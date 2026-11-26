Lo esencial
– Ucrania afirma haber dañado cinco aviones militares rusos —tres cazas MiG-31 y dos bombarderos Su-34— en un ataque contra la base aérea de Savasleika. Según Kiev, las aeronaves no podrán operar durante cierto tiempo.
– Ambos países intensificaron los ataques contra infraestructuras energéticas. Ucrania informó de daños en dos refinerías rusas de la región de Samara, mientras que Rusia atacó instalaciones de Naftogaz, subestaciones y centrales eléctricas en distintas regiones ucranianas. Kiev propuso detener los ataques contra estas infraestructuras, pero Moscú rechazó la iniciativa.
– El Kremlin cuestionó las estimaciones de más de 700.000 militares rusos muertos o desaparecidos desde febrero de 2022, elaboradas por los medios independientes Meduza y Mediazona a partir de datos de Rosstat. El Ministerio de Defensa ruso no publica cifras oficiales de bajas desde 2022.
Compartir esta nota