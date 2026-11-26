Dos fuertes estruendos, dos tenues columnas blancas que se disiparon rápidamente y un leve cimbronazo se sintieron alrededor de las 9 de la mañana en el sureste de Iowa como consecuencia de una explosión controlada realizada por el Ejército de Estados Unidos para eliminar las reservas de azida de plomo, una acción que había despertado preocupación por su posible impacto ambiental.

En concreto, los militares apelaron a esa operación vigilada para eliminar unos 4.500 kilogramos de ese explosivo químico, que se estaba degradando en 68 barriles de plástico deteriorados en una planta cercana al poblado rural de Middletown. Según la evaluación castrense, por su inestabilidad, el material corría riesgo de explotar por sí solo y sin control a medida que bajaran las temperaturas.

Más de una hora después de la detonación, los monitores de calidad del aire de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ubicados alrededor de las instalaciones –y que comenzaron a tomar muestras incluso antes de la detonación del miércoles– no reportaron presencia de plomo en el aire.

Esto supone una señal prometedora de las labores realizadas para contener las consecuencias del estallido, aunque podrían hacer falta varias horas o incluso días para determinar si se liberaron partículas de algún material peligroso y en qué dimensión.

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Entre los residentes, la sensación inicial era una mezcla de alivio y hasta sorna por el resultado de una explosión que imaginaban mucho más impresionante. "No fue nada. Parecería que el gobierno ha infundido miedo en mucha gente sin motivo alguno", aseguró a la agencia AP Tim Brandt, residente de Burlington, a unos 15 kilómetros del lugar del operativo.

De todos modos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) instó a los residentes cercanos a mantenerse en sus hogares como medida de precaución por el momento.

"Tras la detonación controlada de esta mañana en Middletown, Iowa, los residentes en un radio de 32 kilómetros que no hayan evacuado deben permanecer en sus casas y seguir las indicaciones de seguridad de la EPA hasta que las autoridades den la señal de que la situación está controlada. La FEMA ha proporcionado alojamiento seguro a quienes evacuaron", informó la agencia.

Aunque aún está por verse el posible alcance del evento, el presidente estadounidense Donald Trump se apresuró a indicar en su cuenta de Truth Social que los primeros informes reflejan que "los esfuerzos de mitigación" de riesgos "superaron con creces todas las expectativas".

Un balance similar realizó a la cadena CNN el administrador de la EPA, Lee Zeldin, quien afirmó estar "muy feliz" por cómo se llevó a cabo la detonación.

Por su parte, el secretario del Ejército, Aaron Telle, declaró que la "detonación controlada y mitigada superó todas las expectativas y fue un éxito rotundo". "La amenaza de una detonación espontánea ha sido eliminada", afirmó a través de X.

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Las medidas adoptadas para calmar las preocupaciones

Inicialmente prevista para el viernes pasado, el Ejército modificó hasta tres veces la fecha de la detonación debido a la indignación pública, una disputa en tribunales y para disponer de más tiempo para implementar medidas de seguridad y aprovechar las condiciones favorables del viento, según consta en los documentos judiciales.

Grupos ecologistas interpusieron una demanda para detener el plan y un tribunal federal ordenó el jueves pasado paralizar el operativo, aunque un fallo de un tribunal de apelaciones dio luz verde el lunes a reanudar las acciones, considerando que la EPA había incorporado adecuadamente disposiciones para minimizar la dispersión del polvo de plomo.

Las proyecciones del Ejército publicadas el martes indicaron que el polvo de plomo podría depositarse en superficies hasta a 64 kilómetros al suroeste del lugar de la explosión, extendiéndose por el sureste de Iowa hasta el norte de Misuri, alejándolo de la cercana Burlington, una ciudad de poco menos de 25.000 habitantes a orillas del río Mississippi. Según las estimaciones, las partículas en suspensión podrían recorrer casi 160 kilómetros en ocho horas, con cierto riesgo para cientos de viviendas y granjas.

Escombros vuelan por el aire después de que el Ejército de EE. UU. detonara explosivos en la planta de municiones en Middletown, Iowa, el 25 de noviembre de 2026.

