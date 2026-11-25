Los empleados reclaman que el salario mínimo mensual pase de 12.500 a 30.000 takas —unos 241 dólares—, más del doble del nivel actual, ante el aumento del coste de los alimentos, la vivienda y el transporte.

Las protestas, que se prolongan desde finales de octubre, ya provocaron pérdidas directas de producción por 428 millones de dólares. La crisis también amenaza con afectar la posición internacional de una industria que emplea a más de cuatro millones de personas y constituye una de las principales fuentes de ingresos del país.

Guardias de seguridad vigilan la entrada de una fábrica textil cerrada en Dhaka, durante manifestaciones de trabajadores textiles que exigen un aumento del salario mínimo, el 14 de noviembre de 2026 en Bangladesh

Bloqueos y enfrentamientos en las zonas industriales

La tensión volvió a escalar este martes en Gazipur, donde los trabajadores bloquearon una de las principales carreteras y prendieron fuego a algunos objetos después de que circularan rumores sobre la muerte de un empleado. La Policía industrial negó que hubiera fallecidos en ese episodio y desplegó efectivos paramilitares en la zona. El corte provocó importantes atascos y las autoridades ordenaron el cierre de comercios cercanos.

Los enfrentamientos se repiten desde principios de noviembre en distintas áreas industriales de Bangladesh. Las movilizaciones de las últimas semanas ya habían dejado al menos dos muertos, varios heridos y cientos de fábricas paralizadas, según los antecedentes recogidos por EFE. Aunque el lunes las autoridades afirmaron que la mayoría de los trabajadores había regresado a sus puestos, entre 20 y 22 establecimientos mantenían suspendida la producción.

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La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA) informó que 317 fábricas encuestadas tuvieron que detener su actividad durante períodos de entre uno y 16 días entre el 1 y el 18 de noviembre. El impacto económico directo de esas interrupciones alcanzó los 428 millones de dólares.

Una mujer pasa por la puerta de entrada de una fábrica textil cerrada en Dhaka, Bangladesh, el 14 de noviembre de 2026, en medio de protestas de trabajadores de la confección que exigen un aumento del salario mínimo.

Los trabajadores reclaman más del doble del salario mínimo

El principal reclamo de los manifestantes es elevar el salario mínimo mensual de 12.500 a 30.000 takas, una cifra equivalente a unos 241 dólares. Los trabajadores justifican la demanda por el encarecimiento de los gastos cotidianos, especialmente los alimentos, el alquiler y el transporte.

La junta salarial designada por el Gobierno mantiene las negociaciones para establecer una nueva remuneración mínima. El organismo recibió propuestas tanto de los representantes de los trabajadores como de los propietarios de las fábricas y continuaba analizándolas este martes. Su presidente, Syed Azad Subhani, expresó su expectativa de que pueda alcanzarse una decisión durante la jornada.

Sin embargo, las posiciones de ambas partes siguen alejadas. Los empresarios sostienen que un incremento superior al 15 % sería difícil de asumir en un contexto de aumento de los costes de producción y debilidad de la demanda internacional. La creación de la junta a principios de noviembre no consiguió frenar las movilizaciones, que continuaron incluso durante las reuniones del organismo.

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La crisis pone a prueba la competitividad del sector textil

Las consecuencias de los paros ya exceden las pérdidas derivadas de las jornadas sin producción. Según la BGMEA, las empresas también afrontan cancelaciones de pedidos, mayores costes por el uso de transporte aéreo para cumplir con los plazos de entrega y descuentos en los precios de venta. A esto se suma el traslado de encargos a otros mercados: compradores internacionales desplazaron pedidos por unos 254 millones de dólares ante el temor a nuevos retrasos.

Bangladesh es el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir, detrás de China. La industria emplea a más de cuatro millones de personas y concentra más del 80 % de los ingresos por exportaciones del país. En 2025, el sector textil y de la confección representó cerca del 85 % de las exportaciones de Bangladesh, valoradas en 55.000 millones de dólares.

El país abastece a grandes cadenas internacionales como H&M, Gap y Walmart. La continuidad de las protestas y las dificultades para garantizar las entregas ponen a prueba la ventaja de costes que convirtió a Bangladesh en un proveedor central de la industria mundial de la moda. La posibilidad de que los compradores sigan trasladando pedidos a países competidores añade presión sobre un sector que resulta clave para la economía y el empleo.

Con información de Reuters y EFE.

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