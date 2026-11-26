"Aquí estamos los verdaderos peruanos, con casos que hemos vivido en carne propia", lamentó con rabia Dionicia Calderón en una rueda de prensa a comienzos de octubre luego de conocer que la Fiscalía de Perú archivó las investigaciones en curso sobre las esterilizaciones forzadas.

Calderón es una de las miles de víctimas de la clasificada como violencia reproductiva de las políticas del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Entre 1996 y el 2000, alrededor de 4.000 mujeres, según las estimaciones de organizaciones de Derechos Humanos, fueron víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Por aquel entonces, el país era gobernado con mano de hierro por Alberto Fujimori, quien años después fue condenado por la Corte Suprema de Perú a 25 años de prisión por delitos ligados a la violación sistemática de Derechos Humanos.

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El modus operandi era el siguiente: “Captaban a las mujeres en la calle o cuando se dirigían a un centro de salud porque estaban allí, por ejemplo, para un tema odontológico. Luego las hostigaban, les decían mentiras, las desinformaban o amenazaban con sacarlas de los programas sociales”, describe Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de Estrategias Legales de la ONG Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, en diálogo con France 24.

Una práctica que dejó secuelas físicas y psicológicas a las víctimas. Algunas de ellas perdieron la vida en los días posteriores como consecuencia de la esterilización.

“La sedaron y, cuando despertó, las enfermeras le dijeron: ‘Ya no tendrás hijos, te hemos curado’. Sentía fuertes dolores en el abdomen, pero fue dada de alta inmediatamente y tuvo que regresar andando a su casa sin ningún cuidado postoperatorio. Cuando su esposo descubrió que había sido esterilizada, la abandonó”, relata un testimonio recogido por el Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU. en una investigación sobre el tema .

Mujeres víctimas de esterilizaciones denunciaron, el 17 de noviembre de 2021 en Lima, nuevos retrasos en el juicio debido al anuncio repentino de un cambio de juez.

Los lineamientos del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar buscaban reducir la tasa de crecimiento de la población y la tasa global de fecundidad de hijos por mujer.

Es por esto que “se aplicaron estereotipos, sobre todo con mujeres en situación de pobreza e indígenas quechuahablantes. Claramente, una forma de violencia reproductiva”, subraya Carmen Cecilia Martínez.

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Una batalla legal con fallos internacionales y rechazo local

Tras la salida del poder de Alberto Fujimori en el 2000, poco a poco las víctimas de este delito se fueron agrupando en asociaciones para pedir justicia por lo sucedido.

Sin embargo, los avances en el sistema judicial peruano han sido escasos.

En 2010, la ONG Demus presentó una petición contra el Estado peruano por el caso de la esterilización de Celia Ramos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ramos era una mujer de la región de Piura que fue forzada a someterse a una ligadura de trompas en 1997, sin ningún tipo de consentimiento. Luego de 19 días de la operación, murió debido a complicaciones derivadas del procedimiento quirúrgico.

Durante una actuación celebrada el 6 de marzo de 2026 en el Centro de Derechos Reproductivos DEMUS de Lima, se puede ver un vestido que lleva el nombre de Celia Ramos, una mujer que fue víctima de una esterilización forzada.

Su caso se convirtió en una de las banderas de la lucha para que se hiciera justicia por las esterilizaciones forzadas.

Otras organizaciones como CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos se sumaron a la representación del caso en 2021, año en el que la CIDH encontró que el Estado fue responsable por la violación de sus derechos y envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, en marzo de 2026, más de 28 años después de su muerte, este organismo de justicia falló a favor de los derechos de Ramos.

“La Corte constató que esta política fue organizada y dirigida desde los más altos niveles del Estado. Además, se dirigió principalmente a mujeres rurales, indígenas, con bajos niveles de instrucción, con la premisa de limitar la elección de concebir con base en criterios socioeconómicos. La Corte encontró que el caso de Celia Edith Ramos Durand debe ser considerado en el marco de ese contexto”, reza el texto.

Decisión que también incluye medidas vinculantes para Perú. Esto pues este país acepta la competencia contenciosa de este tribunal desde 1981.

“El fallo ordena, por ejemplo, un instrumento que unifique en Perú los estándares de consentimiento y protocolos actualizados para hospitales públicos y privados; una guía accesible para las usuarias del sistema de salud traducida a los idiomas oficiales del Perú, que incluye el quechua; además, de un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas”, explica Carmen Cecilia Martínez.

Pero, al parecer, ni la justicia local ni el actual Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, hija de Alberto y fiel defensora del legado de su padre, tienen la intención de cumplir lo ordenado por la Corte.

Activistas muestran una fotografía del expresidente peruano Alberto Fujimori durante una manifestación frente al Palacio de Justicia de Lima en apoyo a las miles de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú entre 1996 y 2000, en Lima, el 24 de noviembre de 2021.

“No quieren reconocer lo que su padre y ella misma han hecho”, afirmó al borde de las lágrimas Dionicia Calderón. Esto en octubre de 2026, después de conocer que la Fiscalía archivó las investigaciones contra 52 personas, entre ellos funcionarios de la Administración de Alberto Fujimori.

El Ministerio Público argumentó que tomó la decisión con base en una ley que impide calificar como crímenes de lesa humanidad o de guerra hechos previos a julio de 2002.

“El fiscal dice algo como, bueno, ‘Si bien estos hechos contienen los elementos de un crimen de lesa humanidad, tomo la decisión de archivo’, lo cual es contradictorio porque este tipo de crímenes son imprescriptibles”, recalca la abogada Martínez.

“Ellos son autoritarios y están haciendo las leyes a su manera”, declaró Dionicia Calderón en referencia al trato de la Administración de Keiko Fujimori y sus aliados políticos a las víctimas de esterilizaciones forzadas.

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“Falta mucho camino por recorrer”

La violencia reproductiva se enmarca dentro del paraguas de las diferentes violencias basadas en el género.

Pero este concepto apenas está empezando a ser utilizado y aplicado por los tribunales nacionales e internacionales.

“Recién justamente hace un año la Corte Interamericana reconoció y conceptualizó por primera vez este tipo de violencia como una forma de violencia de género. Es un tipo de violencia que se encuentra profundamente invisibilizada”, aclara Carmen Cecilia Martínez.

El caso peruano no es el único en América Latina.

Cientos de activistas participan en una manifestación para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrada en Lima el 25 de noviembre de 2015.

En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga decenas de casos de flagelos como esterilizaciones forzadas, maternidades coaccionadas o abortos sin consentimiento cometidos por los diferentes actores armados del conflicto en este país.

Según una investigación del Centro de Derechos Reproductivos , este tipo de delitos no fue incluido en las comisiones de la verdad en países como Argentina, Chile o El Salvador, en donde se han documentado situaciones de violencia reproductiva llevadas a cabo por Gobiernos autoritarios durante el siglo XX.

A su vez, este tipo de delitos también pueden ser cometidos por miembros del personal sanitario mal capacitados o malintencionados.

“Falta mucho camino por recorrer“, dice con contundencia Carmen Martínez al término de su conversación con France 24.

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