Debido a sospechas de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército ecuatoriano, la Administración estadounidense de Donald Trump ordenó paralizar las operaciones conjuntas contra el crimen organizado en el país sudamericano desde mediados de octubre, según un artículo de 'The New York Times' publicado el martes 24 de noviembre, con base en testimonios de un funcionario y otras tres fuentes con conocimiento del asunto citadas bajo anonimato.

La operación que está bajo análisis por las autoridades de Washington fue lanzada el 23 de septiembre de 2026 y derivó en la muerte de Carlos Germán Muñoz Jara, alias ‘Charlie’, señalado de ser cabecilla de la organización criminal Los Choneros.

El operativo fue informado por el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo , quien publicó imágenes de los cadáveres de alias ‘Charlie’ y dos acompañantes tirados en una carretera.

Las dudas que emergen sobre la misión radican en la posibilidad de que los sospechosos hubieran sido asesinados cuando ya estaban bajo custodia de las fuerzas de Ecuador.

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Aunque el Pentágono señaló que los militares estadounidenses no participaron en el operativo, se estudia si Washington proporcionó información de inteligencia o si apoyó de alguna otra forma al Ejército ecuatoriano.

Las operaciones conjuntas de EE. UU. y Ecuador comenzaron a inicios de marzo con un bombardeo contra un presunto campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una organización armada integrada por disidencias de las FARC, la extinta guerrilla colombiana.

Esta alianza fue promocionada por el gobierno de Daniel Noboa como "una nueva fase" en la lucha "contra el narcoterrorismo y la minería ilegal".

No obstante, esta cooperación ha suscitado impugnaciones tanto en Washington como en Quito. Mientras un grupo de 13 legisladores demócratas solicitó en noviembre al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, suspender la asistencia militar a Ecuador, el presidente Noboa ha enfrentado críticas de la oposición por la ayuda recibida de Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

Ecuador afirma que la cooperación con EE. UU. continúa

En medio de la pausa a las operaciones conjuntas de Washington y Quito, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó Ecuador el 19 de noviembre para reunirse con el presidente Daniel Noboa. El funcionario estadounidense sostuvo durante la visita que la Administración Trump "no tiene un socio más sólido para perseguir a los narcoterroristas" que el mandatario suramericano.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, señaló el miércoles en una entrevista radial que el encuentro sirvió para revisar las operaciones conjuntas, determinar los próximos pasos e identificar lo que el país necesita para operaciones específicas.

Reimberg calificó las conversaciones de productivas y habló de un "plan de acción establecido" para fortalecer la seguridad con el apoyo de Estados Unidos. "Algunos quisieran ver dañadas estas relaciones, que han dado tantos resultados positivos", agregó.

El titular del Interior ecuatoriano remarcó que en varios aeropuertos de Ecuador hay aeronaves del Ejército estadounidense que siguen "trabajando en conjunto para atacar a las estructuras criminales". Incluso puso de ejemplo una operación reciente que derivó en la captura del líder de la banda criminal La Jauría, Jolín Bazán Valderrama, el criminal "más buscado de Perú", en palabras de Reimberg.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (I), saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Ambos gobiernos continúan estrechando lazos, al menos sobre el papel. El pasado 10 de noviembre, la Fiscalía de Ecuador y el FBI firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el lavado de activos y la corrupción.

Dos días más tarde, la Armada de Ecuador sumó a su flota una segunda lancha guardacostas donada por el Gobierno de Estados Unidos en lo que va del año, que permitirá a las fuerzas navales del país andino intensificar la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos.

Dudas sobre la legalidad de los operativos

La operación contra alias ‘Charlie’ en Ecuador no constituye la única misión conjunta con Estados Unidos que ha sido blanco de críticas por presuntas actuaciones irregulares.

"Desde una perspectiva de derechos humanos, esta alianza es peligrosa", concluyó un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) en julio de 2026, con base en 62 entrevistas con víctimas, abogados, testigos y otras personas, así como en el análisis de imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones y detección de incendios, documentos judiciales, informes médicos y más de 100 fotografías y videos.

HRW documentó al menos tres casos en los que "varias personas fueron sometidas a abusos, incluidos ataques con drones, tortura y detención arbitraria". La primera situación registrada ocurrió a inicios de marzo en una explotación agrícola, durante una operación que Estados Unidos describió como "conjunta".

Cuatro trabajadores de la finca lechera fueron detenidos y torturados por soldados ecuatorianos, antes de que las instalaciones fueran bombardeadas y quemadas.

Archivo: miembros de las fuerzas militares y policiales de Ecuador montan guardia durante un toque de queda impuesto por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para combatir el crimen organizado, en el barrio Jaime Roldós de Quito, el 6 de mayo de 2026.

Posteriormente, drones de origen desconocido atacaron en marzo a las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, frente a la costa de las Islas Galápagos, e hirieron a varios tripulantes. En un cuarto caso, la mayoría de la tripulación de la embarcación pesquera Fiorella desapareció "en circunstancias que apuntan a un posible ataque".

El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier participación en estos incidentes, y las autoridades ecuatorianas ni siquiera han confirmado que hayan ocurrido.

El informe de HRW denuncia que Washington y Quito pretenden "enmarcar sus enfrentamientos con los grupos del crimen organizado como si se tratara de un conflicto armado". Para ello, el Departamento de Estado de EE. UU. ha catalogado a al menos cuatro grupos delincuenciales ecuatorianos como organizaciones terroristas, entre ellos Los Choneros y Los Lobos.

"La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos", manifestó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.

Con información de Reuters, EFE y medios locales.

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