Sin embargo, funcionarios gubernamentales y militares implementaron una serie de acciones para resguardar a la población y mitigar el eventual impacto. Desde el Ejecutivo instaron a los residentes ubicados a menos de 8 kilómetros del lugar a evacuar para evitar exponerse al polvo tóxico.

El Ejército instaló barreras de protección adicionales alrededor de los dos búnkeres donde se detonaron los 68 barriles de azida de plomo. Los materiales estaban rodeados por barreras de hormigón y arena de dos pisos de altura.

También se implementaron geles y espumas balísticas para absorber el polvo de plomo, y los militares planearon rociar los materiales con más de 100.000 galones de agua para contener la nube.

El subsecretario del Ejército de EE.UU., Jordan Gillis, explicó en un video publicado en redes sociales que eligieron "la hora y el lugar para optimizar las condiciones y obtener el mejor resultado para la seguridad del público y las comunidades cercanas".

Por otra parte, las escuelas que no habían cerrado por las vacaciones de Acción de Gracias cancelaron las clases, y una gasolinera cercana al lugar del operativo colocó un aviso en la puerta principal indicando que reabrirían cuando fuera seguro. Algunos residentes sellaron sus ventanas y puertas como medida de precaución.

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Entre los residentes, antes del evento, pesaba una combinación de preocupación y resignación. Para algunos, el momento tal vez no era el mejor, ya que ocurrió antes del Día de Acción de Gracias, pero reconocieron que era necesario abordarlo de inmediato. Otros se mostraron inquietos por el impacto en el agua, las granjas, los animales y sus propios hogares.

"No creo que el peligro del plomo desaparezca pronto. Parece que alguien debería haber pensado en todo esto un poco antes de que llegara a este punto", afirmó a AP Lucy Giehl, habitante de la cercana West Burlington.

¿Qué es la azida de plomo y por qué era necesaria su destrucción?

Además de su uso en municiones, la azida de plomo se emplea principalmente en detonadores y cápsulas detonantes, explicó a AP Gregory J. Domski, profesor de química en el Augustana College, en Illinois.

Es considerado un explosivo primario, lo que significa que se emplea para iniciar cargas explosivas de mayor tamaño, en lugar de servir como carga principal.

"La azida de plomo tiene aplicaciones civiles en voladuras comerciales —incluyendo la minería, la construcción y la perforación petrolera—, donde puede utilizarse para activar cargas explosivas más grandes", detalló Domski.

Sin embargo, a nivel militar, este material se considera prácticamente obsoleto desde hace años, por lo que el Ejército estadounidense trasladó las reservas no utilizadas de bases de todo el país a la planta de Iowa en 2009 y las almacenó en barriles, por si era necesario volver a utilizarlas.

Miembros de los medios de comunicación llevan puesto equipo de protección personal mientras se preparan para documentar la detonación, por parte del Ejército de Estados Unidos, de un lote degradado de azida de plomo en la planta de municiones situada en Middletown, Iowa, el 25 de noviembre de 2026.

Pero durante una inspección realizada en marzo, el personal de la planta de municiones descubrió que la azida de plomo se había cristalizado parcialmente, lo que la hacía sensible a la fricción y a las bajas temperaturas, creando el riesgo de una detonación espontánea.

Posteriormente, expertos del Ejército, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y otros organismos destacaron su consenso en que una "detonación controlada y mitigada" de las reservas era la opción más segura para eliminarlas y que soluciones alternativas, como el tratamiento térmico y la neutralización del contenido de los bidones, no eran viables.

La última eliminación importante de azida de plomo fue una detonación al aire libre de más 3.000 kilogramos de ese material en Colorado en 1977, según declaró previo al operativo el coronel del ejército Aaron Teller, especialista en municiones.

Aquel evento se realizó "sin ninguna medida de mitigación" y el 75% de las partículas de plomo permanecieron en el lugar del incidente. "Creemos que podemos reducir ese último 25% con la estrategia de mitigación que tenemos implementada", subrayó.

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Cabe remarcar que la exposición al plomo puede causar diversos problemas de salud, especialmente en las mujeres embarazadas y en los niños, en quienes puede interferir con el desarrollo cognitivo.

Con AP, Reuters, EFE y medios locales

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