Al menos 31 personas murieron y 15 resultaron heridas cuando un vehículo que transportaba bombonas de gas volcó y se incendió en una importante carretera de circunvalación en Egipto.

En las imágenes de la AFP se observaba una gran bola de fuego y una densa columna de humo negro que se elevaba sobre el barrio de Al-Warraq, en la populosa capital egipcia. Los conductores hacían sonar sus bocinas mientras trataban de escapar del lugar. Las llamas, al parecer, no alcanzaron los edificios cercanos.

"La escena era aterradora", declaró Abdel Rahman Khalil, quien llegó poco después del accidente y vio el camión cisterna volcado y envuelto en llamas.

Un amplio despliegue de emergencia para atender a las víctimas

El ministerio de Salud y Población de Egipto informó que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado a los hospitales de los heridos por la explosión de un vehículo que llevaba bombonas de gas cerca a El Cairo.

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El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq, en Giza; y agregó que coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.

El ministerio de Salud informó que había elevado su nivel de alerta y que el ministro se había desplazado al lugar del accidente y a los hospitales cercanos.

El portavoz del ministro de Salud declaró al canal Al-Qahera News, vinculado al Estado, que "la carretera de circunvalación ha sido reabierta y se han retirado los restos del accidente".





Una posible avería en la dirección, bajo investigación

Un equipo de la Fiscalía del norte de Guiza acudió al lugar del accidente y determinó inicialmente que se produjo cuando el camión, cargado con productos derivados del petróleo, se desvió de su trayectoria y chocó contra la barrera de hormigón, lo que provocó la explosión e incendio de su carga, y la propagación de las llamas a 24 vehículos colindantes, que quedaron calcinados.

Por su parte, una fuente de seguridad aseguró a EFE que el siniestro ocurrió después de que el camión, que transportaba bombonas de gas, sufrió una avería en el sistema de dirección, por lo que el conductor perdió el control y colisionó contra la barrera de hormigón, lo que produjo la explosión y una gran llamarada que se propagó por la vía y alcanzó a otros automóviles.

Se ven vehículos calcinados mientras los bomberos extinguen los incendios provocados por un vehículo que transportaba productos de gas en la carretera de circunvalación de Al-Warraq, en Giza, Egipto, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Un portavoz del Gobierno egipcio declaró a medios locales que el primer ministro, Mostafa Madbouly, había ordenado investigar las causas del accidente.

Añadió que el Gobierno esperaba un esclarecimiento completo antes de determinar "las futuras medidas relativas al transporte de productos petrolíferos y las garantías de seguridad durante estas operaciones".

Detenido el presunto responsable del accidente

Este jueves, el presunto responsable del accidente de tráfico y posterior incendio de un camión cisterna fue detenido por las autoridades egipcias.

La detención se produjo tras una investigación de la Fiscalía basada en testimonios de testigos, una inspección ocular del lugar de los hechos y el análisis de las circunstancias del siniestro, informó el Ministerio Público.

La secuencia de hechos que provocó el vuelco del vehículo pesado y el posterior incendio se desencadenó, según confesó el sospechoso, cuando chocó contra el camión mientras circulaba a 110 kilómetros por hora y realizaba maniobras entre carriles.

Un problema recurrente en Egipto

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.

En 2025, casi 6.000 personas murieron en accidentes de tránsito en todo el país, según la agencia estatal de estadísticas de Egipto.

Con EFE y Reuters

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