Luego de más de 16 horas de tensión, los últimos 20 rehenes, de un total de 30 inicialmente retenidos, fueron rescatados sanos y salvos de un supermercado en el que permanecían retenidos por un grupo de delincuentes en la ciudad de Cartagena de Indias, en la costa del Caribe, en el norte de Colombia.

Cerca de la 1:30 de la madrugada del 25 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella, quien se trasladó a la zona, informó en un video publicado en X que "en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el (supermercado) Éxito".

Se desconoce el número de secuestradores y, si bien las autoridades tampoco han confirmado el número exacto de secuestrado, se estima en una treintena, luego de que la policía anunciara previamente la liberación inicial de una decena de rehenes, la mayoría de mujeres en edad avanzada. El alcalde de Cartagena aseguró que todas las personas recuperadas están "sanas y salvas".





¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

De la Espriella indicó, además, que "uno de los bandidos fue dado de baja". "Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", añadió el presidente.

En una declaración previa, el mandatario colombiano había indicado que el secuestro, que comenzó alrededor de las 8:00 del martes 24 de noviembre, se dio tras un robo frustrado y descartó una posible acción "terrorista": "Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (…) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata".

Cartagena, especialmente su casco histórico colonial amurallado, es un destino turístico popular tanto para los colombianos como para personas de otros países.

¿Cómo fue la toma de los rehenes?

Los hechos se desencadenaron cuando un grupo de hombres armados intentó abordar un vehículo blindado que transportaba dinero en efectivo desde un centro comercial. Sin embargo, los operadores de las cámaras de seguridad alertaron a la Policía mediante un botón de pánico, explicó De la Espriella.

Entonces, "no les quedó más remedio que refugiarse en una de las tiendas", añadió.

El hecho tuvo lugar en un supermercado Éxito, en el barrio La Castellana de Cartagena.

"Treinta personas fueron secuestradas", indicó el presidente desde Villavicencio, ciudad del centro de Colombia a donde viajó tras el atentado con coche bomba ocurrido durante la noche del lunes.

Varios transeúntes observan una operación policial destinada a liberar a 25 rehenes retenidos por hombres armados en un supermercado Éxito de Cartagena, en Colombia, el 24 de noviembre de 2026.

Ambos ataques tuvieron lugar justo el día que se cumplieron diez años del acuerdo de paz con la ahora extinta guerrilla de las FARC.

"Ya se han desplegado todas las capacidades de nuestras diversas fuerzas de seguridad, incluidas las unidades especiales", añadió al inicio del operativo.

Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron a varias personas arrodilladas contra los escaparates de la tienda el martes por la mañana, con las manos aparentemente atadas.

"Para Grupo Éxito, proteger la vida y la seguridad de las personas es nuestra prioridad", declaró el supermercado en un comunicado, que en ese momento explicó: "La situación en nuestra tienda de Cartagena está siendo gestionada por las autoridades competentes. Como empresa, estamos siguiendo sus indicaciones y su manejo de la situación".

El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena suspendió brevemente los aterrizajes mientras las fuerzas armadas utilizaban una de las pistas en relación con el incidente. Los aterrizajes se reanudaron aproximadamente 45 minutos después de la suspensión.

Con EFE y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más