Ha pasado poco más de un mes desde las últimas elecciones regionales y municipales en Perú, donde el puesto más asediado –el de la alcaldía metropolitana de Lima– quedó nuevamente a manos del partido ultraderechista Renovación Popular. Sin embargo, la organización política, que recibió el 27,6% de votos ciudadanos, no podrá ver a su fundador, Rafael López Aliaga, recibir esas credenciales y, en su lugar, la capital tendrá como alcaldesa a otra militante que lo secundaba en la lista y a quien una instancia electoral local ya ha proclamado merecedora del cargo el miércoles.

Este es el resultado zanjado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del país sudamericano, luego de advertir tardíamente –el 11 de noviembre– que el de López Aliaga es un caso de “reelección encubierta”, prohibida por la Constitución. Tras la resolución del máximo ente electoral y el rechazo de este a un pedido de reconsideración, el partido ha promovido acciones desde el Congreso y adelantado que buscará revertir el criterio por la vía judicial. El propio Rafael López Aliaga –quien, efectivamente, ya había sido alcalde de Lima en el período inmediato– ha acusado al presidente del JNE, Roberto Burneo, de ser “parte de un grupo criminal”, que le ha “robado la elección”.

1. Una táctica electoral que no resultó

López Aliaga ya era alcalde de Lima del periodo 2023-2026, pero renunció en 2025 para competir por la presidencia de Perú; carrera en la que quedó tercero y no llegó a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. En la misma campaña de 2026, ganó un puesto como senador, pero se negó a asumirlo mientras insistía en un “fraude” sobre el que no aportó pruebas. Buscó volver a la alcaldía de Lima este mismo año, pero presentándose al puesto de primer regidor.

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El candidato a alcalde de su partido renunció en plena campaña, lo que colocaba al primer regidor –también llamado “teniente alcalde”– como virtual sucesor. El partido ganó la alcaldía, pero no como esperaba: la candidata que le seguía en la lista al primer regidor, la militante Jeanette Alonzo, deberá tomar el cargo al estar su jefe impedido de asumirlo aunque fuese por sucesión.

Si bien Rafael López Aliaga no postuló directamente a la alcaldía de Lima, pues la Constitución en su artículo 194 impide desde 2015 la reelección consecutiva de autoridades locales, los jueces electorales del JNE han concluido que tampoco puede hacerse del puesto aunque este se encuentre vacante y él sea el siguiente en la fórmula.

El ultraderechista Rafael López Aliaga se dirige a sus seguidores durante una manifestación en Lima, Perú, el 19 de abril de 2026.

En entrevista con France 24 en Español, la abogada constitucionalista y especialista en derecho electoral, Ana Neyra Zegarra, señaló que el JNE debió pronunciarse en este sentido antes de que se produjeran las elecciones del 4 de octubre. Sostuvo que la resolución, aunque resguarda la normativa electoral, ha afectado la voluntad popular al no haber sido oportuna.

“Aparentemente, el colegiado optó por retrasar un pronunciamiento por una cuestión material, pues López Aliaga, efectivamente, podía postular como primer regidor, mientras que una situación más hipotética era permitirle llegar a la alcaldía por deserción de su principal candidato. Pero pienso que ese punto de vista fue equivocado porque lo primero ya estaba ligado con lo segundo y necesitó zanjarse públicamente a tiempo”, dijo Neyra.

En su resolución Nº 4557, del 2 de noviembre último, el JNE determinó por mayoría que los candidatos a primeros regidores cuya lista resultó electa con el puesto vacante de alcalde no podrán jurar a esos cargos por sucesión.

La también exministra de Justicia de Perú recordó que, en todo proceso electoral, la ciudadanía tiene el derecho de saber, con plena claridad y anticipación, qué personas que compiten pueden finalmente asumir cada cargo. Lamentó que el JNE, con su accionar posterior, generara “una incertidumbre y una afectación” sobre todo el proceso.

