a una hipotética negociación con los grupos armados ilegales.

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder", manifestó.

Captura de pantalla del informe del medio colombiano 'RCN' sobre el atentado en el departamento colombiano de Meta este 23 de noviembre de 2026.

Entretanto, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó en redes sociales que "el Estado debe actuar con firmeza" y que "Colombia no puede claudicar ante los violentos", mientras que el Alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se centró en la atención a los damnificados y en la investigación sobre los autores.

"Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente", indicó.

Varias autoridades locales también condenaron el hecho, como el alcalde de Medellín (noroeste), Federico Gutiérrez, quien expresó su rechazo y pidió "liberar a Colombia" de los grupos armados que perpetran estos atentados.

En medio de la conmoción por la espiral de violencia en Colombia, un grupo de hombres fuertemente armados se tomaron este martes un supermercado de Cartagena y retuvieron a una treintena de rehenes, entre empleados y clientes, en lo que aparentemente fue un intento de robo.

"Querían asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (…) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata", explicó De la Espriella.

Las autoridades lograron la liberación de cinco rehenes a mediodía del martes (hora local).

Con EFE y medios locales.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más