Colombia se mantuvo más de 16 horas en vilo por la toma de rehenes en un supermercado de Cartagena de Indias, la ciudad de la costa norte del Caribe reconocida por ser un sitio de gran afluencia del turismo local y extranjero.

En la madrugada del 25 de noviembre, y luego de la intervención de las fuerzas militares y policiales, se completó el rescate de 43 personas, que fueron liberadas en dos tandas de la tienda comercial situada en el barrio La Castellana.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que uno de los delincuentes murió en el operativo, mientras que los otros cuatro se entregaron a las autoridades.

¿Por qué ocurrió la toma de rehenes?

El suceso, con escasos equivalentes en la historia reciente de Colombia, comenzó aproximadamente a las 8:00 (hora local) del martes 24 de noviembre, cuando un grupo de delincuentes se metió en la sucursal del supermercado 'Éxito' tras frustrarse su intento de robar un vehículo transportador de valores.

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Según la reconstrucción realizada por las autoridades, los criminales encapuchados entraron con lo que parecían ser armas largas a la tienda para asaltar al blindado, pero, gracias a las cámaras de seguridad, los equipos de vigilancia del centro comercial detectaron a los atracadores y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la policía.

Unos soldados colombianos llevan a cabo una operación para liberar a 25 rehenes retenidos por hombres armados en un supermercado Éxito de Cartagena el 24 de noviembre de 2026

A partir del aviso, las primeras patrullas llegaron poco después al lugar y, al verse sorprendidos, los asaltantes se atrincheraron en el supermercado y tomaron como rehenes a 43 personas, entre clientes y empleados.

Según se pudo observar en las horas siguientes, los encapuchados apuntaron con sus armas a rehenes amarrados y usados como escudos frente a las ventanas del supermercado.

Desde un primer momento, De la Espriella descartó que la toma de rehenes tuviera relación con la acción de grupos armados, en momentos en los que Colombia vive la peor ola de violencia en una década.

Fueron, en cambio, "bandidos que se vieron sorprendidos y que no tuvieron escapatoria, y entonces secuestraron a un grupo de personas", sostuvo el presidente colombiano.

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¿Cómo se desarrolló el secuestro?

A lo largo de la intensa jornada, decenas de personas se congregaron detrás de los cordones policiales, en calles y aceras cercanas. Algunos de los presentes registraron la situación con sus teléfonos, mientras el tráfico fue desviado del centro comercial.

Con el paso de las horas, se fueron desplegando además equipos especializados de la Policía y el Ejército, que tomaron posiciones en la periferia del establecimiento, incluyendo francotiradores en azoteas próximas.

Según las autoridades, la intervención de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía colombiana consiguió la liberación inicial de una decena de rehenes durante las primeras horas del secuestro.

Familiares esperan noticias de los rehenes retenidos en un supermercado por delincuentes en en Cartagena de Indias, Colombia, el 25 de noviembre de 2026.

En primer lugar, los delincuentes permitieron la salida de cinco mujeres mayores y luego a otras cinco personas a lo largo de la tarde.

Uno de los rehenes liberados, Héctor Cuello, que trabaja en el área de panadería del supermercado, le aseguró al medio colombiano 'Caracol' que los delincuentes "estaban muy alterados, no sé si bajo efecto de algo" y que al menos él y un compañero sufrieron algunos golpes.

"Nos hidrataron y todo, pero había momentos en que se alteraban", enfatizó Cuello, quien admitió haber sentido que "volví a vivir" cuando intervinieron los agentes en el rescate definitivo, en la madrugada del miércoles.

¿Cómo fue el operativo de rescate?

A medida que transcurrieron las horas fue creciendo el despliegue de agentes de seguridad y, en horas de la tarde, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella llegó a la zona, escoltado por una caravana de automóviles y motocicletas de la policía y vestido de uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio.





Desde su llegada al poder en agosto, el mandatario ha recurrido con frecuencia a una retórica de mano dura y a una puesta en escena de tipo militar, un despliegue teatral a menudo cuestionado por sus detractores, que ven en eso un gesto populista de escaso impacto real en la seguridad del país.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada, De la Espriella reveló, en un video publicado en X, que, en una operación "extraordinaria" y "absolutamente impecable", la Policía y las Fuerzas Militares –más de 30 agentes, según las autoridades– completaron el rescate del resto de los 43 secuestrados.

De acuerdo al mandatario, en las horas previas a la intervención, a los delincuentes "se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes", pero "rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia".

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Cuello explicó a 'Caracol' lo que sintió durante el ingreso de los agentes al supermercado: "Mucho explosivo, mucho ruido y eso tenía uno alterado, mis compañeros, todos llorando, todo el mundo llorando ahí, una tensión. Cuando el Ejército entró fue algo muy desesperante, algo que nunca pensé haber vivido".

¿Cuál es la situación de los rehenes y de los secuestradores?

De la Espriella reveló que, en el operativo, "uno de los bandidos fue dado de baja", mientras que otros cuatro criminales se entregaron a las autoridades, según recoge el medio 'El Tiempo'.

De acuerdo a la prensa local, algunos de los asaltantes habrían intentado camuflarse entre los secuestrados, por lo que la policía realizó un exhaustivo control de los liberados.





El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró en su cuenta de X, tras visitar a los rescatados sobre las 4:30 de la madrugada, que "quisimos verificar y constatar que todo estuviera bien, así como su estado de salud e integridad física".

"A través de personal de la Policía y la alcaldía, acompañamos a cada uno de los liberados y haremos seguimiento permanente para intervención integral. Ya todos tienen pleno contacto con sus familiares”, sostuvo Turbay.

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En un comunicado, el Grupo Éxito anunció que este miércoles abrirán las puertas de su almacén con normalidad y expresó su solidaridad con los afectados y sus familiares. "Sabemos que vivieron momentos de angustia e incertidumbre y queremos reiterarles que su vida, seguridad y bienestar están por encima de cualquier otra consideración y son nuestra mayor prioridad", indicó la empresa.

Con EFE, AFP y medios locales

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