La campaña para las elecciones locales de Ecuador cierra este jueves 26 de noviembre con caravanas, espectáculos artísticos y actos masivos, en los que los candidatos del oficialismo y de las demás fuerzas políticas buscarán captar los últimos votos. A la medianoche empieza el silencio electoral.

¿Qué se elige?

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), en total se eligen 5.749 autoridades locales: 23 prefectos con sus viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4.131 vocales de juntas parroquiales rurales.

En Ecuador, el prefecto encabeza el gobierno autónomo de cada provincia y es elegido por voto popular. No debe ser confundido con el gobernador, que es designado por el presidente. Galápagos es la única provincia que no elige prefecto.

Además, los votantes elegirán a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo que designa a las autoridades de control.

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Las elecciones estaban previstas para el 14 de febrero de 2027, pero el CNE decidió en marzo adelantarlas al 29 de noviembre por los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. El presidente Daniel Noboa, por su parte, sostuvo que la fecha original favorecía al correísmo y al movimiento indígena Pachakutik.

Las urnas abrirán a las 7:00 y cerrarán a las 17:00 hora local (12:00 y 22:00 GMT). El presidente del CNE, José Cabrera, anunció que los primeros resultados oficiales se conocerán entre las 18:00 y las 18:30 del domingo.

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Un termómetro para Noboa

Las elecciones funcionarán como un termómetro de la gestión de Noboa. Es la primera vez desde que llegó al poder que su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN), presenta candidatos a cargos locales, con el objetivo de quedarse con las principales ciudades del país, hoy gobernadas por el correísmo. Algunos sectores de la oposición descontentos con el Gobierno llamaron a no votar por los candidatos oficialistas para "castigar" a Noboa en las urnas.

El presidente se volcó a la campaña. El martes participó en una caravana en Quito junto a los candidatos de ADN a la Alcaldía de la capital, Harold Burbano, y a la Prefectura de Pichincha, Giovanna Ubidia.





En declaraciones a los medios, Burbano dijo que en Quito y Pichincha hay solo dos alternativas, aunque en la papeleta figuran más opciones: el correísmo, al que acusó de perpetuar la inseguridad y la corrupción, y el movimiento de Noboa.

"Vamos a tener que limpiar las alcantarillas de Quito para que no se inunde, pero también vamos a limpiar la alcantarilla que en estos momentos es el Municipio de Quito", afirmó el candidato, que acusó al correísmo de usar la administración municipal como "caja chica".

Poco después, la candidata a la Prefectura de Pichincha por el movimiento Creando Oportunidades (Creo), Mishell Calvache, anunció su apoyo a Ubidia:

"Doy mi absoluto e inequívoco respaldo a Giovanna Ubidia, porque el correísmo nunca más".

Quito y Guayaquil, las plazas principales

En Quito, una ciudad de 2,8 millones de habitantes, el alcalde correísta Pabel Muñoz va en busca de la reelección. Sus principales rivales son Burbano, exministro de Inclusión Social, y el exalcalde Jorge Yunda.

Fotografía del 30 de septiembre del 2026 del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien busca la reelección con el respaldo de una coalición vinculada al correísmo, hablando durante una entrevista con EFE donde consideró que sería "un grave error" trasladar a las elecciones municipales del 29 de noviembre la confrontación entre el Gobierno de Daniel Noboa y la oposición, en Quito (Ecuador).

En Guayaquil, la ciudad más grande del país, la exalcaldesa Cynthia Viteri intenta volver al municipio, esta vez como candidata del oficialismo. Su principal rival es Fiorella Ycaza, la apuesta del correísmo, que se presenta por el Partido Socialista Ecuatoriano. Ycaza es la esposa de Aquiles Álvarez, elegido alcalde en 2023 y que hoy se encuentra preso.

Álvarez tiene una condena de seis años y nueve meses por comercialización ilegal de hidrocarburos y otra de tres años por incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Ycaza también está procesada en otra causa judicial.

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Una oposición en los tribunales

El correísmo llega a estos comicios sin poder presentarse con sus propias siglas. La Revolución Ciudadana (RC), el movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y principal fuerza opositora, fue suspendida en marzo por nueve meses por el Tribunal Contencioso Electoral, a pedido de la Fiscalía, que investiga un presunto lavado de dinero en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa.

En julio, el tribunal suspendió también al movimiento Amigo, la organización que iba a auspiciar a los candidatos correístas, que finalmente se inscribieron a través de otros partidos.

Según AP, al menos siete exautoridades locales que aspiraban a la reelección y aparecían como los principales rivales del oficialismo, entre ellas las de Guayaquil y Cuenca, fueron detenidas en distintos procesos judiciales.

La excandidata presidencial Luisa González, que pretendía postularse a la Prefectura de Manabí, un bastión del correísmo, fue inhabilitada. El 22 de octubre fue detenida en el caso Laberinto, en el que la Fiscalía la investiga por presunto lavado de activos en el financiamiento de su campaña de 2023, y al día siguiente un juez le dictó prisión preventiva.

Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, aseguró el miércoles en la red social X que registró "un deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico" en Ecuador.

Por su parte, el ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro consideró que el ejercicio de los derechos políticos se agravó "con el recrudecimiento de la judicialización de opositores políticos".

La misión permanente de Ecuador ante la OEA rechazó el jueves en un comunicado las afirmaciones de Almagro, que según el Gobierno "son susceptibles de constituir una injerencia indebida en el proceso electoral".

Los presos votaron primero

La jornada electoral comenzó este jueves en los 33 centros de reclusión del país. Según la ley electoral, más de 7.400 presos sin sentencia condenatoria pueden votar de manera optativa, y 3.708 de ellos están en la provincia de Guayas, una de las más golpeadas por el crimen organizado.

Fotografía cedida por el Concejo Nacional Electoral de Ecuador en la que se observa un hombre privado de la libertad votando este jueves, durante el inicio de las elecciones locales, en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (Ecuador).

Las autoridades penitenciarias explicaron a EFE que estos votos se adelantan por razones de seguridad, pero que no se contarán hasta el domingo.

Con EFE, AP y medios locales

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