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2. La eventual alcaldesa, desconocida para los limeños

Para las elecciones municipales de octubre, Renovación Popular había presentado como candidato a alcalde de Lima a Luis Rubio, quien se encuentra afiliado a la agrupación desde 2024. En la lista de Rubio se encontraban también 40 postulantes a regidores metropolitanos, siendo el primero Rafael López Aliaga Cazorla y la segunda, Jeanette Alonzo Contreras, quien se encuentra afiliada a la agrupación desde que fue fundada en 2020. En su paso por Renovación Popular, Alonzo ha sido secretaria nacional de economía del partido y, actualmente, se desempeña como su gerente central de finanzas.

No obstante, sus puestos de importancia en Renovación Popular contrastan con su poca notoriedad pública. Durante la campaña de 2026, mientras el JNE omitía pronunciarse sobre el escenario que la llevaría a la alcaldía, Alonzo no brindó ninguna entrevista a medios ni participó de los debates televisados. El 17 de noviembre, en una conferencia de prensa donde el partido cuestionó el fallo del JNE, Alonzo declaró que, pese a oponerse al desenlace que perjudica a su líder, está dispuesta a recibir las credenciales como alcaldesa de Lima con el respaldo del partido.

De acuerdo con un reciente estudio de opinión de la encuestadora peruana Datum, el 82% de peruanos considera que el Jurado Nacional de Elecciones debió resolver este caso antes de las elecciones del 4 de octubre. En Lima, esta valoración ciudadana sobre el caso alcanza el 89%.

3. Una decisión difícil de revertir

El 17 de noviembre, los 12 diputados que Renovación Popular tiene en el Parlamento peruano presentaron una denuncia constitucional contra Roberto Burneo, que es actualmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Con este trámite, el partido político busca la destitución del funcionario, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años. De acuerdo con los legisladores, Burneo habría incurrido en usurpación de funciones y abuso de autoridad, por lo que debe ser sometido a la justicia.

En comunicación con France 24 en Español, el constitucionalista peruano y experto en temas electorales, Javier Albán González, explicó que resulta improbable que una denuncia como esta prospere en el Parlamento, principalmente, porque los miembros de los organismos electorales tienen una protección especial ante procesos con motivación política. Sin embargo, agregó que no descartaría del todo que el Parlamento de Perú empuje un procedimiento como ese con la fuerza de sus votos, como ya lo ha hecho contra otros funcionarios en el pasado.

“Hay una razón por la que los miembros de los organismos electorales no están mencionados en el artículo 99 de la Constitución, que regula la acusación constitucional, y es protegerlos o aislarlos de la influencia política. Esto recae sobre el principio de que, en una democracia, no deberíamos tener jueces electorales temerosos de eventuales presiones o sanciones del Congreso. Pero, en la práctica, no podríamos descartar que trámites como estos sigan su curso en un Congreso donde muchos de sus políticos demuestran escaso conocimiento de las normas. Aun así, veo poco probable que la fiscalía promueva posteriormente un procesamiento penal [de ejecutarse una acusación contra Burneo desde el fuero parlamentario]”, indicó Albán.

La constitucionalista Ana Neyra añade que, de tener los votos para hacerlo, el Congreso podría buscar la destitución de Burneo amparándose en que el artículo 99 menciona a jueces supremos, un cargo que Burneo tiene y con el que fue designado para integrar el JNE. Pero, en ese supuesto, la exministra coincide en cuestionar si una mayoría de legisladores realmente adoptaría esa determinación.

“Para que la denuncia constitucional prospere, habrá que mirar quiénes se prestarían a supeditar a una autoridad electoral al poder político. Las posibilidades de que lo remuevan va a depender solamente de la fuerza de los votos; no de la razón. Hay que recordar que ya la Corte Interamericana, a la que Perú está sujeto, ya ha dictaminado antes que las autoridades electorales tienen protección especial para garantizar su independencia y que solo deberían ser removidos por faltas graves dentro de sus funciones”, dijo Neyra.

