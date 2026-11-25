La disputa comenzó durante la final, cuando los jugadores de Senegal abandonaron momentáneamente el campo en señal de protesta por un penalti concedido a Marruecos en los últimos minutos del encuentro. El equipo regresó al terreno de juego y el marroquí Brahim Díaz falló el lanzamiento. En la prórroga, Pape Gueye marcó el gol que dio la victoria a Senegal. Sin embargo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) terminó declarando a Marruecos ganador por 3-0, al considerar que la retirada del equipo senegalés constituía una infracción del reglamento.

La Federación Senegalesa de Fútbol recurrió entonces al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Lausana, para impugnar la decisión. El tribunal deportivo aceptó ahora la apelación y restableció el resultado de la final, por lo que Senegal recupera oficialmente el título continental.

"El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha hecho justicia al deporte", celebró en un comunicado Abdoulaye Fall, presidente de la federación senegalesa de fútbol.

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Entretanto, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) expresó en un comunicado este martes su "asombro y protesta" por la decisión. La entidad sostuvo que el fallo no tiene en cuenta la orientación reciente adoptada por la 'International Football Association Board' (IFAB) y la FIFA sobre las responsabilidades y sanciones disciplinarias derivadas de la salida de los jugadores del terreno de juego sin autorización del árbitro.

Para Marruecos, el abandono temporal del campo por parte de los jugadores senegaleses infringió los artículos 82 y 84 del Reglamento de la CAN, lo que debería haber llevado al árbitro Jean-Jacques Ndala a dar por finalizado el partido de forma anticipada. También sostuvo que el colegiado incurrió en un error de derecho y que su decisión fue arbitraria.

Por ello, la federación marroquí reiteró su determinación de agotar "todas las vías de recurso jurídicas posibles" para impugnar la decisión del TAS.

Una nueva controversia a horas del fallo

Horas antes del fallo, la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) habría comunicado al TAS un posible incidente relacionado con uno de los tres árbitros encargados de resolver el litigio. Según una fuente próxima a la federación, citada por la prensa francesa, el domingo se habría producido una conversación telefónica entre uno de los integrantes del panel y Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol. Marruecos considera que el episodio podría poner en cuestión la imparcialidad del árbitro y se reservó el derecho de presentar un recurso.

El Tribunal Federal Suizo es el único recurso posible después del TAS.

El director general del TAS, Matthieu Reeb, reconoció ante los periodistas en el tribunal de Lausana que se recibió una protesta marroquí minutos antes de que se anunciara el veredicto.

Si Marruecos decidiera llevar el asunto ante la justicia, podría recurrir al Tribunal Federal Suizo, que no revisa el fondo de las decisiones deportivas, sino posibles irregularidades de procedimiento, entre las que podría figurar la integridad del juez.

La decisión del tribunal deportivo

El TAS celebró una audiencia a puerta cerrada el 8 de octubre en su sede de Lausana, Suiza. Desde entonces, el panel encargado del caso estudia el recurso presentado por Senegal contra la CAF y la Federación Marroquí. Los árbitros designados son el francés Gérald Simon, el italiano Luigi Fumagalli y el alemán Ulrich Haas.

Senegal tenía de su lado las reglas del juego y Marruecos el reglamento del torneo. Aunque el normativa de la copa estipulaba que un equipo que se negara a jugar debía considerarse que había perdido el partido, el TAS consideró que esas reglas estaban destinadas únicamente a los casos "en los que la conducta de un equipo lleva al árbitro a suspender el partido de forma permanente".

Las reglas del fútbol establecen que las decisiones del colegiado son definitivas. El TAS respaldó esa postura con su propia doctrina del "terreno de juego", según la cual las decisiones arbitrales tomadas en el terreno de juego generalmente no pueden ser llevadas ante el tribunal deportivo.

El árbitro Jean-Jacques Ndala "no cometió ningún error de derecho" al reanudar el partido y tenía "autoridad exclusiva" para apoyar esa resolución, señaló el TAS, añadiendo que sus tres jueces fueron unánimes. "El panel reconoció que el árbitro tuvo que tomar una decisión en un ambiente de extrema tensión", agregó el tribunal.

El TAS publicó su laudo durante la tarde de este martes. La resolución determina que se revoca la decisión de la CAF, que otorgó el título a Marruecos, y se acepta la reclamación senegalesa para restituir el resultado de la final disputada en enero. Mientras tanto, la federación de Senegal conserva el trofeo que sus jugadores recibieron tras ganar el partido en el campo.

Con información de EFE, AP y AFP.

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