Ambos especialistas coincidieron en que la intención del partido de agotar la vía judicial y, eventualmente, recurrir al Tribunal Constitucional para colocar a López Aliaga en el puesto de alcalde es también poco auspiciosa. Por un lado, se refirieron al tiempo que eso tomaría para resolverse en cada instancia mientras corre el reloj para la asunción de nuevos alcaldes, programada el 1 de enero de 2027. Por otro, expresaron que una medida cautelar –más exprés en el Poder Judicial– tampoco es un escenario tan probable, aunque no se podría desestimar que un juez atienda a favor el caso de López Aliaga o el de otro demandante en similar situación.

El candidato a la presidencia Rafael López Aliaga saluda a sus partidarios a su llegada a un mitin en el barrio de Manchay, en Lima, Perú, el 4 de abril de 2026.

4. La concesión que no debió ocurrir y un daño institucional sumado a crisis pasadas

Tanto Albán como Neyra destacaron que un primer error del JNE fue permitir que López Aliaga rechace en julio de este año asumir el puesto de senador, un cargo que –según la Constitución peruana– es irrenunciable. Otro momento polémico fue que, en el último tramo de la campaña municipal, el JNE le permitió a López Aliaga participar en los debates televisados. Esta aparición, en igualdad de condiciones que los otros candidatos a la alcaldía de Lima, reforzó la idea entre los votantes de que López Aliaga acabaría en el puesto si es que su lista ganaba.

“El primer momento controversial fue el del rechazo a ser senador. López Aliaga había postulado a la presidencia y al Senado al mismo tiempo, y ganó este último [obteniendo más de 340 mil votos]. Pero él insistió que aceptar el cargo de senador iba a significar convalidar un supuesto fraude que lo dejó fuera de la presidencia. Esta situación de renuncia a tomar el cargo de senador fue sui géneris y ahí el JNE –a mi parecer– hizo mal en aceptar que no asumiera porque, de alguna manera, ignoró el respeto al voto de sus simpatizantes [que superaron el millón y medio en las municipales]”, opinó Javier Albán.

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El especialista también advirtió de efectos a futuro, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones validara este caso inédito. Expresó que el JNE bien pudo dejar la discusión al Parlamento, pero se adelantó en darle la razón a López Aliaga. “Admitiendo que el cargo a senador puede no asumirse por decisión posterior del candidato electo, lo que el JNE generó fue un precedente en el que cualquier partido puede usar de vehículo una candidatura específica para luego colocar a otra persona que no estaba en el imaginario del votante. Y, en Perú, donde no tenemos partidos políticos sólidos, este precedente es bastante posible de replicarse”, sostuvo.

Lo ocurrido en la elección a la alcaldía de Lima no es el primer escenario que despierta críticas hacia el sistema electoral en Perú este año. En abril, durante la primera vuelta de las elecciones generales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) –encargada de la logística y el traslado de material, además del conteo de votos– falló en la organización del evento, lo que produjo deserción de votantes por falta de actas disponibles o mesas de votación abiertas.

Para la exministra Ana Neyra, este ha sido un año crítico para la credibilidad del sistema electoral en el país y esto repercute en la institucionalidad para del largo plazo: “La confianza en el sistema electoral, de todas maneras, queda afectada cuando vemos el plano general y uno siente que su voto no tiene validez y que las instituciones son las que deciden quién asciende en ese puesto”.

Cabe resaltar que, para la elección por la alcaldía de Lima, se presentaron 26 partidos con sus respectivos candidatos. La segunda agrupación más votada fue la de Avanza País, con el 26,8% de respaldos; una diferencia menor de 50 mil votos frente a la de Renovación Popular. Aunque el candidato de Avanza País, Francis Allison, reconoció la victoria de su principal contrincante, declaró en medios locales sentirse “perjudicado” por el pronunciamiento extemporáneo del Jurado Nacional de Elecciones. Esto, porque, de haberse conocido oportunamente que Rafael López Aliaga no asumiría el cargo de alcalde, una porción considerable de electores habría votado distinto.

De momento, López Aliaga ha anunciado que, si bien está dispuesto a tomar las credenciales de regidor, agotará todas las vías para que se reconsidere su asunción como burgomaestre capitalino.

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